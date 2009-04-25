スマホとデジタル家電

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スマホとデジタル家電の2009年4月の新着記事一覧

2009年04月30日(木)

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グーグル、「Google モバイル」の検索結果ページをリニューアル

04/30 23:57

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ソフトバンク、S-1バトル4月チャンピオンは浅越ゴエに決定

携帯キャリア 04/30 22:07

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ドコモとフジテレビ、映画「アマルフィ 女神の報酬」と連動した動画を配信

携帯キャリア 04/30 21:42

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NTTドコモ、2009年度のサービスおよびCSRなどの取り組みを発表

携帯キャリア 04/30 20:08

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家電"売れ筋"週間ランキング(4/21～27) - マイクロフォーサーズ機が大飛躍?

デジカメ 04/30 18:31

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ドコモ、音声情報サービス「情報ダイヤル」を来年3月末に終了

スマホアプリ / サービス 04/30 17:57

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NTTドコモ、5月18日より個人契約回線数を5回線までに制限

携帯キャリア 04/30 17:20

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フォーバルテレコム、MVNOによる低価格の定額制モバイル接続サービスを開始

04/30 15:43

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NTTドコモ、2008年度は減収・営業増益・解約率は過去最低の0.50%

携帯キャリア 04/30 13:24

2009年04月29日(水)

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AppleとMSの新型携帯デバイスが米Verizon Wirelessから今夏登場? - 米報道

その他ガジェット 04/29 03:25

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先進的なパフォーマンスを支える「Ableton Live」専用コントローラ発売

04/29 00:00

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視覚的に音色選択が可能なソフトシンセ「Minimoog V2」発売

04/29 00:00

2009年04月28日(火)

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Eee PC初のワイヤレスWAN搭載機種登場 - FOMAハイスピード対応

04/28 19:01

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クリエイティブ、SDカードスロット付低価格ポータブルプレイヤー「ZEN MX」

その他ガジェット 04/28 18:31

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ソフトバンクBB、平蒔絵を使用したiPhone 3G用ケースを39,800円で限定発売

携帯キャリア 04/28 17:01

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日本の楽器「琴」の音色と演奏を忠実に再現したiPhone/iPod touch用アプリ

04/28 16:09

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ベスタクス、USB接続で簡単デジタル録音 - ポータブルレコードプレーヤー

その他ガジェット 04/28 15:07

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秒間30コマの世界、カシオ「EX-FC100」実写インプレッション

デジカメ 04/28 11:30

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Samsung初のAndroid携帯「I7500」- 欧州で6月出荷開始

その他ガジェット 04/28 07:34

2009年04月27日(月)

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PostPet 4youの携帯版サービスが提供開始

スマホアプリ / サービス 04/27 22:58

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Photologue - 飯沢耕太郎の写真談話 第37回 活躍する女性写真家たち(3)

デジカメ 04/27 19:49

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TOKYO FM、"ウォークマン"専用Podcastサイト開設 - 端末から直接アクセス

その他ガジェット 04/27 18:52

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ウィルコム、法人向け高速データ通信サービス用USB接続通信カード発売

携帯キャリア 04/27 18:44

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無線LAN内蔵SD型「Eye-Fiカード」に動画対応4GBモデル - 2GB版は値下げへ

デジカメ 04/27 18:41

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ヤマハと産総研、VOCALOID調教システム「ぼかりす」実用化へ

04/27 18:31

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au携帯電話で検索したスポット情報がカーナビに転送可能に

スマホアプリ / サービス 04/27 18:01

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au国際電話サービスのアクセス番号に001を追加 - 料金も改定

携帯キャリア 04/27 17:03

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KDDI、顧客ニーズに応じてカスタマイズできる「E05SH」を28日より発売

携帯キャリア 04/27 16:08

Top

KDDI初のスマートフォン「E30HT」発売日決定 - 法人向けキャンペーンも実施

携帯キャリア 04/27 14:50

2009年04月25日(土)

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Android携帯「T-Mobile G1」販売台数が100万を突破、OSシェアでも4位に浮上

その他ガジェット 04/25 20:55

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