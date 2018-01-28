スマホとデジタル家電の2018年1月の新着記事一覧
2018年01月31日(水)
JBLとUNDER ARMOURがコラボ、ネックバンド付き防水BTイヤホン
サウンド / オーディオ 01/31 21:30
富士フイルム、400gを切る軽量ボディのミラーレス「X-A5」
デジカメ 01/31 21:27
富士フイルム、重さ135gのズームレンズ「XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ」
デジカメ 01/31 21:27
KDDIがトップ刷新、"田中プロ"が退任し新社長は高橋氏に
携帯キャリア 01/31 20:16
「ZOZOSUIT」が配送開始、ただし最長6カ月待つ可能性も
その他ガジェット 01/31 19:45
富士通、携帯電話事業をポラリスへ売却 - arrowsブランドは存続へ
Android 01/31 19:26
格安SIMでも「非通知」を着信拒否できる? - いまさら聞けないAndroidのなぜ
Android 01/31 18:33
LINEで仮想通貨が流通する? LINEが金融関連の新会社設立
スマホアプリ / サービス 01/31 18:33
OPPO、AIカメラ+顔認証付きSIMフリースマホ「R11s」を2月9日発売
Android 01/31 18:17
LINEモバイルにソフトバンクが51%出資、契約中ユーザーは「これまで通り」
MVNO 01/31 17:52
上海問屋、特殊ケースに36種類のビットが入ったドライバーセット
その他ガジェット 01/31 15:56
「ミク☆さんぽ」で初音ミクと観覧車デート、札幌で実施
携帯キャリア 01/31 14:05
完全ワイヤレスイヤホン「X-Shock」、ケースはイヤホンを18回充電可
サウンド / オーディオ 01/31 11:11
「AQUOS sense lite」とエキサイトモバイルの組み合わせがベストコスパ!
MVNO PR 01/31 10:15
2018年01月30日(火)
イタリア製本革のワイヤレス充電パッド、AKIBA STARTUPにて展示
スマホアクセサリー 01/30 19:21
電化製品の電源をスマホでオンオフ可能にするWi-Fiプラグ
その他ガジェット 01/30 18:29
腕時計型ウェアラブル端末「funband」に阪神タイガースモデル
時計 / ウェアラブル 01/30 16:40
スマートリモコン「sRemo-R」はGoogle Homeと連携! 音声で家電を操作
その他ガジェット 01/30 15:39
IIJ、ビックカメラでSIMフリー端末を買うと分割払いが選べるオプション
MVNO 01/30 12:16
2018年01月29日(月)
DTI SIM、就活生向けプラン「20's SIM」でSNSとマイナビが使い放題
MVNO 01/29 18:29
パナソニック、LDACとaptX HD対応のワイヤレスヘッドホン
サウンド / オーディオ 01/29 16:43
ドレイクの新曲、Apple Musicの1日でのストリーミング再生の新記録を樹立
iPhone 01/29 16:31
ドコモが「ハピチャン」を発表、25歳以下に毎月"おいしい"特典を
携帯キャリア 01/29 12:45
Live Photosのサイズを減らす方法は? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ
iPhone 01/29 10:00
auで初めてファーウェイ製スマホが発売された背景と戦略 - キーマンが語る
携帯キャリア 01/29 08:00
2018年01月28日(日)
使いこなせばもっと便利! iPhone純正カレンダーの基本から裏ワザまで
iPhone 01/28 12:00
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