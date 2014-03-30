スマホとデジタル家電

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スマホとデジタル家電の2014年3月の新着記事一覧

2014年03月31日(月)

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「gooスマホ部」がオススメAndroidアプリを紹介!! - 3月14日～20日のAndroidアプリランキング

03/31 23:15

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人気の無料/有料アプリを毎週紹介 - 3月21日～27日のAndroidアプリランキング

Android 03/31 23:10

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花見シーズンに使える無料スマホアプリ - gooスマホ部 Q&A

Android 03/31 22:53

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ロケ地巡り前にチェックすべき? 「あまちゃん」など人気ロケ地での通信速度調査、ソフトバンクが首位に

その他ガジェット 03/31 20:30

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【レポート】LTE-Advanced世代での導入目指し開発する技術とは? KDDIが新ネットワーク技術ついて解説

03/31 20:28

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テクニカ、ヘッドホンが振動するV-ACTモードを備えたワイヤレスヘッドホン

サウンド / オーディオ 03/31 20:06

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KDDIが新ネットワーク技術ついて解説、LTE-Advanced世代での導入目指し開発する技術とは?

携帯キャリア 03/31 20:00

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48kHz/24bitはハイレゾオーディオ - JEITAが「ハイレゾ」の呼称を定義

サウンド / オーディオ 03/31 19:52

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LINE、iPhone/Androidスマホのホーム画面着せ替えアプリ「LINE DECO」

iPhone 03/31 19:46

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LINE、スマホのホーム画面の着せ替えアプリ「LINE DECO」を提供

03/31 19:42

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テクニカ、スマホ向けや豊富なカラバリを揃えるインナーイヤーヘッドホン

サウンド / オーディオ 03/31 18:55

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テクニカ、インナーイヤーヘッドホン「CKR」シリーズの高解像モデル

サウンド / オーディオ 03/31 18:08

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テクニカ、オーバーヘッド型ヘッドホンの世界戦略モデル「SONICFUEL」

サウンド / オーディオ 03/31 16:57

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【連載】塩田紳二のアンドロイドなう 第66回 「NVIDA SHIELD」のハードウェア

Android 03/31 16:51

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知っていたつもり? な、iPhone 5sのバーストモードを再確認!!

iPhone 03/31 15:36

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全国主要21都市でモバイルWi-Fiルーターの速度調査、最速はソフトバンクに

その他ガジェット 03/31 15:25

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オリンパス、光学式5軸手ブレ補正と24倍ズーム搭載コンデジ「STYLUS SH-1」

デジカメ 03/31 15:12

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「ATOK for Android」が1500万本を突破で980円セール - 31日22時頃まで

Android 03/31 15:01

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ジャストシステム、「ATOK for Android」が1500万本を突破

03/31 14:57

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注目アプリを探せ! iPad iPhone Wire人気アプリランキング - 3月23日～3月30日

iPhone 03/31 14:44

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イオン、「Nexus 4」を4月4日に発売、通信・端末セットで月額2,980円

スマホアプリ / サービス 03/31 13:36

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イオン、「Nexus 4」を4月4日に発売、通信・端末セットで月額2,980円

03/31 13:28

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基礎の基礎から学ぶ、パソコンを使った音づくり 第2回 ハードウェア設定の悩みを解決します! －Logic Pro X / GarageBand 10編＜その2＞

サウンド / オーディオ 03/31 13:16

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ピクセラ、iOS/Android対応のワイヤレステレビチューナー「 PIX-BR310L」

スマホアクセサリー 03/31 11:57

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ピクセラ、iOS/Android対応のワイヤレステレビチューナー「 PIX-BR310L」

03/31 11:55

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作品を撮るカメラとしてのもうひとつの提案 - カシオ「EXILIM EX-100」ファーストレビュー

デジカメ 03/31 11:00

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ケンドーコバヤシと若手芸人のお笑い動画が楽しめる「極めよ！一撃必笑! スゴ得道場」

携帯キャリア 03/31 10:28

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じわり人気が高まるカシオのソーラー電波メタルウオッチ「OCEANUS」 - 東京都・池袋の東武百貨店時計サロンで聞いてきた

時計 / ウェアラブル 03/31 07:00

2014年03月30日(日)

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BASELWORLD 2014 - カシオ「G-SHOCK」コンセプトモデル続報、写真で見るGPSハイブリッド電波時計「GPW-1000」

時計 / ウェアラブル 03/30 12:20

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BASELWORLD 2014 - カシオ「EDIFICE」コンセプトモデル続報、写真で見るBluetooth搭載のアナログウオッチ「EQB-500」

時計 / ウェアラブル 03/30 12:20

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