スマホアプリ / サービスの新着記事一覧
2019年04月05日(金)
セブン独自のキャッシュレス決済「7pay」が2019年7月スタート
04/05 12:30
2019年04月04日(木)
Appleの動画制作アプリ「Clips」、新フィルタやClassKitでの機能を追加
04/04 18:39
2019年04月03日(水)
PayPayアプリに新機能。手軽に送金、パスコードも設定可能に
04/03 20:09
「YouTube Music Premium」に学割プラン、学生はほぼ半額に
04/03 19:35
2019年04月02日(火)
Rakuten Musicが月額500円に、期間限定キャンペーン
04/02 17:59
Cloudflare、DNS「1.1.1.1」に無料VPN、モバイルを高速・安全に
04/02 17:42
鈴木朋子のお父さんが知らない女子SNSの世界 第7回 女子高生にも人気の「ASMR」って何？
04/02 11:58
2019年03月29日(金)
Twitch Prime会員は「Nintendo Switch Online」が1年間無料に
03/29 16:39
LINEの文字サイズは変えられる! やり方を解説
03/29 11:23
Googleの音声文字変換アプリが4億人以上のコミュニケーションを変える
03/29 06:00
2019年03月26日(火)
Apple、クレジット決済サービス「Apple Card」を発表
03/26 07:42
Appleがゲームのサブスクリプション「Apple Arcade」を発表、今秋より提供
03/26 05:44
【速報】Apple、ゲームのサブスク「Apple Arcade」を今秋スタート
03/26 03:07
【速報】Appleがニュースアプリ「Apple News+」、300の雑誌が読み放題
03/26 02:40
2019年03月22日(金)
Facebook、数億人のパスワードを暗号化せず、読み取れる状態で保管
03/22 11:24
LINEトークの背景を変えるやり方
03/22 07:00
2019年03月20日(水)
Google、ゲーム市場に本格参入、ゲームプラットフォーム「Stadia」発表
03/20 09:20
2019年03月16日(土)
「IPoE」とは? - いまさら聞けないスマートフォン用語
03/16 08:00
2019年03月15日(金)
Dropbox、無料プランでリンクできるデバイス数を「最大3台」に制限
03/15 08:26
誕生日はLINEでお祝い! タイムラインが華やぐ「誕生日カード」を贈ろう
03/15 07:00
2019年03月14日(木)
Google Earthに教育アドベンチャーゲーム「カルメン・サンディエゴ」登場
03/14 20:09
Twitterアプリ、ホーム画面からスワイプで起動する新カメラ
03/14 13:30
2019年03月12日(火)
2019年03月08日(金)
LINE「アナウンス」でメッセージをピン留めする方法、知ってる?
03/08 07:00
2019年03月07日(木)
Android用Gmail、メール文作成支援機能をPixel 3以外のAndroid端末に拡大
03/07 11:53
Amazonが子ども向けサブスク「FreeTime Unlimited」、月額980円
03/07 10:00
2019年03月06日(水)
Googleマップが近日中に刷新、ナビや乗り換え案内がもっと便利に
03/06 18:40
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