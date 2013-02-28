スマホとデジタル家電

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スマホとデジタル家電の2013年2月の新着記事一覧

2013年02月28日(木)

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フォーカルポイント、より薄く大容量になったバッテリ内蔵iPhone 5ケース

スマホアクセサリー 02/28 22:21

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iPhone 5でマクロ撮影とフィッシュアイ撮影を可能にするレンズキット

iPhone 02/28 22:02

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iPhone女子部、フリーペーパー『iPhoneラブ』のVol.3を配布開始

iPhone 02/28 21:57

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UQ、札幌市営地下鉄東西線でWiMAXサービスを提供開始

MVNO 02/28 21:52

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ケースにもスタンドにもなるiPhone 5用Bluetoothキーボード

スマホアクセサリー 02/28 21:47

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ドコモがTwitterを活用したWebサイト「Twitterご当地イエローページ」をスタート

02/28 21:36

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JCBサービス、月額3,880円のWiMAX/LTEサービス「Route J モバイル」

スマホアプリ / サービス 02/28 21:28

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ドコモ、Twitterを活用したWebサイト「Twitterご当地イエローページ」開設

携帯キャリア 02/28 21:28

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ドコモ、屋外移動通信で上り10Gbps超のパケット信号伝送を達成

携帯キャリア 02/28 21:25

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少年画報社14作品を無料提供! ソフトバンクがスマートブックストアで新企画

02/28 21:03

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ソフトバンクがスマートブックストアで新企画、少年画報社14作品を無料提供

携帯キャリア 02/28 20:57

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ASUS、10.1型IPS液晶搭載のASUS製Androidタブ「MeMO Pad Smart ME301T」発表

02/28 19:42

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10.1型IPS液晶搭載のASUS製Androidタブ「MeMO Pad Smart ME301T」が登場

Android 02/28 19:24

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ヤマハ、シアターラックシステム購入で1万円キャッシュバックキャンペーン

サウンド / オーディオ 02/28 19:18

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Wi-Fi版「Xperia Tablet Z」を先行展示、ソニーストア銀座/名古屋/大阪の3カ所で

02/28 18:39

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【MWC 2013】Qualcomm担当者に「Krait」について確認、新プロセッサコアの正体とは?

02/28 18:30

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ソニーストア銀座/名古屋/大阪の3カ所でWi-Fi版「Xperia Tablet Z」を先行展示

Android 02/28 18:23

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ウシオライティング、Vividと高色温度のφ70mmハロゲンランプ互換LED電球

生活家電 02/28 18:17

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ドコモが「Xperia Z SO-02E」最新ソフトウェア提供、ブラウザの不具合を解消

02/28 18:00

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ソニー、自社ビル「ソニーシティ大崎」売却 - 約410億円の譲渡益を計上

02/28 17:38

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ドコモ、Xperia Z SO-02Eの最新ソフトウェア提供 - ブラウザの不具合を解消

携帯キャリア 02/28 17:17

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iOS向け「Amazon Cloud Player」の最新版、iPad/iPad miniで利用可能に

iPhone 02/28 17:12

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MWC 2013 - Qualcomm担当者に「Krait」について確認、新プロセッサコアの正体とは?

02/28 16:30

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JVCケンウッド、自然の音をリアルタイムに聴けるワイヤレススピーカー

サウンド / オーディオ 02/28 16:23

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Amazon、iPadとiPad mini対応のiOS版アプリ「Amazon Cloud Player」公開

02/28 16:19

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「VOCALOID3 Megpoid English」発売開始 - 新作のイラスト・デモ曲も公開

02/28 15:57

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パナソニック、「エネループ」と「充電式エボルタ」をより長持ち・大容量に

生活家電 02/28 15:34

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【MWC 2013】NECカシオ「MEDIAS W」が人気!! グローバルモデル試作機も展示

02/28 14:30

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進め!iPadian! 第2回 持ち出し端末としてiPad miniを使うために、揃えておきたい周辺機器とは?

iPhone 02/28 14:11

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MWC 2013 - NECカシオ「MEDIAS W」が大人気!! グローバルモデル試作機も展示

その他ガジェット 02/28 13:50

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