スマホとデジタル家電

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スマホとデジタル家電の2010年7月の新着記事一覧

2010年07月31日(土)

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キャリア課金やバーコードに対応したBlackBerryの新アプリストア - 加RIM

その他ガジェット 07/31 17:57

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手触り滑らかiPhone 4ケース『MacGizmo Silky Silicon Case』発売

iPhone 07/31 07:00

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ホームボタンが押しやすいiPhone 4ケース『SwitchEasy Colors』発売

スマホアクセサリー 07/31 07:00

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ラバーコーティングタイプのiPhone 4専用ケース、全5色 - ブライトンネット

iPhone 07/31 07:00

2010年07月30日(金)

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「ミニー」モデルも登場 - パナソニック、タッチ液晶搭載機「DMC-FP3」発表

デジカメ 07/30 23:02

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エグゼモード、USB接続のHDDに録画可能なデジタル3波チューナー

テレビ / レコーダー 07/30 22:40

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バッファロー、待機電力を抑えた簡易型地デジチューナー「DTV-S110」

テレビ / レコーダー 07/30 22:21

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連写速度を自動設定 - 新機能「おまかせ連写」を搭載した「DMC-FX700」

デジカメ 07/30 21:57

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NTTドコモ、10年度第1四半期は売上高が微増、前年比増収は3年ぶり

携帯キャリア 07/30 18:59

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ソフトバンク、2010年度第1四半期は、営業益が7割増、iPhone効果が貢献

携帯キャリア 07/30 18:58

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ビューン、Wi-Fi経由・iOS4限定でiPhone向けプレ配信を開始

iPhone 07/30 18:50

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パナソニック、11コマ/秒の連写を実現した高倍率ズームモデル「DMC-FZ100」

デジカメ 07/30 17:34

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パナソニック、高感度センサーと3.8倍ズームを搭載した「DMC-LX5」発表

デジカメ 07/30 16:13

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村上隆デザインのG-SHOCK「FROGMAN」特別仕様モデル発売 - 限定300本

時計 / ウェアラブル 07/30 16:08

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Mac専用の高品位マルチチャンネル・オーディオI/F「Symphony I/O」発表

07/30 16:02

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人気音楽ガジェットのオタマトーンをアプリ化した「Otamatone」発売

07/30 15:23

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ぐうたら主婦でごめんあそばせ 第144回 付き合うほどに凄さがにじみでる - 日立 洗濯機「ビートウォッシュ」(2)

生活家電 07/30 12:39

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米Motorola、Android効果じわり - スマートフォンが増益に貢献

その他ガジェット 07/30 10:06

2010年07月29日(木)

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KDDI、スポーツサポートサービス「au Smart Sports」をリニューアル

携帯キャリア 07/29 22:59

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世界第2位のスマートフォンシェアを誇る「BlackBerry」の歴史を振り返る

その他ガジェット 07/29 20:28

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BlackBerryの最新モデル「BlackBerry Bold 9700」、7月30日より発売開始

その他ガジェット 07/29 20:17

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Lunascape、iPad用タブブラウザ「iLunascape」でiPhone/iPadアプリに参入

アップル 07/29 19:45

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BlackBerry公式Twitterアプリが「BlackBerry Bold 9700」に対応

その他ガジェット 07/29 19:13

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ドコモ、LTEのサービスのブランドを「Xi(クロッシィ)」に決定

携帯キャリア 07/29 18:06

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DAWソフト「Digital Performer」専用無料コントロールアプリ「DP Control」

07/29 17:50

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手頃な価格で3D動画の撮影が可能なポケットサイズのムービーカメラ

サウンド / オーディオ 07/29 17:45

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1/1000秒ストップウオッチ搭載 - カシオ、クロノグラフ「EQW-M1100」発表

時計 / ウェアラブル 07/29 16:00

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東芝、今後の映像事業の戦略を発表

テレビ / レコーダー 07/29 15:01

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『マクロスF』など1000曲以上を作曲 -音楽家 菅野よう子が語る作曲作法

07/29 14:49

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ロジテック、重低音ブースト機能搭載のiPhone/iPod用FMトランスミッター

周辺機器 07/29 13:53

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