スマホとデジタル家電

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スマホとデジタル家電の2013年10月の新着記事一覧

2013年10月31日(木)

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UQ野坂社長が秋葉原、有楽町、池袋で新サービスをアピール! 下り最大110Mbpsの「WiMAX 2+」がついに提供開始

MVNO 10/31 22:54

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【レポート】下り最大110Mbpsの「WiMAX 2+」が提供開始 - UQ野坂社長が秋葉原、有楽町、池袋で新サービスをアピール

10/31 22:50

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いよいよ発売!!「iPad Air」を安く買えるのはどっち? auとソフトバンクのキャンペーンを比較してみた

iPhone 10/31 21:13

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ドコモ、実使用時間3日の「AQUOS PHONE ZETA SH-01F」を11月7日発売

携帯キャリア 10/31 20:54

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ドコモ、実使用時間3日の「AQUOS PHONE ZETA SH-01F」を11月7日発売

10/31 20:48

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ソフトバンク上期決算、モバイル好調、スプリント子会社化で大幅な増収増益

携帯キャリア 10/31 20:45

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ソフトバンクQ2決算、モバイル好調、スプリント子会社化で大幅な増収増益

10/31 20:34

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センチュリーのiPhone充電クレードル、カバーを付けたiPhoneも装着可能

iPhone 10/31 19:48

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カシオ、お気に入り音楽のコード進行を検出して伴奏を楽しめるiOS用アプリ

スマホアプリ / サービス 10/31 19:23

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約5日の待受時間を実現!! ドコモの最新日本向けスマホ「GALAXY J」で「緊急時長持ちモード」をチェック

携帯キャリア 10/31 19:00

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「アクア」ブランドは他社にはないユニークな製品として世に送り出したい - ハイアール アクアが画期的な洗濯機と冷蔵庫を発表

生活家電 10/31 18:51

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パナソニック、プラズマディスプレイからの撤退を正式発表

テレビ / レコーダー 10/31 18:32

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ソフトバンク、iPad AirとiPad mini Retinaモデルの本体価格を発表

携帯キャリア 10/31 18:19

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「iPad Air」と「iPad mini Retinaディスプレイモデル」のどちらを買うべきか - 完全主観で迷いに答える

iPhone 10/31 18:11

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東和電子、小型高音質タマゴ型スピーカー「Olasonic」のBluetoothモデル

サウンド / オーディオ 10/31 17:18

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セールス・オンデマンド、「ルンバ 視覚障がい者モデル」を日本限定で発売

生活家電 10/31 16:41

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ニコン、11月5日に新製品発表か? 公開中のティザー動画にメッセージ

デジカメ 10/31 16:34

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パナソニック、グローバル市況回復で2013年度第2四半期は営業利益1,466億円

生活家電 10/31 16:01

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タブレットを購入するならWi-Fi版? セルラー版? - Wi-Fi版ユーザーの61%がネットワーク接続に不満

その他ガジェット 10/31 15:39

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ソフトバンクが新iPad向け割引施策 - タブレットセット割やスマホ下取り割

携帯キャリア 10/31 14:42

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Google Glass最新モデルの画像が公開

10/31 13:21

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NHN PlayArt、webコミックサービス「comico」向けAndroidアプリ

10/31 13:16

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Androidアプリの96%に脆弱性リスク、暗号通信方式を誤用 - SDNA調査

Android 10/31 13:00

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96%のAndoidアプリに脆弱性リスク - SDNA調査

10/31 12:54

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Google Glass最新モデルの画像が公開 - 新版はイヤホン取り付け可能に

スマホアクセサリー 10/31 12:08

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ごく少数のiPhone 5sのバッテリーに欠陥 - New York Timesが報道

iPhone 10/31 11:31

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「空気をキレイにする」ということへの徹底的なまでのこだわり - シンプルで強力な空気清浄機「ブルーエア」を分解してみた

生活家電 10/31 10:00

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ヘッドフォンで音楽を聴いているとき、突然話しかけられたら? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

iPhone 10/31 08:00

2013年10月30日(水)

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貯まり過ぎたiPhoneの「ボイスメモ」を一括削除する方法をご紹介!!

iPhone 10/30 23:05

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スマホを"自作"する時代がくる? モトローラが「Project Ara」構想を発表

Android 10/30 18:32

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