スマホとデジタル家電の2013年5月の新着記事一覧
2013年05月31日(金)
キングジムが0円でオリジナル店舗支援アプリを作成できる「アプスタ」発表
スマホアプリ / サービス 05/31 22:01
KDDI、auスマホ/タブレット向け割引と各種キャンペーンを6月1日スタート
携帯キャリア 05/31 21:36
アジアで人気の聴き放題音楽サービス「KKBOX」が6月よりスタート
スマホアプリ / サービス 05/31 21:25
ドコモ、MNPでXi基本使用料が実質無料になる「お乗りかえXiスマホ割」
携帯キャリア 05/31 20:19
サウンドクリエイターが選ぶ! 実売1万円台のお薦めヘッドホン5選
05/31 19:00
質問の仕方を工夫すれば、Siriからさまざまな情報が引き出せる!
iPhone 05/31 17:51
ドコモ、JTBと共同でスマホから購入できる旅行サービス提供へ
携帯キャリア 05/31 17:43
GEANEE、デジタルコンパスや時計機能を搭載するGPSロガー
その他ガジェット 05/31 17:32
【レポート】ドコモ2013年夏モデルを写真で紹介 - 「ELUGA P P-03E」編
Android 05/31 17:28
【レポート】ドコモ2013年夏モデルを写真で紹介 - 「MEDIAS X N-06E」編
Android 05/31 17:25
アップル、第5世代iPod touchに16GBの新モデルを追加
アップル 05/31 17:01
ソフトバンク、SNSやSMSも一括管理できる「スマート電話帳」を提供
携帯キャリア 05/31 16:49
ソニー、小田和正が楽曲を描き下ろした4K「ブラビア」の90秒CMをWeb公開
05/31 16:31
パイオニア、iPhone/iPadで操作できるワイヤレスDJシステム「XDJ-R1」発売
05/31 16:31
カシオ、「樫尾俊雄発明記念館」を開設 - 6月5日より一般公開
その他ガジェット 05/31 16:05
DeNA、「comm」にゲーム機能を追加 - 大富豪/麻雀/ポーカーが楽しめる
スマホアプリ / サービス 05/31 15:51
ボーズ製品購入で限定iPhone 5ケースなどがもらえるプレゼントキャンペーン
サウンド / オーディオ 05/31 15:30
iPhoneにも通信障害の影響はあるの? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ
iPhone 05/31 14:54
ドコモ、「docomo Wi-Fi」に阪急電鉄宝塚線など計730カ所を追加
携帯キャリア 05/31 14:34
アップル、iPadなど一部商品を値上げ
iPhone 05/31 14:09
KDDI、「ARROWS ef FJL21」の意図しない再起動を修正
携帯キャリア 05/31 13:03
KDDI、「ARROWS ef FJL21」の意図しない再起動を修正
携帯キャリア 05/31 12:54
KDDIの「au 4G LTE」が通信障害から復旧 - 発生から約11時間後
携帯キャリア 05/31 11:58
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