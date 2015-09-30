スマホとデジタル家電

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スマホとデジタル家電の2015年9月の新着記事一覧

2015年09月30日(水)

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ボーズ、一体型の「Wave SoundTouch music system」をBluetooth対応に

サウンド / オーディオ 09/30 23:06

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ボーズ、一体型スピーカー「SoundTouch」のWi-Fi&Bluetooth両対応モデル

サウンド / オーディオ 09/30 22:59

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セイコーネクステージ、ツモリチサトブランド25周年を祝した限定ウオッチ

時計 / ウェアラブル 09/30 22:28

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【レポート】NTTドコモ、Xperia Z5など冬春モデル13機種を発表 - そば打ち体験できる「すきじかん」も提供

09/30 21:41

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NTTドコモ、Xperia Z5など冬春モデルを発表 - そば打ち体験できる「すきじかん」も提供

携帯キャリア 09/30 21:41

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テクニクス、CDステレオシステム「OTTAVA SC-C500」など発表 - リビングに広がる270度の指向性と良音質

サウンド / オーディオ 09/30 21:03

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フォステクス、小音量時に使いやすくなったコンパクトなサブウーファー

サウンド / オーディオ 09/30 20:42

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【レポート】Androidを買うならNexusデバイス? そのメリットとデメリット

09/30 19:56

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カシオ、PCレスで使えるフォトプリンター - ハローキティ絵柄を充実

周辺機器 09/30 19:56

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Androidを買うならNexusデバイス? そのメリットとデメリット

Android 09/30 19:44

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ドコモ、フルセグでTV鑑賞できる「dtab d-01H」を11月下旬発売

09/30 19:19

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ドコモ、虹彩認証と0.14秒のAFを搭載するスマホ「arrows NX」11月発売

携帯キャリア 09/30 19:16

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ドコモ、フルセグでTV鑑賞できる「dtab d-01H」を11月下旬発売

携帯キャリア 09/30 19:16

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パナソニック、ハウスダストを検知・除去する紙パック式ふとん掃除機

生活家電 09/30 18:38

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ドコモ、使いやすさにこだわったスマホ「arrows Fit F-01H」10月7日発売

09/30 18:35

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ドコモ、使いやすさにこだわったスマホ「arrows Fit F-01H」10月7日発売

携帯キャリア 09/30 18:34

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オリンパス、「OLYMPUS OM-D E-M10 Mark II」を11月中に販売再開

デジカメ 09/30 18:33

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ドコモ、コンパクトでもハイスペックなスマホ「AQUOS Compact」12月発売

携帯キャリア 09/30 18:27

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ドコモ、米軍規格準拠のタフネススマホ「Galaxy Active neo」11月発売

携帯キャリア 09/30 18:27

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カシオ、キーワード検索できるボイレコアプリを期間限定で割引

スマホアプリ / サービス 09/30 18:05

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ソニー、リストバンド型活動量計「SmartBand 2」 - 心拍センサー新搭載

その他ガジェット 09/30 17:43

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カシオ、G-SHOCKなど6製品でグッドデザイン賞を受賞

時計 / ウェアラブル 09/30 17:43

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メガネスーパー、かけ心地追求したウェアラブル端末を12月に発表

その他ガジェット 09/30 16:49

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Y!mobile、「Nexus 5X」を10月下旬以降に発売

09/30 16:48

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Y!mobile、「Nexus 5X」を10月下旬以降に発売

携帯キャリア 09/30 16:46

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ドコモ、受信最大300Mbpsの高速スマホ「AQUOS ZETA」11月上旬発売

09/30 16:44

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ドコモ、Android 6.0搭載「Nexus 5X」10月発売 - 実質負担額は4万円半ば

09/30 16:44

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富士フイルム、自分も背景もキレイに撮れるインスタントカメラ「チェキ」

デジカメ 09/30 16:35

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動き・音楽に合わせて光るIoTボトルキャップ「Illumicap」

その他ガジェット 09/30 16:14

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ドコモ、Android 6.0搭載の「Nexus 5X」10月発売 - 実質負担額は4万円半ば

携帯キャリア 09/30 15:59

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