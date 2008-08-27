スマホとデジタル家電

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スマホとデジタル家電の2008年8月の新着記事一覧

2008年08月29日(金)

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コラボルタ、マイケル・ジャクソン生誕50周年記念ケータイを発売

08/29 23:26

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NTTドコモ、amadanaケータイの新色モデル「N706iII」を30日より発売

携帯キャリア 08/29 20:59

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ぐうたら主婦でごめんあそばせ 第73回 食事は栄養のバランスが大切 - 東芝ジューサー「JC-S3」

生活家電 08/29 20:56

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KDDI、8つの"でか"機能を搭載した「簡単ケータイW62PT」を発売

携帯キャリア 08/29 20:50

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Google、Android向けにYouTubeスタイルのアプリ配信サービス

08/29 18:57

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松下、自己放電を改善したニッケル水素電池「充電式EVOLTA」第2世代モデル

生活家電 08/29 17:45

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カジュアルオーディオショー「my-musicstyle vol.5」開催

サウンド / オーディオ 08/29 17:40

2008年08月28日(木)

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KDDI、50代のオトナ向け携帯「URBANO」を発表 - ジローラモ氏が絶賛

携帯キャリア 08/28 23:34

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ヤマハ、Soavoの技術を投入したミドルレンジのフロア型スピーカー

サウンド / オーディオ 08/28 23:30

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ソニー、32V～40V型TV対応AVラックシアター - ウォークマンや携帯の音楽も再生

08/28 23:00

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jig.jp、jigブラウザ用プラグイン検索「jigletギャラリー」の提供開始

携帯キャリア 08/28 22:55

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ソニー、9.9mmの世界最薄モデル、240Hz駆動モデルなどBRAVIA4シリーズ発表

08/28 22:33

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「メイクアップ」機能で美しく? - カシオ「EXILIM」新モデルで人物撮影体験

デジカメ 08/28 22:01

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電子楽器「TENORI-ON」の誕生秘話 -「グッドデザインエキスポ2008」

08/28 20:45

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あのEnoがサウンドを手がけるiPhone用ゲーム「newtonica」が登場!

携帯キャリア 08/28 18:12

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音楽をはじめよう! 第102回 iPhone 3Gで音楽系アプリを試す(2) ドラムマシンIR-909

08/28 16:00

2008年08月27日(水)

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松下、アドバンスドAVCエンコーダー搭載の5.5倍録画Blu-Rayレコーダ発売

テレビ / レコーダー 08/27 23:14

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松下、ラックシアター2機種、AVアンプ、サウンドセットを発表

テレビ / レコーダー 08/27 23:00

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ソニー、マルチチャンネルインテグレーテッドアンプ3機種とSACDプレイヤー

08/27 23:00

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日立、真空チルドルーム機能アップ--使い勝手や省エネ性を高めた大型冷蔵庫

生活家電 08/27 23:00

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オンラインでiPhone 3GのMNPが申し込み可能に

携帯キャリア 08/27 21:45

No image

ソフトバンク、パケット定額フルの下限を1,029円に値下げ - ドコモに対抗

携帯キャリア 08/27 19:51

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ニコン、動画も撮影できるデジタル一眼レフカメラ「D90」発表--新レンズも

デジカメ 08/27 19:44

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イチオシレビュー!仕事とパーソナルをSwitchできる「type S」＆“α300”

PR 08/27 19:04

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ウィルコム、Office抜き、大容量バッテリーで低価格な「WILLCOM D4」発売

携帯キャリア 08/27 18:48

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ウィルコム、学生らを対象に11の辞書などを追加したWILLCOM 03を発売

携帯キャリア 08/27 18:45

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松下、ビエラのプラズマに録画対応モデル追加--大画面モデルを新シリーズに

テレビ / レコーダー 08/27 18:32

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ドコモ、体組成計と連携するウェルネスケータイ「SH706iW」の発売日を決定

携帯キャリア 08/27 18:05

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NTTドコモ、1,029円から使える2段階定額制パケット定額サービスを発表

携帯キャリア 08/27 17:30

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キヤノン、下半期はミドルクラスを強化! EOS 50D発表会

デジカメ 08/27 17:25

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