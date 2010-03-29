スマホとデジタル家電

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スマホとデジタル家電の2010年3月の新着記事一覧

2010年03月31日(水)

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UQ、中部国際空港、関西国際空港でUQ WiMAXサービスを提供

MVNO 03/31 22:12

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Android向け音楽サービス「mora touch」が4月1日午前0時にスタート

スマホアプリ / サービス 03/31 22:11

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シャープ、Androidのアプリ開発者向け専用端末「JN-DK01」発表 - 5月に販売

03/31 22:11

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ドコモ、日単位の契約可能な「ドコモ ワンタイム保険」を発表

携帯キャリア 03/31 22:10

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世界初THX公認のBlue Microphones製USBマイクロフォン「Yeti」発売

03/31 21:53

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シネックス、3D立体映像対応のiPhone用ヘッドマウントディスプレイ

アップル 03/31 21:36

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レッド・エンタテインメント、モバイル専用のmixiアプリ「はこむしょ」提供

スマホアプリ / サービス 03/31 19:10

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カシオ「EX-word」企画者に聞く - タフネス&カラー電子辞書「XD-A8500」は、いかにして誕生したか

その他ガジェット 03/31 17:00

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iPhoneがモバイルOSシェア50%に到達、ライバルは年間成長率12倍のAndroid

アップル 03/31 12:11

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「身近な"好き"を撮ろう」 - 長女・ともこ「EX-FH100」をお供に上野動物園へ

デジカメ 03/31 12:00

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カシオ欧州マネージャーにきく - 「顧客満足度」を高めるマーケティング戦略

時計 / ウェアラブル 03/31 09:00

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携帯のようにAndroidを使う、auの新サービス

携帯キャリア 03/31 07:00

2010年03月30日(火)

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KDDI、「携帯の良さを組み合わせた」スマートフォンサービスを展開

携帯キャリア 03/30 23:11

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Apple、第4世代iPhoneではCDMA版の提供も計画か - WSJ報道

アップル 03/30 22:45

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feeltune、VSTプラグイン対応のオールインワン・グルーブマシン「Rhizome」

03/30 22:32

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Alesis、レコーディングに最適な24Bit USBオーディオI/F「iO2 EXPRESS」

03/30 22:12

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JETMAN、iPad/iPhone対応3Dインタラクティブ電子書籍のデモ動画を公開

アップル 03/30 22:06

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ソフトバンク、Android 2.1端末「HTC Desire」 - 4月1日より予約受付開始

携帯キャリア 03/30 20:57

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KDDI、"心地よいUIを求めた"Android端末「IS01」

携帯キャリア 03/30 20:10

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Mac専用ソフトに対応した高機能DJリモートアプリ「djay Remote」登場

03/30 19:37

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RME、モバイル型のUSBオーディオインタフェース「Babyface」発表

03/30 19:19

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東芝、REGZAのRシリーズ32V型をフルハイビジョン化

テレビ / レコーダー 03/30 18:50

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UQとインテル、最新PCの体験イベント開催 - 加藤夏希がトークショーを実施

MVNO 03/30 18:47

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パナソニック、ビエラの液晶モデルにLEDエッジライトを採用し低消費電力化

テレビ / レコーダー 03/30 18:37

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KDDI、Androidスマートフォン向けアプリマーケット「au one Market」提供

携帯キャリア 03/30 14:59

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KDDI、約4.1インチ有機ELとQWERTYキーを備えたWindows phone「IS02」発表

携帯キャリア 03/30 12:30

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KDDI、5インチディスプレイ搭載のAndroid搭載スマートブック「IS01」発表

携帯キャリア 03/30 12:12

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カリスマネイリストも推薦!? ネイル撮影用に開発された6つの機能とは

デジカメ 03/30 11:00

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「身近な"好き"を撮ろう」 - 三女・さほ「EX-Z2000」でデジカメデビュー

デジカメ 03/30 09:30

2010年03月29日(月)

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ソニー・エリクソン、Androidに最適化した携帯サイト「PlayNow」を提供

スマホアプリ / サービス 03/29 23:16

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