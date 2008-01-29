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パソコンの2008年1月の新着記事一覧

2008年01月31日(木)

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格安マシン「Eee PC」のデスクトップ版登場か? - 一体型モデルも

01/31 23:26

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デルとマイクロソフト、日本でも(PRODUCT) REDブランドの製品を発売

PC本体 01/31 19:32

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高速電脳が事実上倒産、経営悪化で破産手続きへ

自作 / テクノロジ 01/31 19:17

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ドスパラ、C2D E8500搭載のモンハンシーズン2.0推奨デスクトップパソコン

01/31 18:43

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ゲストOSとMacらしいキー操作でやり取りできる「VMware Fusion 1.1.1」が公開

アップル 01/31 16:46

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松下、XPへのダウングレード可能な「Let'snote」CPU強化春モデル

PC本体 01/31 14:48

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無駄な印刷を削減してエコに貢献、米GreenPrintが無償ユーティリティ

ソフト 01/31 12:03

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Dellが全米キオスク140店舗を閉鎖、小売りパートナーへの戦略シフト明確に

PC本体 01/31 09:10

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オススメレビュー! 人気のtype Sが、より処理能力を向上させ再登場「VGN-SZ85シリーズ」

PC本体 PR 01/31 07:00

2008年01月30日(水)

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「iWork '08」のアップデータが配布開始

アップル 01/30 21:10

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沖データ、C5550nMFPが米誌「Reviewers Choice」を獲得

企業動向 01/30 19:32

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マウス、「モンハン」シーズン2.0推奨デスクトップPC3機種とノートPC1機種

PC本体 01/30 19:32

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クレオ、結婚式・披露宴にオリジナルのペーパーアイテムを作成できるソフト

ソフト 01/30 19:07

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OpenOffice.org 2.4の開発者向けビルドが公開

ソフト 01/30 18:58

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ソフトバンク、テンキー/フルキー両搭載のWindows Mobile機「X03HT」を発表

Windows 01/30 11:28

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Futuremarkがゲーム開発スタジオを設立 - オリジナルIPゲームに着手

ソフト 01/30 08:42

2008年01月29日(火)

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自作パソコンで"EFI"初め - MSI「P35 Neo3-EFINITY」を試す

自作 / テクノロジ 01/29 21:55

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HP、3万円台からのHP Remote Client Solution向けシンクライアント4機種

PC本体 01/29 21:14

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「書けまっせ!!PDF3」で勤務届出書をペーパレス化してみる

ソフト 01/29 20:38

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Microsoft Office 2003 Service Pack 3 日本語版自動更新を2月27日より開始

ソフト 01/29 20:33

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マザーボードの殿堂 第27回 オーバークロッカー向け仕様のX38マザーボード「abit IX38 QuadGT」

自作 / テクノロジ 01/29 19:40

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九十九電機、3.6GHz動作のC2E QX9650搭載GIGABYTEオーバークロックPCを販売

PC本体 01/29 19:07

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マウス、外付地デジチューナー付きデスクトップ2機種とノートPC2機種

PC本体 01/29 19:01

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G-Tune、nForce 780i SLI MCPとGeForce 8800 GTS搭載デスクトップ4機種

PC本体 01/29 19:00

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KOMONO道 第40回 四十の巻: バランスWiiボードで「横浜みなとみらい21」を歩く

周辺機器 01/29 18:57

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ソニー、VAIOシリーズの「ダビング10」対応予定機種を発表

PC本体 01/29 17:37

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Intel、Core 2 Extreme QX9650(3GHz)のステッピングを変更

自作 / テクノロジ 01/29 15:37

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サポート終了予定のNetscape Navigator 9、一ヶ月の延命が決まる

ソフト 01/29 15:24

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ソニー、テレビサイドPC「TP1」に、Blu-rayモデル追加

PC本体 01/29 15:00

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ソニー、最新クアッドコアCPUなどが選択できる「VAIO Type R master」

PC本体 01/29 15:00

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