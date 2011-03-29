スマホとデジタル家電

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スマホとデジタル家電の2011年3月の新着記事一覧

2011年03月31日(木)

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ロジテック、動画/データ転送/録音ができる"WM-PORT"搭載Walkman用ケーブル

サウンド / オーディオ 03/31 18:45

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パイオニア、外れにくい楕円ハウジング採用アウトドア用インイヤーヘッドホン

サウンド / オーディオ 03/31 15:06

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世界中のアーティストが集結、復興支援アルバム『SONGS FOR JAPAN』発売

03/31 14:58

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ディリゲント、NI製音楽制作ツール「MASCHINE」の最新アップデータ公開

03/31 11:39

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KRAFTWERKのiPhone用音楽アプリ「KRAFTWERK - KLING KLANG MACHINE No1」

03/31 10:54

2011年03月30日(水)

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ティアック、beyerdynamic製iPhone対応インナーイヤホンなど3モデル発売

iPhone 03/30 21:54

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ティアック、テスラテクノロジー採用のモニターヘッドホン「DT 1350」発売

03/30 20:22

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「アトムデビュー60周年記念EXILIM」予約販売開始！

デジカメ 03/30 18:58

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ネット家計簿サービス「ココマネ」のiPhone用クライアントの提供を開始

iPhone 03/30 18:54

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米Google、Android Marketで「In-App Billing」を正式スタート

Android 03/30 18:26

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カシオ、夏のカラフルなファッションやマリンルックに合わせやすい"Baby-G"

時計 / ウェアラブル 03/30 18:15

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男の家電 第63回 スマートフォンのバッテリー問題を考える

生活家電 03/30 13:53

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魚眼&ワイドレンズをセットにしたiPhone 4対応テレスコープ

iPhone 03/30 12:45

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Android向け「Firefox 4」リリース、デスクトップ版の機能・性能を凝縮

Android 03/30 09:55

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BASELWORLD 2011 - 「ヨーロッパ攻略の鍵はロンドンにあり」--カシオ、G-SHOCKプレミアムパーティー開催の思惑

時計 / ウェアラブル 03/30 05:43

2011年03月29日(火)

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ドコモ、spモードの機能を拡充 - 基地局情報を利用した位置情報を提供

携帯キャリア 03/29 22:48

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HTC、KDDI子会社のKKBOXと提携 - スマートフォン向け音楽サービス提供へ

Android 03/29 21:06

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iPadにも対応したiPhone用定番テクノ作成アプリの最新版「technoBox2」発売

03/29 20:03

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欲しい辞書を追加して複数辞書の横断検索ができる「kotobank for iPhone」

iPhone 03/29 19:51

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オリンパス、e ラーニング「フォトマスター検定Web 講座」をスタート

デジカメ 03/29 18:20

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テクニカ、IPX2相当の防滴性能を持つテレビ用リモコン

テレビ / レコーダー 03/29 17:17

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テクニカ、SOLID BASS SYSTEM登載モデルなどヘッドホン4製品発表

サウンド / オーディオ 03/29 16:20

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お花見シーズンにあわせて登場! 3色団子型のiPhone 4専用カバー

iPhone 03/29 16:12

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走る/歩くピッチに合った音楽を再生するiPhone用アプリ「BODiBEAT」発売

03/29 16:10

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ビクター、音漏れをおさえる2重構造&密閉型ステレオミニヘッドホン

サウンド / オーディオ 03/29 16:01

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ストックフォト長者への道 第35回 プロのモデルを起用して、本格的なスタジオ撮影に初挑戦する

デジカメ 03/29 15:51

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ソニー ハンディカム「HDR-PJ40V」 - プロジェクター搭載ビデオカメラ

03/29 15:35

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iPhone/iPad上にDAWシステム「Fairlight」を再現した音楽アプリ発売

03/29 15:26

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Googleが今夏にもAndroidタブレットの標準モデル「Nexus Tablet」を発表?

Android 03/29 14:30

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Googleが今夏にもNFCのモバイル決済実験、CitiやMasterと共同で

iPhone 03/29 14:25

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