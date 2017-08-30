スマホとデジタル家電の2017年8月の新着記事一覧
2017年08月31日(木)
ポケモンGOにライコウ/エンテイ/スイクンが登場 - 新たな伝説、9月1日から
スマホアプリ / サービス 08/31 23:53
ソニー、大容量バッテリの5.5インチAndroidスマホ「Xperia XA1 Plus」
Android 08/31 23:41
ソニー初の完全無線+ノイキャンイヤホン、IFAで登場 - ヘッドホンも進化
サウンド / オーディオ 08/31 23:12
ソニー、1型センサー搭載の小型デジタルカメラ「RX0」
デジカメ 08/31 23:10
ソニーが「ウォークマン ZX300」を海外発表、バランス対応のハイレゾ中級機
サウンド / オーディオ 08/31 21:10
ニコンのデジタル一眼レフカメラ「D850」、予約殺到のため発送遅れる可能性
デジカメ 08/31 19:42
NTTコム、LINEアカウントにAIエンジン「COTOHA」搭載 - お奨めプランを提案
MVNO 08/31 17:58
ZTE、3カ国語対応スマホ「Libero 2」- ソフトバンクのプリペイド向け
Android 08/31 17:55
KDDI、下り最大708Mbpsの高速通信を9月1日に開始、東名阪から順次拡大
携帯キャリア 08/31 17:47
楽天モバイルがiPhoneを販売 - メーカー認定整備品、長期契約で2万円引きも
MVNO 08/31 17:02
シャープの「AQUOS 8K」液晶テレビ - 70型の「70X500」が12月発売
テレビ / レコーダー 08/31 16:36
タカラトミー「Printoss」- 電池とアプリ不要、スマホの写真を90秒プリント
その他ガジェット 08/31 15:53
スポーツウォッチ「Polar M200」にブルーとホワイトの新色
時計 / ウェアラブル 08/31 11:49
Amazonの一人勝ちに「待った」、Googleアシスタント対応の家電製品続々
その他ガジェット 08/31 11:49
「わが家で楽しめるベルリン・フィル」が4K/HDR化、パナソニック技術協力
サウンド / オーディオ 08/31 08:00
2017年08月30日(水)
タスクを表示し毎日の習慣作り、子供向けスマートウォッチ「OCTOPUS」
時計 / ウェアラブル 08/30 19:07
エキサイトブログのiOSアプリが刷新、登録いらずブログ開設は1タップでOK
スマホアプリ / サービス 08/30 18:13
NTTコム「トップ3かけ放題オプション」、月額850円で上位3番号にかけ放題
MVNO 08/30 16:34
バックナンバー
|2019
|2018
|2017
このチャンネルについて （デジタルトップ > スマホとデジタル家電）
スマートフォン、携帯キャリア、MVNO (格安スマホ)、デジタルカメラ、4K テレビ、オーディオ、生活家電などデジタル製品に関する情報チャンネル。