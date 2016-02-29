スマホとデジタル家電

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スマホとデジタル家電の2016年2月の新着記事一覧

2016年02月29日(月)

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120型の画面を体感できるフルHD対応のゴーグル型モニター

その他ガジェット 02/29 21:18

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ソフトバンク、「AQUOS ケータイ」をソフト更新 - ブラウザの不具合を修正

携帯キャリア 02/29 21:17

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Facebook、ライブ動画の配信機能をAndroid版でも提供開始

02/29 21:00

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ソフトバンク、25歳以下ならアニメ放題とブック放題が無料で利用可能に

02/29 20:00

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オンキヨー、1,000名にハイレゾDAP「XDP-100R」などが当たるキャンペーン

サウンド / オーディオ 02/29 19:57

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4インチ版iPhoneの名称は「iPhone SE」との噂 - 海外報道

iPhone 02/29 19:56

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NECモバイル、3月24日に解散 - NECは1,000億円の債権を放棄

スマホアプリ / サービス 02/29 19:55

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Facebook、ライブ動画の配信機能がAndroidに提供 - iPhoneは対応済み

スマホアプリ / サービス 02/29 19:54

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ソフトバンク、25歳以下なら「アニメ放題」と「ブック放題」が無料に

携帯キャリア 02/29 19:53

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iPhoneで書きかけのメールは、スワイプすればいつでも作業の再開ができる

iPhone 02/29 19:35

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注目アプリを探せ! iPad iPhone Wire人気アプリランキング - 2月21日～2月28日

iPhone 02/29 19:23

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オリンパス、レンズ購入者に最大13,000円キャッシュバック

デジカメ 02/29 19:10

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ゼンハイザーとFREITAGの限定コラボヘッドホン - トラックの幌を再利用

サウンド / オーディオ 02/29 19:09

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LINEのフリマアプリ「LINE MALL」が5月末で終了 - BtoC事業に注力するため

02/29 19:00

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カシオ、自動作曲アプリ「Chordana Composer」新版 - 演歌やEDMに対応

スマホアプリ / サービス 02/29 18:25

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スマホの月額料金、キャリアは格安SIMよりも5,000円高く - MMD研究所調査

02/29 18:00

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LINEのフリマアプリ「LINE MALL」が5月末に終了 - BtoC事業に注力

スマホアプリ / サービス 02/29 17:54

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スマホの月額料金、キャリアは格安SIMよりも5,000円高 - MMD研究所調査

その他ガジェット 02/29 17:52

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ドコモ、「arrows Fit」のアップデート一時中断 - 起動できない可能性

02/29 17:00

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サンコー、水拭きも乾拭きもできる自動雑巾がけロボット「水ブキーナー」

生活家電 02/29 16:10

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ソフトバンク、携帯料金の3%を寄付する「チャリティモバイル」開始

携帯キャリア 02/29 16:09

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ドコモ、「arrows Fit」のアップデートを一時中断 - 起動できない可能性

携帯キャリア 02/29 16:04

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KDDI、ビートルズの楽曲を「うたパス」で提供 - 17アルバムを配信

02/29 16:00

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iPhoneに「うるう年」とか「うるう秒」って関係あるの? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

iPhone 02/29 15:51

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KDDI、ビートルズの楽曲を「うたパス」で提供 - 17アルバムを一挙公開

携帯キャリア 02/29 15:50

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京都府・東映太秦映画村などで実践型フォトセミナー開催- コンテストも実施

デジカメ 02/29 15:38

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ティアック、DAC搭載ポタアン「HA-P50SE」の新色レッド

サウンド / オーディオ 02/29 14:47

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1万円引きになった「ルンバ621」が首位 - ジャパネット売れ筋ランキング

家電量販店 02/29 12:32

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美しい×軍事規格の頑丈さ! きちんとした身なりの大人にオススメしたいiPhone 6/6s用 LEVEL Case Prestige Edition

スマホアクセサリー PR 02/29 11:00

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この春、iPadデビューしたい人へ……使いこなしたい機能とアプリ - ビジネス編

iPhone 02/29 10:00

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