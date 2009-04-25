スマホとデジタル家電の2009年4月の新着記事一覧
2009年04月30日(木)
グーグル、「Google モバイル」の検索結果ページをリニューアル
04/30 23:57
ソフトバンク、S-1バトル4月チャンピオンは浅越ゴエに決定
携帯キャリア 04/30 22:07
ドコモとフジテレビ、映画「アマルフィ 女神の報酬」と連動した動画を配信
携帯キャリア 04/30 21:42
NTTドコモ、2009年度のサービスおよびCSRなどの取り組みを発表
携帯キャリア 04/30 20:08
家電"売れ筋"週間ランキング(4/21～27) - マイクロフォーサーズ機が大飛躍?
デジカメ 04/30 18:31
ドコモ、音声情報サービス「情報ダイヤル」を来年3月末に終了
スマホアプリ / サービス 04/30 17:57
NTTドコモ、5月18日より個人契約回線数を5回線までに制限
携帯キャリア 04/30 17:20
フォーバルテレコム、MVNOによる低価格の定額制モバイル接続サービスを開始
04/30 15:43
NTTドコモ、2008年度は減収・営業増益・解約率は過去最低の0.50%
携帯キャリア 04/30 13:24
2009年04月29日(水)
先進的なパフォーマンスを支える「Ableton Live」専用コントローラ発売
04/29 00:00
視覚的に音色選択が可能なソフトシンセ「Minimoog V2」発売
04/29 00:00
2009年04月28日(火)
Eee PC初のワイヤレスWAN搭載機種登場 - FOMAハイスピード対応
04/28 19:01
クリエイティブ、SDカードスロット付低価格ポータブルプレイヤー「ZEN MX」
その他ガジェット 04/28 18:31
ソフトバンクBB、平蒔絵を使用したiPhone 3G用ケースを39,800円で限定発売
携帯キャリア 04/28 17:01
日本の楽器「琴」の音色と演奏を忠実に再現したiPhone/iPod touch用アプリ
04/28 16:09
ベスタクス、USB接続で簡単デジタル録音 - ポータブルレコードプレーヤー
その他ガジェット 04/28 15:07
秒間30コマの世界、カシオ「EX-FC100」実写インプレッション
デジカメ 04/28 11:30
Samsung初のAndroid携帯「I7500」- 欧州で6月出荷開始
その他ガジェット 04/28 07:34
2009年04月27日(月)
PostPet 4youの携帯版サービスが提供開始
スマホアプリ / サービス 04/27 22:58
Photologue - 飯沢耕太郎の写真談話 第37回 活躍する女性写真家たち(3)
デジカメ 04/27 19:49
TOKYO FM、"ウォークマン"専用Podcastサイト開設 - 端末から直接アクセス
その他ガジェット 04/27 18:52
ウィルコム、法人向け高速データ通信サービス用USB接続通信カード発売
携帯キャリア 04/27 18:44
無線LAN内蔵SD型「Eye-Fiカード」に動画対応4GBモデル - 2GB版は値下げへ
デジカメ 04/27 18:41
ヤマハと産総研、VOCALOID調教システム「ぼかりす」実用化へ
04/27 18:31
au携帯電話で検索したスポット情報がカーナビに転送可能に
スマホアプリ / サービス 04/27 18:01
au国際電話サービスのアクセス番号に001を追加 - 料金も改定
携帯キャリア 04/27 17:03
KDDI、顧客ニーズに応じてカスタマイズできる「E05SH」を28日より発売
携帯キャリア 04/27 16:08
KDDI初のスマートフォン「E30HT」発売日決定 - 法人向けキャンペーンも実施
携帯キャリア 04/27 14:50
2009年04月25日(土)
バックナンバー
|2019
|2018
|2017
このチャンネルについて （デジタルトップ > スマホとデジタル家電）
スマートフォン、携帯キャリア、MVNO (格安スマホ)、デジタルカメラ、4K テレビ、オーディオ、生活家電などデジタル製品に関する情報チャンネル。