スマホとデジタル家電の2013年7月の新着記事一覧
2013年07月31日(水)
ドコモ、「AQUOS PHONE ZETA SH-06E」のバイブレーターの不具合など修正
携帯キャリア 07/31 21:53
シマンテック、Google Playで新たに14個の悪質なアプリを発見
Android 07/31 20:49
ドコモ、IGZO搭載Androidタブ「AQUOS PAD SH-08E」を8月2日に発売
携帯キャリア 07/31 20:16
営業利益でドコモ追い抜く、ソフトバンクが第1四半期決算を公表
07/31 19:29
コルグ、アレンジャーワークステーション「Pa900」発売
07/31 19:12
ソニー、Xperia向けニュースリーダーアプリ「Socialife」をリニューアル
Android 07/31 19:12
ソフトバンクがシリコンバレーに進出へ - 孫代表が構想明かす
07/31 18:52
ソフトバンク、2014年3月期1Qの連結営業利益は前年同期比92%増の3,910億円
07/31 18:19
パナソニック、2013年度第1四半期は固定費削減や円安で営業利益642億円
07/31 18:16
ソフトバンク、「S!メール(MMS)」をパソコンで送受信可能なサービス
07/31 18:12
ファミリーマートら、Yahoo!検索と連携したクーポン提供サービス
07/31 18:07
世界のタブレットシェア、Androidが市場全体の67%占める - iOSはシェア低下
07/31 18:00
録画番組を外出先からスマホで視聴! DTCP+対応NAS「LS410DXシリーズ」
スマホアクセサリー 07/31 17:53
【ハウツー】スマホ写真モテ部 - カメラ撮影時にやってしまいがちな落とし穴とは?
07/31 17:01
NEC、スマートフォン事業から撤退 - 従来型携帯の開発・生産は継続
Android 07/31 16:36
ロジクール、Ultimate Earsのカスタムインイヤモニターの国内取扱を開始
サウンド / オーディオ 07/31 16:16
個々の耳型に合わせた完全オーダーメイドのUEブランドイヤフォンが日本上陸
07/31 16:02
バッファロー、録画したテレビ番組をスマホへ宅外配信できるDTCP+対応NAS
テレビ / レコーダー 07/31 15:51
2013年のスマホ普及率、韓国73%、日本は25% - Google調査
その他ガジェット 07/31 14:55
iOS版「LINE」アプリの着せ替え機能に「ブラウン」デザインを追加
スマホアプリ / サービス 07/31 14:28
カシオのデジタルカメラ「EXILIM EX-TR15」、限定3000台あっという間に完売
デジカメ 07/31 14:00
スマホ写真モテ部 - 撮影時にやってしまいがちな落とし穴とは?
スマホアプリ / サービス 07/31 13:56
Cerevo、USBキーボードをスマホ/タブレットに無線接続する「EneBRICK」
スマホアクセサリー 07/31 12:13
アプリは必ずアップデートしなければならないの? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ
iPhone 07/31 12:07
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