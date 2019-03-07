スマホとデジタル家電

会員ページ

お知らせ

スマホアプリ / サービスの新着記事一覧

2019年04月05日(金)

Top

セブン独自のキャッシュレス決済「7pay」が2019年7月スタート

04/05 12:30

Top

LINEトーク履歴を機種変更して引き継ぐ方法、バックアップから復元まで【iPhoneとAndroid】

04/05 07:00

2019年04月04日(木)

Top

Appleの動画制作アプリ「Clips」、新フィルタやClassKitでの機能を追加

04/04 18:39

2019年04月03日(水)

Top

PayPayアプリに新機能。手軽に送金、パスコードも設定可能に

04/03 20:09

Top

「YouTube Music Premium」に学割プラン、学生はほぼ半額に

04/03 19:35

2019年04月02日(火)

Top

Rakuten Musicが月額500円に、期間限定キャンペーン

04/02 17:59

Top

Cloudflare、DNS「1.1.1.1」に無料VPN、モバイルを高速・安全に

04/02 17:42

Top

鈴木朋子のお父さんが知らない女子SNSの世界 第7回 女子高生にも人気の「ASMR」って何？

04/02 11:58

2019年03月29日(金)

Top

Twitch Prime会員は「Nintendo Switch Online」が1年間無料に

03/29 16:39

Top

LINEの文字サイズは変えられる! やり方を解説

03/29 11:23

Top

Googleの音声文字変換アプリが4億人以上のコミュニケーションを変える

03/29 06:00

2019年03月26日(火)

Top

Apple、クレジット決済サービス「Apple Card」を発表

03/26 07:42

Top

Appleがゲームのサブスクリプション「Apple Arcade」を発表、今秋より提供

03/26 05:44

Top

【速報】Apple、ゲームのサブスク「Apple Arcade」を今秋スタート

03/26 03:07

Top

【速報】Appleがニュースアプリ「Apple News+」、300の雑誌が読み放題

03/26 02:40

2019年03月22日(金)

Top

Facebook、数億人のパスワードを暗号化せず、読み取れる状態で保管

03/22 11:24

Top

LINEトークの背景を変えるやり方

03/22 07:00

Top

鈴木朋子のお父さんが知らない女子SNSの世界 第6回 パパのおさがりを着る人も！女の子のファッション情報源は動画が中心

03/22 06:00

2019年03月20日(水)

Top

Google、ゲーム市場に本格参入、ゲームプラットフォーム「Stadia」発表

03/20 09:20

2019年03月16日(土)

Top

「IPoE」とは? - いまさら聞けないスマートフォン用語

03/16 08:00

2019年03月15日(金)

Top

Dropbox、無料プランでリンクできるデバイス数を「最大3台」に制限

03/15 08:26

Top

誕生日はLINEでお祝い! タイムラインが華やぐ「誕生日カード」を贈ろう

03/15 07:00

2019年03月14日(木)

Top

Google Earthに教育アドベンチャーゲーム「カルメン・サンディエゴ」登場

03/14 20:09

Top

Twitterアプリ、ホーム画面からスワイプで起動する新カメラ

03/14 13:30

2019年03月12日(火)

Top

鈴木朋子のお父さんが知らない女子SNSの世界 第5回 女子中高生は韓国に夢中！？ 第3次韓流ブーム

03/12 12:21

2019年03月08日(金)

Top

LINE「アナウンス」でメッセージをピン留めする方法、知ってる?

03/08 07:00

2019年03月07日(木)

Top

ディズニー好きに朗報! ディズニー公式の見放題動画サービス「Disney DELUXE」月額700円で3月登場

03/07 19:34

Top

Android用Gmail、メール文作成支援機能をPixel 3以外のAndroid端末に拡大

03/07 11:53

Top

Amazonが子ども向けサブスク「FreeTime Unlimited」、月額980円

03/07 10:00

2019年03月06日(水)

Top

Googleマップが近日中に刷新、ナビや乗り換え案内がもっと便利に

03/06 18:40

最初へ 1 3 4 5 最後へ

バックナンバー

2019
2018
2017
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント

このカテゴリーについて （デジタルトップ > スマホとデジタル家電 > スマホアプリ / サービス）

050番号のIP電話サービスなど、各社の携帯電話/スマートフォンの関連サービスを随時紹介します。

RANKING
  1. 1

    LINEトーク履歴を機種変更して引き継ぐ方法、バックアップから復元まで【iPhoneとAndroid】
  2. 2

    セブン独自のキャッシュレス決済「7pay」が2019年7月スタート
  3. 3

    LINEで送ったメッセージを「削除」「送信取り消し」するには?
  4. 4

    LINEで友だちや自分の「名前」を変更してみよう
  5. 5

    LINEの「QRコード」で友だちを追加する方法、便利なワザ
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む