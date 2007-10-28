パソコンの2007年10月の新着記事一覧
2007年10月31日(水)
新作ハローキティPCは夜空の輝き - クリスタルきらめくLaVie G
PC本体 10/31 20:19
Leopard用アプリ開発ポータル「Leopard Dev Center」へ無償アクセス可能に
アップル 10/31 17:41
Leopardの秘密はココにある? Darwin 9.0のソースコードが公開
アップル 10/31 17:00
MacからWindowsを遠隔操作する「RDC for Mac 2.0 β2」が公開
アップル 10/31 15:16
Google SketchUp 6の日本語版が公開
ソフト 10/31 09:49
「Mac OS X Leopard」出足好調、最速で200万コピー達成
アップル 10/31 04:04
マイクロソフトとウィルコム、学割販売でAdvanced/W-ZERO3[es]を実質無料に
Windows 10/31 03:22
2007年10月30日(火)
NVIDIA GeForce 8800 GTの全貌
自作 / テクノロジ 10/30 21:06
KOMONO道 第31回 HD環境で懐ゲー!? 「HDオプティマイザー」
周辺機器 10/30 20:22
「しましマーチ」がPCに! NEC×日産コラボ・マルチボーダー柄ノートが発売
PC本体 10/30 18:23
マウス、最新のGeForce 8800 GT搭載ゲーマー向けデスクトップ2機種
PC本体 10/30 18:07
各社から「GeForce 8800 GT」搭載グラフィックカードが発表、OCモデルも
自作 / テクノロジ 10/30 14:43
マイクロソフト、ノートPC向け無線レーザーマウスと光学式マウスの新色
周辺機器 10/30 14:27
「NOD32アンチウイルス」の上位ラインアップ「ESET Smart Security」発売
ソフト 10/30 13:04
速攻レビュー! シンプルに機能を絞ったVAIOノートのエントリーモデル VGN-NR50B
PC本体 PR 10/30 09:27
オススメ製品レビュー! ハイビジョン映像を楽しみつくす高性能プレミアムノート LaVie G タイプC
PC本体 PR 10/30 08:00
2007年10月29日(月)
リフティング2008回何分かかる?「ウイルスバスター2008」発売イベント
ソフト 10/29 15:46
VMware Fusion 1.1のリリース候補版(Build 61385)が公開
アップル 10/29 11:41
UNIX派Mac OS Xユーザ御用達「Fink」がLeopardに対応
アップル 10/29 10:17
2007年10月28日(日)
セカンド・オピニオン 第228回 OS小論:OSの構造をもう少し考えてみる(34)
自作 / テクノロジ 10/28 22:26
Leopard初のアップデート「Login & Keychain Update 1.0」
アップル 10/28 18:39
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