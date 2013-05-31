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スマホとデジタル家電の2013年5月の新着記事一覧

2013年05月31日(金)

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キングジムが0円でオリジナル店舗支援アプリを作成できる「アプスタ」発表

スマホアプリ / サービス 05/31 22:01

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KDDI、auスマホ/タブレット向け割引と各種キャンペーンを6月1日スタート

携帯キャリア 05/31 21:36

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アジアで人気の聴き放題音楽サービス「KKBOX」が6月よりスタート

スマホアプリ / サービス 05/31 21:25

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ドコモ、MNPでXi基本使用料が実質無料になる「お乗りかえXiスマホ割」

携帯キャリア 05/31 20:19

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サウンドクリエイターが選ぶ! 実売1万円台のお薦めヘッドホン5選

05/31 19:00

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質問の仕方を工夫すれば、Siriからさまざまな情報が引き出せる!

iPhone 05/31 17:51

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ドコモ、JTBと共同でスマホから購入できる旅行サービス提供へ

携帯キャリア 05/31 17:43

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GEANEE、デジタルコンパスや時計機能を搭載するGPSロガー

その他ガジェット 05/31 17:32

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【レポート】ドコモ2013年夏モデルを写真で紹介 - 「らくらくスマートフォン2 F-08E」編

Android 05/31 17:29

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【レポート】ドコモ2013年夏モデルを写真で紹介 - 「ELUGA P P-03E」編

Android 05/31 17:28

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【レポート】ドコモ2013年夏モデルを写真で紹介 - 「Disney Mobile on docomo F-07E」編

Android 05/31 17:27

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【レポート】ドコモ2013年夏モデルを写真で紹介 - 「MEDIAS X N-06E」編

Android 05/31 17:25

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【レポート】NTTドコモの2013年夏モデルを写真で紹介 - 「ARROWS NX F-06E」編

Android 05/31 17:24

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【レポート】ドコモ2013年夏モデルを写真で紹介 - 「Optimus it L-05E」編

Android 05/31 17:23

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アップル、第5世代iPod touchに16GBの新モデルを追加

アップル 05/31 17:01

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ソフトバンク、SNSやSMSも一括管理できる「スマート電話帳」を提供

携帯キャリア 05/31 16:49

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ソニー、小田和正が楽曲を描き下ろした4K「ブラビア」の90秒CMをWeb公開

05/31 16:31

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パイオニア、iPhone/iPadで操作できるワイヤレスDJシステム「XDJ-R1」発売

05/31 16:31

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カシオ、「樫尾俊雄発明記念館」を開設 - 6月5日より一般公開

その他ガジェット 05/31 16:05

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DeNA、「comm」にゲーム機能を追加 - 大富豪/麻雀/ポーカーが楽しめる

スマホアプリ / サービス 05/31 15:51

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ボーズ製品購入で限定iPhone 5ケースなどがもらえるプレゼントキャンペーン

サウンド / オーディオ 05/31 15:30

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iPhoneにも通信障害の影響はあるの? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

iPhone 05/31 14:54

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ドコモ、「docomo Wi-Fi」に阪急電鉄宝塚線など計730カ所を追加

携帯キャリア 05/31 14:34

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アップル、iPadなど一部商品を値上げ

iPhone 05/31 14:09

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KDDI、「ARROWS ef FJL21」の意図しない再起動を修正

携帯キャリア 05/31 13:03

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KDDI、「ARROWS ef FJL21」の意図しない再起動を修正

携帯キャリア 05/31 12:54

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新興国事業の拡大とBtoBシフトでグローバルNo.1を目指す - パナソニック・白物家電の中期経営計画

生活家電 05/31 12:41

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KDDIの「au 4G LTE」が通信障害から復旧 - 発生から約11時間後

携帯キャリア 05/31 11:58

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KDDI、「G'zOne TYPE-L CAL21」のWi-Fi利用時に再起動する不具合を修正

携帯キャリア 05/31 11:33

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KDDI、「G'zOne TYPE-L CAL21」のWi-Fi通信中に再起動する不具合を修正

携帯キャリア 05/31 11:25

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