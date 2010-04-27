スマホとデジタル家電

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スマホとデジタル家電の2010年4月の新着記事一覧

2010年04月30日(金)

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ドコモ、iMenuの検索サービスを刷新 - 検索結果ページ上部に情報枠を設置

携帯キャリア 04/30 23:46

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デジカメ初心者向けTV番組、5月1日よりスタート - アクトオンTV

デジカメ 04/30 23:06

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ベクター、Android用ソフトウェア情報公開サービスの事前募集を開始

スマホアプリ / サービス 04/30 21:52

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KDDI、虎ファン必携のTigersケータイを発表

携帯キャリア 04/30 20:46

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KDDI、ジャイアンツファン垂涎のGIANTSケータイを発表

携帯キャリア 04/30 20:32

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エグゼモード、タムロン製12倍レンズ搭載フルハイビジョンムービー発表

サウンド / オーディオ 04/30 18:24

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エグゼモード、大型10.1型デジタルフォトフレームを発表

その他ガジェット 04/30 18:02

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ぐうたら主婦でごめんあそばせ 第135回 人には言えない秘密がある人もない人も - コクヨシュレッダー「KPS-X80」(1)

生活家電 04/30 16:23

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GW期間中しか手に入らない! ボーズ、スペシャルアイテムを期間限定で販売

サウンド / オーディオ 04/30 15:48

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昆虫目線で見た森の世界を体験!-ソニーの3D映像体感イベントが都内2ヶ所で開催中

04/30 15:42

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楽天市場、iPhoneユーザー向けポイントキャンペーン実施

iPhone 04/30 11:16

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海外モバイルトピックス 第44回 発売開始前なのに何故!? - iPadが大量販売されている香港

その他ガジェット 04/30 09:10

2010年04月28日(水)

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NTTドコモ、09年度決算は、営業益ほぼ前年並み、販売コスト削減の効果

携帯キャリア 04/28 22:59

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小さくて乗りやすい電動アシスト自転車「シュガードロップ」--パナソニック

生活家電 04/28 22:58

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イー・モバイル、国際ローミングエリアを拡大 - トルコでデータ通信を提供

04/28 22:12

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パナソニック、スポーツタイプの電動アシスト自転車2車種を発売

生活家電 04/28 21:06

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ドコモ、「Xperia」のOSをAndroid 2.1にアップデート - 今年秋に提供予定

携帯キャリア 04/28 21:04

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東芝、大型冷凍冷蔵庫「鮮度名人」をマイナーチェンジ

生活家電 04/28 19:57

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KDDI、カーナビ通信定額オプションを6月より提供

携帯キャリア 04/28 19:42

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パナソニック、3D対応VIERAのラインアップ拡充 - 65V型/58V型を追加

テレビ / レコーダー 04/28 18:51

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iPhone旧機種ユーザー、3分の1が初代を利用?

iPhone 04/28 17:15

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ハンファ・ジャパン、7インチワイド液晶搭載のポータブルメモリーナビ発売

車とバイク 04/28 16:55

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JR名古屋高島屋、カシオウォッチコーナー「GATE」出現!

時計 / ウェアラブル 04/28 16:04

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イーフロンティア、タブ譜・スコア編集ソフト「Guitar Pro 6」発売

04/28 15:56

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「EOS 5D MarkII」で全編撮影! フジテレビ系列連続ドラマがスタート

デジカメ 04/28 13:20

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ラナ、携帯サイト「キュージョン」で「デビルマン」の着せ替えを提供

04/28 11:51

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Nokiaがオープンソース「Symbian^3」搭載のハイエンド「N8」発表

その他ガジェット 04/28 11:02

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ソフトバンク、09年度は営業益が過去最高、iPhoneなどが牽引

携帯キャリア 04/28 10:15

2010年04月27日(火)

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人気のiPadケースが6色展開で再リリース-TUNESHELL、ICEWEAR for iPad

ものづくり 04/27 23:56

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カシオ、2010年の「イルカ・クジラ・エコリサーチネットワーク」モデル

時計 / ウェアラブル 04/27 23:08

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