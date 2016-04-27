スマホとデジタル家電

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スマホとデジタル家電の2016年4月の新着記事一覧

2016年04月30日(土)

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Mac向けOSと統合された「iOS X」が登場したら大騒ぎになるだろうけれど……  - 松村太郎のApple先読み・深読み

iPhone 04/30 21:45

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けいおん!コラボのハイレゾプレーヤーを触ってきた - 春のヘッドフォン祭 2016

サウンド / オーディオ 04/30 15:11

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前方から音が聴こえるヘッドホンが気になる - 春のヘッドフォン祭 2016

サウンド / オーディオ 04/30 15:06

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ギターが琴っぽく聴こえる「桐製ヘッドホン」が面白い - 春のヘッドフォン祭 2016

サウンド / オーディオ 04/30 14:50

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正直、内蔵辞書っていらなくないですか? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

iPhone 04/30 09:00

2016年04月29日(金)

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Fender初のイヤホンは、やっぱりギターが良く聴こえる - 春のヘッドフォン祭 2016

サウンド / オーディオ 04/29 23:22

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世界で777台の伝説級ヘッドホン、ULTRASONE「Tribute 7」に長蛇の列 - 春のヘッドフォン祭 2016

サウンド / オーディオ 04/29 22:47

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ゴールデンウィークはiPhoneを手にしてフォトウォークを楽しもう!

iPhone 04/29 22:35

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Astell&Kernの新ハイレゾプレーヤー「AK300」をさっそく試聴 - 春のヘッドフォン祭 2016

サウンド / オーディオ 04/29 21:07

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今さら聞けないLINEのTips - 機種変更でのアカウント移行について

スマホアプリ / サービス 04/29 10:00

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リマインダーはSiriに頼むほうが便利、ってどういうこと? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

iPhone 04/29 09:00

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ジャパネット「チャレンジデー」 - ブラウンのシェーバーが29,800円に

家電量販店 04/29 07:00

2016年04月28日(木)

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ゼンハイザーの600万円超えヘッドホン「HE-1」を聴いた

サウンド / オーディオ 04/28 23:33

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液晶画面をあえて持たないデジタルレンジファインダーカメラ「ライカ M-D」

デジカメ 04/28 22:00

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ジャパネット、GWセール - 東芝REGZAの福箱セットなど

家電量販店 04/28 20:45

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ダイソン「Dyson Supersonic」 - 最新モーターと羽なしファン技術をドライヤーに投入

生活家電 04/28 20:11

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パナソニック、19V型の新VIERA - DIGAやVIERAの録画番組を別室から視聴可能

テレビ / レコーダー 04/28 18:48

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ドコモ、2015年度は増収増益を記録、加藤社長は「業績の回復」を強調

携帯キャリア 04/28 18:37

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タムロン、フルサイズ向け「SP 35mm F/1.8」「SP 45mm F/1.8」のソニー用

デジカメ 04/28 18:06

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auでんき、電気使用量が多い家庭向けの「でんきLプラン」受付開始

携帯キャリア 04/28 18:03

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スマート南京錠「246 Padlock」6月末にサービス終了 - 7月以降は開錠不可能

スマホアクセサリー 04/28 17:21

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「Google Play Music」にファミリープラン - 月額1,480円で6人まで利用可能

スマホアプリ / サービス 04/28 14:02

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上海問屋、BAドライバーを3基搭載したイヤホン - リケーブル可能なMMCX採用

サウンド / オーディオ 04/28 13:24

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ソフトバンクショップでiPhoneの修理が可能に - 携帯電話事業者では日本初

携帯キャリア 04/28 13:05

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マネーツリー、証券口座への対応などサービスの総合的なアップデートを発表

スマホアプリ / サービス 04/28 13:03

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その出会い、その時を、美しく鮮明に描く。プレミアムエントリー一眼レフカメラ「EOS 8000D」 第2回 実際に「EOS 8000D」を手にしてみよう。

キヤノン PR 04/28 12:00

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けいおん! とハイレゾプレーヤー「Astell&Kern AK100II」のコラボモデル

サウンド / オーディオ 04/28 11:00

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Google Play Musicファミリープラン、日本でも提供開始 - 6人で月額1480円

インターネット 04/28 10:38

2016年04月27日(水)

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IFA2016、9月2日からベルリンで開催 - BtoB向けの会場増設も

その他ガジェット 04/27 22:00

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Wi-Fiスポット開放「00000JAPAN」、熊本県や避難所を除き順次終了

スマホアプリ / サービス 04/27 20:58

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