パソコンの2008年1月の新着記事一覧
2008年01月31日(木)
格安マシン「Eee PC」のデスクトップ版登場か? - 一体型モデルも
01/31 23:26
デルとマイクロソフト、日本でも(PRODUCT) REDブランドの製品を発売
PC本体 01/31 19:32
高速電脳が事実上倒産、経営悪化で破産手続きへ
自作 / テクノロジ 01/31 19:17
ドスパラ、C2D E8500搭載のモンハンシーズン2.0推奨デスクトップパソコン
01/31 18:43
ゲストOSとMacらしいキー操作でやり取りできる「VMware Fusion 1.1.1」が公開
アップル 01/31 16:46
松下、XPへのダウングレード可能な「Let'snote」CPU強化春モデル
PC本体 01/31 14:48
無駄な印刷を削減してエコに貢献、米GreenPrintが無償ユーティリティ
ソフト 01/31 12:03
Dellが全米キオスク140店舗を閉鎖、小売りパートナーへの戦略シフト明確に
PC本体 01/31 09:10
オススメレビュー! 人気のtype Sが、より処理能力を向上させ再登場「VGN-SZ85シリーズ」
PC本体 PR 01/31 07:00
2008年01月30日(水)
「iWork '08」のアップデータが配布開始
アップル 01/30 21:10
沖データ、C5550nMFPが米誌「Reviewers Choice」を獲得
企業動向 01/30 19:32
マウス、「モンハン」シーズン2.0推奨デスクトップPC3機種とノートPC1機種
PC本体 01/30 19:32
クレオ、結婚式・披露宴にオリジナルのペーパーアイテムを作成できるソフト
ソフト 01/30 19:07
OpenOffice.org 2.4の開発者向けビルドが公開
ソフト 01/30 18:58
ソフトバンク、テンキー/フルキー両搭載のWindows Mobile機「X03HT」を発表
Windows 01/30 11:28
Futuremarkがゲーム開発スタジオを設立 - オリジナルIPゲームに着手
ソフト 01/30 08:42
2008年01月29日(火)
自作パソコンで"EFI"初め - MSI「P35 Neo3-EFINITY」を試す
自作 / テクノロジ 01/29 21:55
HP、3万円台からのHP Remote Client Solution向けシンクライアント4機種
PC本体 01/29 21:14
「書けまっせ!!PDF3」で勤務届出書をペーパレス化してみる
ソフト 01/29 20:38
九十九電機、3.6GHz動作のC2E QX9650搭載GIGABYTEオーバークロックPCを販売
PC本体 01/29 19:07
マウス、外付地デジチューナー付きデスクトップ2機種とノートPC2機種
PC本体 01/29 19:01
KOMONO道 第40回 四十の巻: バランスWiiボードで「横浜みなとみらい21」を歩く
周辺機器 01/29 18:57
ソニー、VAIOシリーズの「ダビング10」対応予定機種を発表
PC本体 01/29 17:37
サポート終了予定のNetscape Navigator 9、一ヶ月の延命が決まる
ソフト 01/29 15:24
ソニー、テレビサイドPC「TP1」に、Blu-rayモデル追加
PC本体 01/29 15:00
ソニー、最新クアッドコアCPUなどが選択できる「VAIO Type R master」
PC本体 01/29 15:00
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