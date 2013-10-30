スマホとデジタル家電の2013年10月の新着記事一覧
2013年10月31日(木)
ドコモ、実使用時間3日の「AQUOS PHONE ZETA SH-01F」を11月7日発売
携帯キャリア 10/31 20:54
ドコモ、実使用時間3日の「AQUOS PHONE ZETA SH-01F」を11月7日発売
10/31 20:48
ソフトバンク上期決算、モバイル好調、スプリント子会社化で大幅な増収増益
携帯キャリア 10/31 20:45
ソフトバンクQ2決算、モバイル好調、スプリント子会社化で大幅な増収増益
10/31 20:34
センチュリーのiPhone充電クレードル、カバーを付けたiPhoneも装着可能
iPhone 10/31 19:48
カシオ、お気に入り音楽のコード進行を検出して伴奏を楽しめるiOS用アプリ
スマホアプリ / サービス 10/31 19:23
パナソニック、プラズマディスプレイからの撤退を正式発表
テレビ / レコーダー 10/31 18:32
ソフトバンク、iPad AirとiPad mini Retinaモデルの本体価格を発表
携帯キャリア 10/31 18:19
セールス・オンデマンド、「ルンバ 視覚障がい者モデル」を日本限定で発売
生活家電 10/31 16:41
ニコン、11月5日に新製品発表か? 公開中のティザー動画にメッセージ
デジカメ 10/31 16:34
パナソニック、グローバル市況回復で2013年度第2四半期は営業利益1,466億円
生活家電 10/31 16:01
ソフトバンクが新iPad向け割引施策 - タブレットセット割やスマホ下取り割
携帯キャリア 10/31 14:42
Google Glass最新モデルの画像が公開
10/31 13:21
NHN PlayArt、webコミックサービス「comico」向けAndroidアプリ
10/31 13:16
Androidアプリの96%に脆弱性リスク、暗号通信方式を誤用 - SDNA調査
Android 10/31 13:00
96%のAndoidアプリに脆弱性リスク - SDNA調査
10/31 12:54
Google Glass最新モデルの画像が公開 - 新版はイヤホン取り付け可能に
スマホアクセサリー 10/31 12:08
ごく少数のiPhone 5sのバッテリーに欠陥 - New York Timesが報道
iPhone 10/31 11:31
2013年10月30日(水)
貯まり過ぎたiPhoneの「ボイスメモ」を一括削除する方法をご紹介!!
iPhone 10/30 23:05
スマホを"自作"する時代がくる? モトローラが「Project Ara」構想を発表
Android 10/30 18:32
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