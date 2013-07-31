スマホとデジタル家電

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スマホとデジタル家電の2013年7月の新着記事一覧

2013年07月31日(水)

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「らくらくスマートフォン2」と「らくらくスマートフォン プレミアム」は初代と何が変わったのか - 富士通が解説

Android 07/31 23:01

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360度パノラマ写真を共有できる「Views」 - Google Maps内に公開 - 米Google

07/31 22:00

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ドコモ、「AQUOS PHONE ZETA SH-06E」のバイブレーターの不具合など修正

携帯キャリア 07/31 21:53

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Cerevo、USBキーボードをAndroid端末で利用可能にするデバイス「EneBRICK」

Android 07/31 21:02

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シマンテック、Google Playで新たに14個の悪質なアプリを発見

Android 07/31 20:49

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ドコモ、IGZO搭載Androidタブ「AQUOS PAD SH-08E」を8月2日に発売

携帯キャリア 07/31 20:16

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米Google、360度パノラマ写真を共有できる「Views」 - Google Maps内に公開

Android 07/31 19:50

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営業収益が初の1兆円に、KDDIの2014年3月期第1四半期決算 - 今後は3M戦略の"深化"目指す

07/31 19:45

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営業利益でドコモ追い抜く、ソフトバンクが第1四半期決算を公表

07/31 19:29

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コルグ、アレンジャーワークステーション「Pa900」発売

07/31 19:12

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ソニー、Xperia向けニュースリーダーアプリ「Socialife」をリニューアル

Android 07/31 19:12

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ソフトバンクがシリコンバレーに進出へ - 孫代表が構想明かす

07/31 18:52

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ソフトバンク、2014年3月期1Qの連結営業利益は前年同期比92%増の3,910億円

07/31 18:19

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パナソニック、2013年度第1四半期は固定費削減や円安で営業利益642億円

07/31 18:16

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ソフトバンク、「S!メール(MMS)」をパソコンで送受信可能なサービス

07/31 18:12

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ファミリーマートら、Yahoo!検索と連携したクーポン提供サービス

07/31 18:07

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世界のタブレットシェア、Androidが市場全体の67%占める - iOSはシェア低下

07/31 18:00

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録画番組を外出先からスマホで視聴! DTCP+対応NAS「LS410DXシリーズ」

スマホアクセサリー 07/31 17:53

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【ハウツー】スマホ写真モテ部 - カメラ撮影時にやってしまいがちな落とし穴とは?

07/31 17:01

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NEC、スマートフォン事業から撤退 - 従来型携帯の開発・生産は継続

Android 07/31 16:36

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ロジクール、Ultimate Earsのカスタムインイヤモニターの国内取扱を開始

サウンド / オーディオ 07/31 16:16

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個々の耳型に合わせた完全オーダーメイドのUEブランドイヤフォンが日本上陸

07/31 16:02

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バッファロー、録画したテレビ番組をスマホへ宅外配信できるDTCP+対応NAS

テレビ / レコーダー 07/31 15:51

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2013年のスマホ普及率、韓国73%、日本は25% - Google調査

その他ガジェット 07/31 14:55

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iOS版「LINE」アプリの着せ替え機能に「ブラウン」デザインを追加

スマホアプリ / サービス 07/31 14:28

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カシオのデジタルカメラ「EXILIM EX-TR15」、限定3000台あっという間に完売

デジカメ 07/31 14:00

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スマホ写真モテ部 - 撮影時にやってしまいがちな落とし穴とは?

スマホアプリ / サービス 07/31 13:56

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営業収益が初の1兆円に、KDDIの2014年3月期第1四半期決算 - 今後は3M戦略の"深化"へ

携帯キャリア 07/31 12:34

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Cerevo、USBキーボードをスマホ/タブレットに無線接続する「EneBRICK」

スマホアクセサリー 07/31 12:13

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アプリは必ずアップデートしなければならないの? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

iPhone 07/31 12:07

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