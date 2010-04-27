スマホとデジタル家電の2010年4月の新着記事一覧
2010年04月30日(金)
ドコモ、iMenuの検索サービスを刷新 - 検索結果ページ上部に情報枠を設置
携帯キャリア 04/30 23:46
デジカメ初心者向けTV番組、5月1日よりスタート - アクトオンTV
デジカメ 04/30 23:06
ベクター、Android用ソフトウェア情報公開サービスの事前募集を開始
スマホアプリ / サービス 04/30 21:52
KDDI、虎ファン必携のTigersケータイを発表
携帯キャリア 04/30 20:46
KDDI、ジャイアンツファン垂涎のGIANTSケータイを発表
携帯キャリア 04/30 20:32
エグゼモード、タムロン製12倍レンズ搭載フルハイビジョンムービー発表
サウンド / オーディオ 04/30 18:24
エグゼモード、大型10.1型デジタルフォトフレームを発表
その他ガジェット 04/30 18:02
GW期間中しか手に入らない! ボーズ、スペシャルアイテムを期間限定で販売
サウンド / オーディオ 04/30 15:48
昆虫目線で見た森の世界を体験!-ソニーの3D映像体感イベントが都内2ヶ所で開催中
04/30 15:42
楽天市場、iPhoneユーザー向けポイントキャンペーン実施
iPhone 04/30 11:16
2010年04月28日(水)
NTTドコモ、09年度決算は、営業益ほぼ前年並み、販売コスト削減の効果
携帯キャリア 04/28 22:59
小さくて乗りやすい電動アシスト自転車「シュガードロップ」--パナソニック
生活家電 04/28 22:58
イー・モバイル、国際ローミングエリアを拡大 - トルコでデータ通信を提供
04/28 22:12
パナソニック、スポーツタイプの電動アシスト自転車2車種を発売
生活家電 04/28 21:06
ドコモ、「Xperia」のOSをAndroid 2.1にアップデート - 今年秋に提供予定
携帯キャリア 04/28 21:04
東芝、大型冷凍冷蔵庫「鮮度名人」をマイナーチェンジ
生活家電 04/28 19:57
KDDI、カーナビ通信定額オプションを6月より提供
携帯キャリア 04/28 19:42
パナソニック、3D対応VIERAのラインアップ拡充 - 65V型/58V型を追加
テレビ / レコーダー 04/28 18:51
iPhone旧機種ユーザー、3分の1が初代を利用?
iPhone 04/28 17:15
ハンファ・ジャパン、7インチワイド液晶搭載のポータブルメモリーナビ発売
車とバイク 04/28 16:55
JR名古屋高島屋、カシオウォッチコーナー「GATE」出現!
時計 / ウェアラブル 04/28 16:04
イーフロンティア、タブ譜・スコア編集ソフト「Guitar Pro 6」発売
04/28 15:56
「EOS 5D MarkII」で全編撮影! フジテレビ系列連続ドラマがスタート
デジカメ 04/28 13:20
ラナ、携帯サイト「キュージョン」で「デビルマン」の着せ替えを提供
04/28 11:51
Nokiaがオープンソース「Symbian^3」搭載のハイエンド「N8」発表
その他ガジェット 04/28 11:02
ソフトバンク、09年度は営業益が過去最高、iPhoneなどが牽引
携帯キャリア 04/28 10:15
2010年04月27日(火)
カシオ、2010年の「イルカ・クジラ・エコリサーチネットワーク」モデル
時計 / ウェアラブル 04/27 23:08
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