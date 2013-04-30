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スマホとデジタル家電の2013年4月の新着記事一覧

2013年04月30日(火)

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【レビュー】日本語に対応し、スワイプ・音声・手書き入力が可能に - 新感覚のAndroid向けIME「Swype」を試す

04/30 23:30

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iOS版「Google Now」でどんなことができるのか試してみた

iPhone 04/30 21:54

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注目アプリを探せ! iPad iPhone Wire人気アプリランキング - 4月21日～4月28日

iPhone 04/30 21:50

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DeNA、無料通話アプリ「comm」のパソコン版を提供

スマホアプリ / サービス 04/30 20:32

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ソフトバンクのSprint買収に向けて銀行団が支援表明、資金面での憂慮なし - 米報道

04/30 19:45

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今後4年で順次拡大へ! 米ニューヨーク地下鉄主要駅が携帯通信に対応

04/30 19:25

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先取りキャンペーンも! IIJがLTE対応のSIMサービスのデータ量を9月に増量

04/30 19:14

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KDDI、営業利益が5126億円で前年同期比7.3%増に - 2013年3月期連結決算

携帯キャリア 04/30 18:47

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【ハウツー】意外に知らないAndroid - 大画面スマホのテンキー入力を快適に

04/30 18:34

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ソフトバンク、営業利益は7450億円で8期連続最高益に - 2013年3月期

携帯キャリア 04/30 18:01

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家計簿サービス「Zaim」Androidアプリが刷新 - レシート自動読み取り機能を追加

04/30 17:52

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サンワダイレクト､通話にも対応した防水仕様のワイヤレススピーカー

スマホアクセサリー 04/30 17:44

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ゲッティ、中国フォトエージェンシー「China Foto Press」の写真販売を開始

デジカメ 04/30 17:13

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サンワサプライ、受話器にもなるBluetooth接続対応の防水スピーカー

サウンド / オーディオ 04/30 16:50

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機動力と充実装備を合わせ持つスタイリッシュなコンパクトデジカメ -　20倍ズームコンパクト機「サイバーショット WX300」を使ってみた

04/30 15:51

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KDDI、auスマートバリューの提携事業者を新たに2社追加

携帯キャリア 04/30 15:38

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ドコモ、東急電鉄大井町線など新たに計2118カ所でdocom Wi-Fiを利用可能に

携帯キャリア 04/30 15:36

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ドコモ、「ARROWS X F-02E」の画面の明るさ表示の不具合に対処

携帯キャリア 04/30 15:34

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KDDI、auスマートバリューの提携事業者を2社追加へ

携帯キャリア 04/30 14:51

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ドコモ、東急電鉄大井町線など計2118カ所でdocom Wi-Fiを利用可能に

携帯キャリア 04/30 14:04

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家計簿アプリ「Zaim」Android版がリニューアル - レシート読み取り機能追加

Android 04/30 13:40

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ドコモ、「ARROWS X F-02E」の画面の明るさ表示の不具合を改善

携帯キャリア 04/30 13:31

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新感覚のAndroid向けIME「Swype」を試す - 日本語に対応し、スワイプ・音声・手書き入力が可能に

Android 04/30 13:15

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ソフトバンクのSprint買収に向けて銀行団が支援表明、資金面での憂慮なし

その他ガジェット 04/30 12:19

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システムの「バージョンアップ」で「6.X.X」の示す意味とは?- いまさら聞けないiPhoneのなぜ

iPhone 04/30 11:27

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KDDI、今度は4G LTEデータ通信サービスに障害 - 4月27日中に復旧

携帯キャリア 04/30 11:20

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NTT DOCOMO USA、不正アクセス被害で計2208件の個人情報が流出

携帯キャリア 04/30 11:19

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各社LTEの「速度・つながりやすさ」は半年でどう変化した? - MMD研究所調査

その他ガジェット 04/30 08:00

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Siriにライバル、iPhoneやiPadでも「Google Now」が使えるように

iPhone 04/30 07:18

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Samsung、7インチAndroidタブレット「GALAXY Tab 3」発表

Android 04/30 03:34

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