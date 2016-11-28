スマホとデジタル家電

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スマホとデジタル家電の2016年11月の新着記事一覧

2016年11月30日(水)

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たった1機種で3周年 - トーンモバイルが狙うのは「利益を出せる構造」

MVNO 11/30 20:25

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格安SIMでパケットを使い果たすとどうなるの? - いまさら聞けないAndroidのなぜ

Android 11/30 20:09

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コロナ、暖房や乾かし機能を強化したルームエアコン2017年モデル

生活家電 11/30 19:54

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スマートフォンにつけるサンバイザー、上海問屋から

スマホアクセサリー 11/30 19:00

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トーンモバイル、月額700円で10分かけ放題のオプション

MVNO 11/30 18:59

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心拍計と通話用マイク内蔵の完全ワイヤレスイヤホン「Jabra Elite Sport」

サウンド / オーディオ 11/30 16:11

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カシオ「EXILIM」、暗いアウトドアでも撮れるタフネスカメラ「EX-FR110H」

デジカメ 11/30 15:41

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毎月の電気料金を定額にする「スマートでんき」が2017年1月に開始

生活家電 11/30 15:22

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年末がくるぞ! おもてなし料理を絶対に失敗しないBluetooth温度計 - IoT家電とくらす

生活家電 11/30 13:47

Top

エレコム、アプリで周波数やイコライザーを操作できるFMトランスミッター

その他ガジェット 11/30 13:25

Top

Facebook Messenger上で「インベーダー」などゲーム可能に

スマホアプリ / サービス 11/30 11:26

2016年11月29日(火)

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スマホが寒さに弱いってホントですか? - いまさら聞けないAndroidのなぜ

Android 11/29 18:28

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富士通の虹彩認証スマホ「arrows NX F-01J」が12月2日発売

Android 11/29 18:16

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ソフトバンクが日本企業の米国進出を支援 - IoT製品において

携帯キャリア 11/29 18:03

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ソフトバンク、5分通話が回数無制限の「スマ放題ライト」が3Gケータイ対応

携帯キャリア 11/29 16:55

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キヤノン、高級フォトブックサービス「PhotoJewel」を30%引き

デジカメ 11/29 16:50

Top

「ソフトバンクまとめて支払い」がApp StoreやiTunesになどに対応

携帯キャリア 11/29 16:19

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日本通信、訪日客向けの大容量プリペイドSIMカード - 5GB・21日間で3,480円

MVNO 11/29 16:19

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上海問屋、折りたためるシリコン素材のVRゴーグル - 5.5型スマホ対応

スマホアクセサリー 11/29 15:27

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FINAL FANTASY XV、ハイレゾ版サントラの先行配信開始

サウンド / オーディオ 11/29 13:24

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JVC、ファッション性とキレのあるサウンドを併せ持つ"SOLIDAGE"ヘッドホン

サウンド / オーディオ 11/29 12:25

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DJI JAPANの新ドローン「Inspire 2」「Phantom 4 Pro」を体験

その他ガジェット 11/29 11:59

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小・中型でも高機能&上質デザイン - ありそうでなかった、シャープの新型冷蔵庫

生活家電 11/29 11:00

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シチズン、20年ぶりに復活したリーズナブルな機械式時計「CLUB LA MER」

時計 / ウェアラブル 11/29 10:31

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シチズン、「銀世界」と「冬の夜空」をイメージした女性向けウオッチ

時計 / ウェアラブル 11/29 10:12

2016年11月28日(月)

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Huaweiが製品を試せる限定カフェ展開、記念イベントには石田純一さんが登場

Android 11/28 18:39

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「FFXV」とコラボしたウォークマン・ヘッドホン・スピーカーが29日に発売

サウンド / オーディオ 11/28 18:06

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カールツァイス、4.7～5.5インチのスマホをセット可能なVRヘッドセット

その他ガジェット 11/28 17:54

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キヤノン、EOS 80Dなど対象に最大15,000円のキャッシュバック

デジカメ 11/28 17:30

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GoPro、「HERO5」を10m離れた場所で操作できる音声対応リモコン

デジカメ 11/28 16:48

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