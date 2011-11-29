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スマホとデジタル家電の2011年11月の新着記事一覧

2011年11月30日(水)

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ブラックフライデーのKindle販売が昨年比4倍に - 米Amazon

Android 11/30 23:44

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HTC、株価3割急落で低迷 - 来年初頭の新製品投入で挽回を目指す

Android 11/30 23:35

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UQ、WiMAX設定をトータルでサポートする「おまかせサポート」を提供

MVNO 11/30 23:15

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グーグル、交通機関や商業施設内の地図｢インドアGoogleマップ」を提供

Android 11/30 22:38

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もうデパート内でも迷わない、｢インドアGoogleマップ」がAndroid向けに提供

11/30 22:16

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Xi対応スマートフォン「GALAXY S II LTE (SC-03D)」を速攻チェック!!

Android 11/30 21:09

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米j2 Global、オンラインファックスサービス「eFax」の公式iPhoneアプリ

iPhone 11/30 19:57

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ソニービルで12月25日までクリスマスイルミネーション--点灯式に2PMが登場

11/30 19:02

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コルグ×吉田カバン、コラボバック「KORG×PORTER GADGET BAG」発売

11/30 18:39

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Ice Cream Sandwichを搭載した初の端末「Galaxy Nexus (SC-04D)」を試す

Android 11/30 18:34

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サンワダイレクト、スマートフォン向けの折りたたみ式Bluetoothキーボード

iPhone 11/30 17:03

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【レビュー】Android 4.0搭載のリファレンス機「Galaxy Nexus」を実力をチェック

11/30 16:58

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北海道の名産、タラバ蟹を模したiPhone 4S/4用カバー - StrapyaNext

iPhone 11/30 15:47

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日立マクセル、乾電池に関する意識調査--ストック数は約10個、7割が液漏れ

生活家電 11/30 15:43

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エレコム、シャープ製の壁掛けテレビ「フリースタイルAQUOS」用設置金具

テレビ / レコーダー 11/30 14:38

2011年11月29日(火)

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Futuremark、パソコン向け3Dベンチマークで知られる「3DMark」のAndroid版を予告

Android 11/29 21:20

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auかんたん決済、WebMoneyおよびクレジットカード決済が可能に

携帯キャリア 11/29 20:13

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オールインワン音楽制作パッケージ「Balance with Reason Essentials」発売

11/29 20:11

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米Amazon、ブラックフライデーのKindle販売が昨年比4倍に

11/29 20:02

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加RIM、AndroidとiOSデバイスの管理も可能な「BlackBerry Mobile Fusion」

その他ガジェット 11/29 19:49

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Xi対応タブレット「GALAXY Tab 10.1 LTE (SC-01D)」で動画・ソーシャルを満喫!!

Android 11/29 19:43

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株価3割急落で低迷するHTC、来年初頭の新製品投入で挽回を目指す

11/29 19:41

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auかんたん決済がサービス拡充、WebMoneyおよびクレジットカード決済が可能に

携帯キャリア 11/29 19:34

Top

アスク、新開発ドライバーのファイナルオーディオ製ダイナミック型イヤホン

サウンド / オーディオ 11/29 18:18

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Android 4.0搭載「GALAXY NEXUS SC-04D」が12月2日発売 - ドコモ

携帯キャリア 11/29 17:47

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ドコモ、Android 4.0搭載「GALAXY NEXUS SC-04D」を12月2日に発売

11/29 17:40

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サンディスク、石川直樹とコラボキャンペーン--キャプチャコンテストなど

デジカメ 11/29 17:38

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上海問屋、iPhone 4S/4に対応した5枚組の液晶保護フィルム

周辺機器 11/29 16:03

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ハーマン、西アフリカの伝統的な太鼓を模したスピーカー「JBL JEMBE」

サウンド / オーディオ 11/29 15:55

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グリーンハウス、世界時計やFMラジオ搭載のデジタルフォトフレーム

その他ガジェット 11/29 15:04

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