スマホとデジタル家電の2016年11月の新着記事一覧
2016年11月30日(水)
たった1機種で3周年 - トーンモバイルが狙うのは「利益を出せる構造」
MVNO 11/30 20:25
格安SIMでパケットを使い果たすとどうなるの? - いまさら聞けないAndroidのなぜ
Android 11/30 20:09
コロナ、暖房や乾かし機能を強化したルームエアコン2017年モデル
生活家電 11/30 19:54
スマートフォンにつけるサンバイザー、上海問屋から
スマホアクセサリー 11/30 19:00
トーンモバイル、月額700円で10分かけ放題のオプション
MVNO 11/30 18:59
カシオ「EXILIM」、暗いアウトドアでも撮れるタフネスカメラ「EX-FR110H」
デジカメ 11/30 15:41
毎月の電気料金を定額にする「スマートでんき」が2017年1月に開始
生活家電 11/30 15:22
年末がくるぞ! おもてなし料理を絶対に失敗しないBluetooth温度計 - IoT家電とくらす
生活家電 11/30 13:47
エレコム、アプリで周波数やイコライザーを操作できるFMトランスミッター
その他ガジェット 11/30 13:25
Facebook Messenger上で「インベーダー」などゲーム可能に
スマホアプリ / サービス 11/30 11:26
2016年11月29日(火)
スマホが寒さに弱いってホントですか? - いまさら聞けないAndroidのなぜ
Android 11/29 18:28
富士通の虹彩認証スマホ「arrows NX F-01J」が12月2日発売
Android 11/29 18:16
ソフトバンクが日本企業の米国進出を支援 - IoT製品において
携帯キャリア 11/29 18:03
ソフトバンク、5分通話が回数無制限の「スマ放題ライト」が3Gケータイ対応
携帯キャリア 11/29 16:55
キヤノン、高級フォトブックサービス「PhotoJewel」を30%引き
デジカメ 11/29 16:50
「ソフトバンクまとめて支払い」がApp StoreやiTunesになどに対応
携帯キャリア 11/29 16:19
日本通信、訪日客向けの大容量プリペイドSIMカード - 5GB・21日間で3,480円
MVNO 11/29 16:19
上海問屋、折りたためるシリコン素材のVRゴーグル - 5.5型スマホ対応
スマホアクセサリー 11/29 15:27
FINAL FANTASY XV、ハイレゾ版サントラの先行配信開始
サウンド / オーディオ 11/29 13:24
DJI JAPANの新ドローン「Inspire 2」「Phantom 4 Pro」を体験
その他ガジェット 11/29 11:59
小・中型でも高機能&上質デザイン - ありそうでなかった、シャープの新型冷蔵庫
生活家電 11/29 11:00
シチズン、20年ぶりに復活したリーズナブルな機械式時計「CLUB LA MER」
時計 / ウェアラブル 11/29 10:31
シチズン、「銀世界」と「冬の夜空」をイメージした女性向けウオッチ
時計 / ウェアラブル 11/29 10:12
2016年11月28日(月)
Huaweiが製品を試せる限定カフェ展開、記念イベントには石田純一さんが登場
Android 11/28 18:39
「FFXV」とコラボしたウォークマン・ヘッドホン・スピーカーが29日に発売
サウンド / オーディオ 11/28 18:06
カールツァイス、4.7～5.5インチのスマホをセット可能なVRヘッドセット
その他ガジェット 11/28 17:54
キヤノン、EOS 80Dなど対象に最大15,000円のキャッシュバック
デジカメ 11/28 17:30
GoPro、「HERO5」を10m離れた場所で操作できる音声対応リモコン
デジカメ 11/28 16:48
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