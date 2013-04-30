スマホとデジタル家電の2013年4月の新着記事一覧
2013年04月30日(火)
iOS版「Google Now」でどんなことができるのか試してみた
iPhone 04/30 21:54
DeNA、無料通話アプリ「comm」のパソコン版を提供
スマホアプリ / サービス 04/30 20:32
ソフトバンクのSprint買収に向けて銀行団が支援表明、資金面での憂慮なし - 米報道
04/30 19:45
今後4年で順次拡大へ! 米ニューヨーク地下鉄主要駅が携帯通信に対応
04/30 19:25
先取りキャンペーンも! IIJがLTE対応のSIMサービスのデータ量を9月に増量
04/30 19:14
KDDI、営業利益が5126億円で前年同期比7.3%増に - 2013年3月期連結決算
携帯キャリア 04/30 18:47
【ハウツー】意外に知らないAndroid - 大画面スマホのテンキー入力を快適に
04/30 18:34
ソフトバンク、営業利益は7450億円で8期連続最高益に - 2013年3月期
携帯キャリア 04/30 18:01
家計簿サービス「Zaim」Androidアプリが刷新 - レシート自動読み取り機能を追加
04/30 17:52
サンワダイレクト､通話にも対応した防水仕様のワイヤレススピーカー
スマホアクセサリー 04/30 17:44
ゲッティ、中国フォトエージェンシー「China Foto Press」の写真販売を開始
デジカメ 04/30 17:13
サンワサプライ、受話器にもなるBluetooth接続対応の防水スピーカー
サウンド / オーディオ 04/30 16:50
KDDI、auスマートバリューの提携事業者を新たに2社追加
携帯キャリア 04/30 15:38
ドコモ、東急電鉄大井町線など新たに計2118カ所でdocom Wi-Fiを利用可能に
携帯キャリア 04/30 15:36
ドコモ、「ARROWS X F-02E」の画面の明るさ表示の不具合に対処
携帯キャリア 04/30 15:34
KDDI、auスマートバリューの提携事業者を2社追加へ
携帯キャリア 04/30 14:51
ドコモ、東急電鉄大井町線など計2118カ所でdocom Wi-Fiを利用可能に
携帯キャリア 04/30 14:04
家計簿アプリ「Zaim」Android版がリニューアル - レシート読み取り機能追加
Android 04/30 13:40
ドコモ、「ARROWS X F-02E」の画面の明るさ表示の不具合を改善
携帯キャリア 04/30 13:31
ソフトバンクのSprint買収に向けて銀行団が支援表明、資金面での憂慮なし
その他ガジェット 04/30 12:19
KDDI、今度は4G LTEデータ通信サービスに障害 - 4月27日中に復旧
携帯キャリア 04/30 11:20
NTT DOCOMO USA、不正アクセス被害で計2208件の個人情報が流出
携帯キャリア 04/30 11:19
各社LTEの「速度・つながりやすさ」は半年でどう変化した? - MMD研究所調査
その他ガジェット 04/30 08:00
Siriにライバル、iPhoneやiPadでも「Google Now」が使えるように
iPhone 04/30 07:18
Samsung、7インチAndroidタブレット「GALAXY Tab 3」発表
Android 04/30 03:34
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