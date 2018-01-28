スマホとデジタル家電

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スマホとデジタル家電の2018年1月の新着記事一覧

2018年01月31日(水)

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JBLとUNDER ARMOURがコラボ、ネックバンド付き防水BTイヤホン

サウンド / オーディオ 01/31 21:30

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富士フイルム、400gを切る軽量ボディのミラーレス「X-A5」

デジカメ 01/31 21:27

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富士フイルム、重さ135gのズームレンズ「XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ」

デジカメ 01/31 21:27

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楽天のMNO事業参入は「理解できる」が……、iPhone Xの減産報道についてもコメント - KDDI決算

携帯キャリア 01/31 21:18

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KDDIがトップ刷新、"田中プロ"が退任し新社長は高橋氏に

携帯キャリア 01/31 20:16

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「ZOZOSUIT」が配送開始、ただし最長6カ月待つ可能性も

その他ガジェット 01/31 19:45

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富士通、携帯電話事業をポラリスへ売却 - arrowsブランドは存続へ

Android 01/31 19:26

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格安SIMでも「非通知」を着信拒否できる? - いまさら聞けないAndroidのなぜ

Android 01/31 18:33

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LINEで仮想通貨が流通する? LINEが金融関連の新会社設立

スマホアプリ / サービス 01/31 18:33

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OPPO、AIカメラ+顔認証付きSIMフリースマホ「R11s」を2月9日発売

Android 01/31 18:17

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LINEモバイルにソフトバンクが51%出資、契約中ユーザーは「これまで通り」

MVNO 01/31 17:52

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上海問屋、特殊ケースに36種類のビットが入ったドライバーセット

その他ガジェット 01/31 15:56

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「ミク☆さんぽ」で初音ミクと観覧車デート、札幌で実施

携帯キャリア 01/31 14:05

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完全ワイヤレスイヤホン「X-Shock」、ケースはイヤホンを18回充電可

サウンド / オーディオ 01/31 11:11

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G-SHOCK MASTER OF Gの新RANGEMAN、GPSナビ機能を備え国内正式発表

時計 / ウェアラブル 01/31 10:44

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「AQUOS sense lite」とエキサイトモバイルの組み合わせがベストコスパ!

MVNO PR 01/31 10:15

2018年01月30日(火)

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楽天の参入をどう思う? iPhone X減産の影響は? OPPOの取り扱いは? - ドコモ決算

携帯キャリア 01/30 22:15

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イタリア製本革のワイヤレス充電パッド、AKIBA STARTUPにて展示

スマホアクセサリー 01/30 19:21

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電化製品の電源をスマホでオンオフ可能にするWi-Fiプラグ

その他ガジェット 01/30 18:29

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腕時計型ウェアラブル端末「funband」に阪神タイガースモデル

時計 / ウェアラブル 01/30 16:40

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スマートリモコン「sRemo-R」はGoogle Homeと連携! 音声で家電を操作

その他ガジェット 01/30 15:39

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IIJ、ビックカメラでSIMフリー端末を買うと分割払いが選べるオプション

MVNO 01/30 12:16

2018年01月29日(月)

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DTI SIM、就活生向けプラン「20's SIM」でSNSとマイナビが使い放題

MVNO 01/29 18:29

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パナソニック、LDACとaptX HD対応のワイヤレスヘッドホン

サウンド / オーディオ 01/29 16:43

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ドレイクの新曲、Apple Musicの1日でのストリーミング再生の新記録を樹立

iPhone 01/29 16:31

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ドコモが「ハピチャン」を発表、25歳以下に毎月"おいしい"特典を

携帯キャリア 01/29 12:45

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Appleのホームスピーカー「HomePod」がいよいよ登場、果たして勝算は? - 松村太郎のApple深読み・先読み

iPhone 01/29 11:00

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Live Photosのサイズを減らす方法は? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

iPhone 01/29 10:00

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auで初めてファーウェイ製スマホが発売された背景と戦略 - キーマンが語る

携帯キャリア 01/29 08:00

2018年01月28日(日)

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使いこなせばもっと便利! iPhone純正カレンダーの基本から裏ワザまで

iPhone 01/28 12:00

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