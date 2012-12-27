スマホとデジタル家電

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スマホとデジタル家電の2012年12月の新着記事一覧

2012年12月31日(月)

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携帯各社呼びかけ、元日の午前0時前後から約30分間はつながりにくく

スマホアプリ / サービス 12/31 22:31

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KDDI、LTE対応端末一部利用者に通信障害 - 午前4時過ぎ復旧

携帯キャリア 12/31 10:36

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KDDI、LTE対応端末一部利用者に通信障害 - 午前4時過ぎ復旧

携帯キャリア 12/31 10:33

2012年12月30日(日)

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サンワダイレクト、スタンド機能を備えたiPad mini専用レザーケース

スマホアクセサリー 12/30 12:30

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ソフトバンク、Lightningコネクタ対応のUSBケーブル発売

スマホアクセサリー 12/30 12:00

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2012年に消えていった家電製品・サービス

サウンド / オーディオ 12/30 11:00

2012年12月29日(土)

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有機EL式のEVFやWi-Fi接続機能を搭載! 充実機能と機動力を誇るハイエンドミラーレス「LUMIX DMC-GH3」

デジカメ 12/29 11:30

2012年12月28日(金)

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こだわりは最大限、デザインは最小限のiPhone 5用ケース - 「IRUAL Minimal Skin Case」

iPhone 12/28 16:39

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KDDIがau携帯電話/固定通信の請求に各種事務手数料を新設、窓口払いは105円

携帯キャリア 12/28 16:23

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KDDI、au携帯電話/固定通信の請求に各種事務手数料を新設 - 窓口払いは105円

12/28 16:21

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デジタルガジェット新時代 - ソニー製レコーダーの「iPadで地デジ番組視聴」対応への早さの秘訣を探る

12/28 16:08

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2012年、applikoユーザーが選んだAndroidアプリ5選 - appliko編集部

Android 12/28 15:17

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東京都・恵比寿にて映像・アートの国際イベント「恵比寿映像祭」を開催

12/28 14:35

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VOCALOID「Lily」の新作描き下ろしイラストを採用した「萌え焼酎」が登場

12/28 14:32

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2012年、最も印象に残ったiPhoneアクセサリベスト5 - AppBank Store永田有佑店長

iPhone 12/28 11:31

2012年12月27日(木)

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Akai Professional、人気MPCのiPadアプリ「iMPC for iPad」を特価で発売

12/27 18:00

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「リズムシ」シリーズの最新iPhoneアプリ「ユキスケッチ」が登場

12/27 17:13

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イー・アクセス、Androidタブ「GALAPAGOS」向け最新ソフトの提供を一時停止

携帯キャリア 12/27 17:02

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イー・アクセス、Androidタブ「GALAPAGOS」向け最新ソフトに不具合 - 提供を一時停止

12/27 16:57

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アイラボファクトリー、ブルーライト約18%減のiPhone/iPad液晶保護フィルム

スマホアクセサリー 12/27 15:57

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プリンストン、iPhone 5に装着する360度パノラマ撮影キット

iPhone 12/27 15:50

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予算1万円で海外現地スマホを買う方法 - メルボルン編

その他ガジェット 12/27 15:20

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【ハウツー】予算1万円の海外現地スマホ購入 - メルボルン編

12/27 15:12

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ソフトバンク、立命館大学衣笠キャンパスなどにWi-Fiスポットを設置

携帯キャリア 12/27 14:51

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ソフトバンク、立命館大学衣笠キャンパスなどにWi-Fiスポットを設置

携帯キャリア 12/27 14:44

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KDDI、特別優待プログラム「ロイヤルメンバーステージ」を2013年3月末終了

携帯キャリア 12/27 14:17

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ドコモ、東急東横線全駅など459カ所で新たに「docomo Wi-Fi」利用可能に

携帯キャリア 12/27 14:03

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ドコモ、東急東横線全駅など新規459カ所で「docomo Wi-Fi」利用可能に

携帯キャリア 12/27 14:00

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クリプトン、VOCALOID3用歌声ライブラリ「KAITO V3」予約受付を開始

12/27 12:46

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ロボット掃除機は年末の大掃除の救世主となるか? - 「ルンバ」と「ココロボ」で検証してみた

生活家電 12/27 11:00

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