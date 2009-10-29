スマホとデジタル家電の2009年10月の新着記事一覧
2009年10月31日(土)
今週の携帯ニュースまとめ読み - 10月26日～10月30日
10/31 21:25
「S-1バトル」10月のチャンピオンは千原ジュニア、ケンドーコバヤシの「にけつッ!!」
携帯キャリア 10/31 20:36
2009年10月30日(金)
ソフトバンク、「食欲の秋」をテーマにしたキャンペーン実施
携帯キャリア 10/30 21:42
ボーズ、30日より「スピーカースタンドプレゼントキャンペーン」を開始
サウンド / オーディオ 10/30 20:59
S-1バトル10月チャンピオンを発表 - 千原ジュニアとケンドーコバヤシに決定
携帯キャリア 10/30 20:46
KDDIが法人向け『Business Messenger』終了へ、利用者数の減少が原因
携帯キャリア 10/30 19:33
ドコモ上期決算は減収減益、山田社長「パケット収入を何としても上げたい」
携帯キャリア 10/30 19:29
ボーズ、Waveシステムズ購入者に「オーディオヘッドホン」をプレゼント
サウンド / オーディオ 10/30 19:11
ティアック、SACDも余裕で再生するハイエンドヘッドホンアンプ「A1」を発売
サウンド / オーディオ 10/30 18:41
ボーズ、12製品対象のプレゼントキャンペーン--特製ウォッチやガラス台座も
サウンド / オーディオ 10/30 18:30
ドリテック、タッチセンサー式の薄型体重体組成計「ドクター・スキャン」
生活家電 10/30 18:11
タクシーでもインフルエンザ対策 - 三洋、車載用小型空間清浄器1,000台納入
生活家電 10/30 17:46
NTTドコモの4-9月決算は減収減益、端末販売台数や音声収入の落ち込み響く
携帯キャリア 10/30 17:22
セイコーインスツル、名刺ビューアー機能搭載コンパクト電子辞書2製品発表
その他ガジェット 10/30 16:33
ビクター、BD・HDD・VHS搭載レコーダー発表 - デジタル2番組同時録画に対応
テレビ / レコーダー 10/30 15:33
Focusrite、ミキシング&マスタリングプラグインスイート「Scarlett」発表
10/30 15:13
KDDI、au携帯『E06SH』『S001』『biblio』など6機種のソフトウェア更新開始
携帯キャリア 10/30 13:38
ピアノを構成する各部位の作用を再現し発音するピアノ音源「Pianoteq Pro」
10/30 13:33
ハイスピードカメラ「EX-F1S PC制御基本開発キット」で開拓する業務用市場
デジカメ 10/30 13:05
こだわりの色、ペンタックス「K-x」実写インプレッション
デジカメ 10/30 10:00
イー・モバイルが料金プラン拡充 - 新契約種別も追加
携帯キャリア 10/30 09:35
4-9月期決算でソフトバンク孫社長、「ほとんどのケータイはiPhone化する」
携帯キャリア 10/30 08:00
2009年10月29日(木)
ヤマダ電機、新オープンの「LABI1 日本総本店池袋」公開 - 150万点の品揃え
家電量販店 10/29 22:41
KDDI、EXILIMケータイ「CA003」「CA004」の発売を延期 - 有機ELに不具合
10/29 20:57
ソフトバンク4-9月期決算が過去最高益、孫社長「iPhoneが想定以上の伸び」
携帯キャリア 10/29 20:15
バックナンバー
|2019
|2018
|2017
このチャンネルについて （デジタルトップ > スマホとデジタル家電）
スマートフォン、携帯キャリア、MVNO (格安スマホ)、デジタルカメラ、4K テレビ、オーディオ、生活家電などデジタル製品に関する情報チャンネル。