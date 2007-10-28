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パソコンの2007年10月の新着記事一覧

2007年10月31日(水)

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新作ハローキティPCは夜空の輝き - クリスタルきらめくLaVie G

PC本体 10/31 20:19

No image

Leopard用アプリ開発ポータル「Leopard Dev Center」へ無償アクセス可能に

アップル 10/31 17:41

No image

Leopardの秘密はココにある? Darwin 9.0のソースコードが公開

アップル 10/31 17:00

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MacからWindowsを遠隔操作する「RDC for Mac 2.0 β2」が公開

アップル 10/31 15:16

No image

Google SketchUp 6の日本語版が公開

ソフト 10/31 09:49

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オススメ製品レビュー! デスクトップPCの最高峰モデルがスペックアップ MDV-ADVANCE GT 9500X2

マウスコンピューター PR 10/31 07:00

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「Mac OS X Leopard」出足好調、最速で200万コピー達成

アップル 10/31 04:04

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マイクロソフトとウィルコム、学割販売でAdvanced/W-ZERO3[es]を実質無料に

Windows 10/31 03:22

2007年10月30日(火)

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NVIDIA GeForce 8800 GTの全貌

自作 / テクノロジ 10/30 21:06

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KOMONO道 第31回 HD環境で懐ゲー!? 「HDオプティマイザー」

周辺機器 10/30 20:22

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「しましマーチ」がPCに! NEC×日産コラボ・マルチボーダー柄ノートが発売

PC本体 10/30 18:23

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エルピーダ、1.2Vで533Mbpsの高速動作を実現した512MビットDDR2 Mobile RAM

自作 / テクノロジ 10/30 18:14

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マウス、最新のGeForce 8800 GT搭載ゲーマー向けデスクトップ2機種

PC本体 10/30 18:07

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オススメ製品レビュー! Centrino Duoに対応可能、液晶も選べる15.4型メインストリームノートPC Endeavor NJ3000

PC本体 PR 10/30 17:52

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マザーボードの殿堂 第20回 高機能なオーバークロッカー向けX38マザー「GIGABYTE GA-X38-DQ6」

自作 / テクノロジ 10/30 16:49

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Windows Mobileソフトカタログ 第19回 XnView Pocket - ポケットに気の利いたフォトビューアを

Windows 10/30 16:48

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KOUZIRO、WSXGA+表示に対応した15.4型ハイエンドノート「FRONTIER FRNH700」

10/30 16:01

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Parallels Desktop 3.0 for Mac Betaの最新ビルドが公開 - Leopardに正式対応

アップル 10/30 15:55

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各社から「GeForce 8800 GT」搭載グラフィックカードが発表、OCモデルも

自作 / テクノロジ 10/30 14:43

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マイクロソフト、ノートPC向け無線レーザーマウスと光学式マウスの新色

周辺機器 10/30 14:27

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「NOD32アンチウイルス」の上位ラインアップ「ESET Smart Security」発売

ソフト 10/30 13:04

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速攻レビュー! シンプルに機能を絞ったVAIOノートのエントリーモデル VGN-NR50B

PC本体 PR 10/30 09:27

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オススメ製品レビュー! ハイビジョン映像を楽しみつくす高性能プレミアムノート LaVie G タイプC

PC本体 PR 10/30 08:00

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NVIDIA、「GeForce 8800 GT」発表 - 200ドル台前半にハイエンド性能

自作 / テクノロジ 10/30 04:39

2007年10月29日(月)

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リフティング2008回何分かかる?「ウイルスバスター2008」発売イベント

ソフト 10/29 15:46

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VMware Fusion 1.1のリリース候補版(Build 61385)が公開

アップル 10/29 11:41

No image

UNIX派Mac OS Xユーザ御用達「Fink」がLeopardに対応

アップル 10/29 10:17

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Penryn Preview - Core 2 Extreme QX9650を緊急検証

自作 / テクノロジ 10/29 09:00

2007年10月28日(日)

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セカンド・オピニオン 第228回 OS小論:OSの構造をもう少し考えてみる(34)

自作 / テクノロジ 10/28 22:26

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Leopard初のアップデート「Login & Keychain Update 1.0」

アップル 10/28 18:39

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