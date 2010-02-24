スマホとデジタル家電

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スマホとデジタル家電の2010年2月の新着記事一覧

2010年02月28日(日)

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今週の携帯ニュースまとめ読み - 2月22日～2月27日

02/28 07:23

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Windows Mobile搭載のコンパクトなスマートフォン「SC-01B」を使ってみた!

携帯キャリア 02/28 01:37

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Mac用タスク管理ソフト「TaskPaper」のiPhone/iPod touch版登場

マーケティング 02/28 00:00

2010年02月27日(土)

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サムスン、「SC-01B」のTVCMに坂本龍一氏を起用 - 10万円贈呈キャンペーンも

携帯キャリア 02/27 22:02

2010年02月26日(金)

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ぐうたら主婦でごめんあそばせ 第128回 新入社員が身だしなみで失敗しないために--東芝ズボンプレッサー「HIP-T100」

生活家電 02/26 23:45

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NEC・カシオ・日立、統合後の事業開始時期１カ月延期

02/26 23:30

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イー・モバイルとイー・アクセス、経営統合の日程を延期

携帯キャリア 02/26 23:30

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ボーズ、「Wave systems」購入者対象のプレゼントキャンペーンを実施

サウンド / オーディオ 02/26 23:01

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ソフトバンク、ホークス観戦券「980円チケット」がiPhoneからも購入可能に

携帯キャリア 02/26 22:49

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さらに高速化を目指すUQ、今後の取り組みを解説

MVNO 02/26 22:11

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洗濯王子も登場 - ティファール、"不況下に役立つ"春の新製品発表会

生活家電 02/26 21:27

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ヤマハ、しゃべる機能を付加した新合成エンジン「VOCALOID-flex」提供開始

02/26 20:26

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プリンストン、携帯の着信を振動で伝える「ぶるっトゥース」を発表

02/26 19:06

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ベセトジャパン、用途によって色温度が変更可能なLEDスタンドを発売

生活家電 02/26 18:52

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MWC 2010 - スマートフォン+アプリケーションが今後のトレンドか

その他ガジェット 02/26 17:50

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ソニー、防水仕様で自転車走行中のルート案内もサポート nav-u 「NV-U35」

02/26 17:34

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iPhoneとAndroid、webOS、ユーザーの違いは?

Android 02/26 14:10

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SHURE、オンライン録音コンテスト「SING-A-CITY」開催

02/26 12:32

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リゾートスタイルで映える! カシオ、色鮮やかな角型ケースの「Baby-G」

時計 / ウェアラブル 02/26 00:21

2010年02月25日(木)

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ドコモの新感覚エンタテインメントマシン「Xperia」の機能を写真でおさらい

携帯キャリア 02/25 23:54

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知っておきたいiPhone設定集 第13回 iPhoneの文字入力を完全マスター(5)

iPhone 02/25 22:06

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知っておきたいiPhone設定集 第12回 iPhoneの文字入力を完全マスター(4)

iPhone 02/25 21:29

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iPhoneカメラで長時間露光の撮影ができるカメラアプリ「BulbShooter」

マーケティング 02/25 19:53

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パナソニック、Bluetooth搭載iPhoneハンズフリー通話対応スリムオーディオ

サウンド / オーディオ 02/25 19:45

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ペンタックス、防水デジカメの新製品と光学26倍ズーム搭載機の2機種を発表

デジカメ 02/25 19:21

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ドコモ、「モバイラーズチェック」「モバチェメール」を終了

携帯キャリア 02/25 18:56

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鮮やかな発色と目をひくデザインのiPhoneケース「iSkin」シリーズ発売

マーケティング 02/25 18:30

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UQ、開業1周年を記念して「UQ WiMAX端末 半額キャンペーン」を実施

02/25 18:20

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NTTドコモ、事業者間の接続料を約15%値下げ

02/25 17:54

2010年02月24日(水)

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UQ、無線LAN経由での「UQ WiMAX」サービス申し込み受付を開始

MVNO 02/24 22:17

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