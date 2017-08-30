スマホとデジタル家電

会員ページ

お知らせ

スマホとデジタル家電の2017年8月の新着記事一覧

2017年08月31日(木)

Top

ポケモンGOにライコウ/エンテイ/スイクンが登場 - 新たな伝説、9月1日から

スマホアプリ / サービス 08/31 23:53

Top

ソニー、大容量バッテリの5.5インチAndroidスマホ「Xperia XA1 Plus」

Android 08/31 23:41

Top

ソニー初の完全無線+ノイキャンイヤホン、IFAで登場 - ヘッドホンも進化

サウンド / オーディオ 08/31 23:12

Top

ソニー、1型センサー搭載の小型デジタルカメラ「RX0」

デジカメ 08/31 23:10

Top

【IFA2017速報】ソニー新製品ダイジェスト - 超小型・高画質カメラ RX0、Googleアシスタントスピーカー、Xperia上位モデルなど

サウンド / オーディオ 08/31 22:04

Top

ソニーもスマートスピーカー投入 - Google アシスタント搭載の「LF-S50G」

サウンド / オーディオ 08/31 21:41

Top

ソニー、Android 8.0 Oreo搭載の「Xperia XZ1」「Xperia XZ1 Compact」

Android 08/31 21:11

Top

ソニーが「ウォークマン ZX300」を海外発表、バランス対応のハイレゾ中級機

サウンド / オーディオ 08/31 21:10

Top

スマホのメモリは寿命に差があるってどういうこと!? - いまさら聞けないAndroidのなぜ

Android 08/31 20:59

Top

LGのプレミアムな高音質スマホ「V30」 - IFA2017で発表、「Daydream View」とともに日本上陸

Android 08/31 20:29

Top

ニコンのデジタル一眼レフカメラ「D850」、予約殺到のため発送遅れる可能性

デジカメ 08/31 19:42

Top

NTTコム、LINE公式アカウントにAIエンジン「COTOHA」を採用 - MVNOの導入を考えるユーザーの質問に回答

MVNO 08/31 18:46

Top

ファーウェイ、GPSを搭載したスポーツリストバンド「HUAWEI Band 2 Pro」

時計 / ウェアラブル 08/31 18:16

Top

NTTコム、LINEアカウントにAIエンジン「COTOHA」搭載 - お奨めプランを提案

MVNO 08/31 17:58

Top

ZTE、3カ国語対応スマホ「Libero 2」- ソフトバンクのプリペイド向け

Android 08/31 17:55

Top

KDDI、下り最大708Mbpsの高速通信を9月1日に開始、東名阪から順次拡大

携帯キャリア 08/31 17:47

Top

Samsungが掲げる「新しい普通」 - IFA2017にて発表会、スマートウォッチ、テレビ、IoT家電など盛りだくさん

時計 / ウェアラブル 08/31 17:21

Top

楽天モバイルがiPhoneを販売 - メーカー認定整備品、長期契約で2万円引きも

MVNO 08/31 17:02

Top

シャープの「AQUOS 8K」液晶テレビ - 70型の「70X500」が12月発売

テレビ / レコーダー 08/31 16:36

Top

タカラトミー「Printoss」- 電池とアプリ不要、スマホの写真を90秒プリント

その他ガジェット 08/31 15:53

Top

スポーツウォッチ「Polar M200」にブルーとホワイトの新色

時計 / ウェアラブル 08/31 11:49

Top

Amazonの一人勝ちに「待った」、Googleアシスタント対応の家電製品続々

その他ガジェット 08/31 11:49

Top

オンキヨー、DTS Play-Fi対応のAlexaスマートスピーカー「P3」「F4」

サウンド / オーディオ 08/31 11:45

Top

オンキヨー、Google AssistantやChromecast搭載のスマートスピーカー「G3」

サウンド / オーディオ 08/31 10:38

Top

「わが家で楽しめるベルリン・フィル」が4K/HDR化、パナソニック技術協力

サウンド / オーディオ 08/31 08:00

2017年08月30日(水)

Top

パナソニック、Google アシスタント搭載のスマートスピーカー「GA10」 - IFA2017速報

サウンド / オーディオ 08/30 23:33

Top

Acer、4G LTE対応の360度カメラ「Holo360」- 北米で11月に発売、429ドル

その他ガジェット 08/30 20:57

Top

タスクを表示し毎日の習慣作り、子供向けスマートウォッチ「OCTOPUS」

時計 / ウェアラブル 08/30 19:07

Top

エキサイトブログのiOSアプリが刷新、登録いらずブログ開設は1タップでOK

スマホアプリ / サービス 08/30 18:13

Top

NTTコム「トップ3かけ放題オプション」、月額850円で上位3番号にかけ放題

MVNO 08/30 16:34

最初へ 1 3 4 5 最後へ

バックナンバー

2019
2018
2017
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント

このチャンネルについて （デジタルトップ > スマホとデジタル家電）

スマートフォン、携帯キャリア、MVNO (格安スマホ)、デジタルカメラ、4K テレビ、オーディオ、生活家電などデジタル製品に関する情報チャンネル。

RANKING
  1. 1

    LINEトーク履歴を機種変更して引き継ぐ方法、バックアップから復元まで【iPhoneとAndroid】
  2. 2

    セブン独自のキャッシュレス決済「7pay」が2019年7月スタート
  3. 3

    BASELWORLD 2019 カシオブース - 歴代最多の写真点数でレポート！
  4. 4

    「データローミング」はONにすべき? OFFにすべき? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ
  5. 5

    iOS 12で「機能制限」がなくなりました!? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む