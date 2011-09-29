スマホとデジタル家電

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スマホとデジタル家電の2011年9月の新着記事一覧

2011年09月30日(金)

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auの情報発信施設「KDDI デザイニングスタジオ」がリニューアル

携帯キャリア 09/30 23:30

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The Microsoft Conference 2011 - 樋口社長、基調講演でWindows Phoneをアピール

09/30 23:01

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Ice Cream SandwichとNexus Primeが10月11日に発表? Samsungが発表会を予告

Android 09/30 21:01

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海外モバイルトピックス 第59回 Vodafoneとドコモらが提携、一気に広がる国際提携

その他ガジェット 09/30 20:57

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10月11日にIce Cream SandwichとNexus Prime発表の噂 - Samsungが発表会

09/30 20:21

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PlayBookタブレット生産中止で市場撤退の噂 - RIMはすぐにコメントで反論

その他ガジェット 09/30 20:09

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孫社長がソフトバンクの電波改善状況を報告

携帯キャリア 09/30 19:49

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【ソフトバンク発表会】孫社長「意地でも頑張っていく」 - 電波の改善状況を報告

09/30 18:07

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上海問屋、バーブラウン製OPA604を使用した小型ヘッドホンアンプ

周辺機器 09/30 16:56

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パナソニック、新3MOSを2基搭載する二眼式3D対応デジタルビデオカメラ

サウンド / オーディオ 09/30 16:48

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MetaMoJi、iPhone用デジタルノートアプリ「7notes mini」の無償版を提供

iPhone 09/30 16:05

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ローランド、DAWソリューション「SONAR X1 PRODUCTION SUITE」発売

09/30 14:40

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ソニー、デジタルフォトフレーム「S-Frame」に7型の新モデルを追加

09/30 14:32

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秋の味覚の代表である高級食材「松茸」が乗ったiPhone 4用カバー

iPhone 09/30 13:19

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ソニー、被写体を観察しながらフルHD動画撮影できる双眼鏡 - 3D撮影も可能

09/30 13:15

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デザインポケット、「素材辞典」など3,400点以上のアイテムをセール販売

デジカメ 09/30 11:54

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イメージングスクエアで新規事業の立ち上げを目指すカシオの新しい戦略

ソフト 09/30 07:00

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ソフトバンク孫社長が下り最大110Mbpsの次世代通信サービス「SoftBank 4G」を解説

携帯キャリア 09/30 02:57

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日立、スリムブロックLEDパネルを搭載した高画質な46V型「Wooo」新モデル

テレビ / レコーダー 09/30 01:20

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日立、視聴中にチラつきやブレが発生しにくい3D偏光方式の「Wooo」新モデル

テレビ / レコーダー 09/30 00:57

2011年09月29日(木)

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ソフトバンク発表会、孫社長が下り最大21Mbps対応「ULTRA PHONE」など新製品を紹介

携帯キャリア 09/29 23:39

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【ソフトバンク発表会】孫社長が下り最大21Mbps対応の「ULTRA PHONE」をアピール

09/29 23:29

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Wi-Fiルータ「Pocket WiFi GP02」の使い勝手を検証 - 下り最大42Mbps「EMOBILE G4」実力はいかに?

携帯キャリア 09/29 20:06

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ソフトバンク、スマートフォン向け音楽ポータルなど新サ－ビス提供

携帯キャリア 09/29 19:07

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ソフトバンク、8色のカラバリを用意した携帯電話「PANTONE 4 105SH」発表

携帯キャリア 09/29 19:00

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ソフトバンク、下り最大76Mbps「SoftBank 4G」対応のモバイルWi-Fiルータ

携帯キャリア 09/29 19:00

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ソフトバンク、スマホ向けに音楽ポータルとネットショッピングサ－ビスを提供

09/29 18:36

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暮らしのサウンドビジュアル 第77回 チューナー内蔵レコーダーの登場で便利になった「スカパー!HD」

サウンド / オーディオ 09/29 17:38

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ソニー、ネット接続対応で電子書籍を直接購入できる「Reader」新モデル

09/29 17:10

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厚さ9.8mmの薄型スマートフォン「AQUOS PHONE 103SH」登場 - ソフトバンク

09/29 16:50

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