スマホとデジタル家電の2010年3月の新着記事一覧
2010年03月31日(水)
UQ、中部国際空港、関西国際空港でUQ WiMAXサービスを提供
MVNO 03/31 22:12
シャープ、Androidのアプリ開発者向け専用端末「JN-DK01」発表 - 5月に販売
03/31 22:11
ドコモ、日単位の契約可能な「ドコモ ワンタイム保険」を発表
携帯キャリア 03/31 22:10
世界初THX公認のBlue Microphones製USBマイクロフォン「Yeti」発売
03/31 21:53
シネックス、3D立体映像対応のiPhone用ヘッドマウントディスプレイ
アップル 03/31 21:36
レッド・エンタテインメント、モバイル専用のmixiアプリ「はこむしょ」提供
スマホアプリ / サービス 03/31 19:10
iPhoneがモバイルOSシェア50%に到達、ライバルは年間成長率12倍のAndroid
アップル 03/31 12:11
「身近な"好き"を撮ろう」 - 長女・ともこ「EX-FH100」をお供に上野動物園へ
デジカメ 03/31 12:00
カシオ欧州マネージャーにきく - 「顧客満足度」を高めるマーケティング戦略
時計 / ウェアラブル 03/31 09:00
携帯のようにAndroidを使う、auの新サービス
携帯キャリア 03/31 07:00
2010年03月30日(火)
KDDI、「携帯の良さを組み合わせた」スマートフォンサービスを展開
携帯キャリア 03/30 23:11
Apple、第4世代iPhoneではCDMA版の提供も計画か - WSJ報道
アップル 03/30 22:45
feeltune、VSTプラグイン対応のオールインワン・グルーブマシン「Rhizome」
03/30 22:32
Alesis、レコーディングに最適な24Bit USBオーディオI/F「iO2 EXPRESS」
03/30 22:12
JETMAN、iPad/iPhone対応3Dインタラクティブ電子書籍のデモ動画を公開
アップル 03/30 22:06
KDDI、"心地よいUIを求めた"Android端末「IS01」
携帯キャリア 03/30 20:10
Mac専用ソフトに対応した高機能DJリモートアプリ「djay Remote」登場
03/30 19:37
RME、モバイル型のUSBオーディオインタフェース「Babyface」発表
03/30 19:19
東芝、REGZAのRシリーズ32V型をフルハイビジョン化
テレビ / レコーダー 03/30 18:50
UQとインテル、最新PCの体験イベント開催 - 加藤夏希がトークショーを実施
MVNO 03/30 18:47
パナソニック、ビエラの液晶モデルにLEDエッジライトを採用し低消費電力化
テレビ / レコーダー 03/30 18:37
KDDI、Androidスマートフォン向けアプリマーケット「au one Market」提供
携帯キャリア 03/30 14:59
KDDI、5インチディスプレイ搭載のAndroid搭載スマートブック「IS01」発表
携帯キャリア 03/30 12:12
カリスマネイリストも推薦!? ネイル撮影用に開発された6つの機能とは
デジカメ 03/30 11:00
「身近な"好き"を撮ろう」 - 三女・さほ「EX-Z2000」でデジカメデビュー
デジカメ 03/30 09:30
2010年03月29日(月)
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