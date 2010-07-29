スマホとデジタル家電の2010年7月の新着記事一覧
2010年07月31日(土)
キャリア課金やバーコードに対応したBlackBerryの新アプリストア - 加RIM
その他ガジェット 07/31 17:57
ラバーコーティングタイプのiPhone 4専用ケース、全5色 - ブライトンネット
iPhone 07/31 07:00
2010年07月30日(金)
「ミニー」モデルも登場 - パナソニック、タッチ液晶搭載機「DMC-FP3」発表
デジカメ 07/30 23:02
エグゼモード、USB接続のHDDに録画可能なデジタル3波チューナー
テレビ / レコーダー 07/30 22:40
バッファロー、待機電力を抑えた簡易型地デジチューナー「DTV-S110」
テレビ / レコーダー 07/30 22:21
連写速度を自動設定 - 新機能「おまかせ連写」を搭載した「DMC-FX700」
デジカメ 07/30 21:57
NTTドコモ、10年度第1四半期は売上高が微増、前年比増収は3年ぶり
携帯キャリア 07/30 18:59
ソフトバンク、2010年度第1四半期は、営業益が7割増、iPhone効果が貢献
携帯キャリア 07/30 18:58
ビューン、Wi-Fi経由・iOS4限定でiPhone向けプレ配信を開始
iPhone 07/30 18:50
パナソニック、11コマ/秒の連写を実現した高倍率ズームモデル「DMC-FZ100」
デジカメ 07/30 17:34
パナソニック、高感度センサーと3.8倍ズームを搭載した「DMC-LX5」発表
デジカメ 07/30 16:13
Mac専用の高品位マルチチャンネル・オーディオI/F「Symphony I/O」発表
07/30 16:02
人気音楽ガジェットのオタマトーンをアプリ化した「Otamatone」発売
07/30 15:23
米Motorola、Android効果じわり - スマートフォンが増益に貢献
その他ガジェット 07/30 10:06
2010年07月29日(木)
KDDI、スポーツサポートサービス「au Smart Sports」をリニューアル
携帯キャリア 07/29 22:59
世界第2位のスマートフォンシェアを誇る「BlackBerry」の歴史を振り返る
その他ガジェット 07/29 20:28
ドコモ、LTEのサービスのブランドを「Xi(クロッシィ)」に決定
携帯キャリア 07/29 18:06
手頃な価格で3D動画の撮影が可能なポケットサイズのムービーカメラ
サウンド / オーディオ 07/29 17:45
東芝、今後の映像事業の戦略を発表
テレビ / レコーダー 07/29 15:01
『マクロスF』など1000曲以上を作曲 -音楽家 菅野よう子が語る作曲作法
07/29 14:49
ロジテック、重低音ブースト機能搭載のiPhone/iPod用FMトランスミッター
周辺機器 07/29 13:53
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