スマホとデジタル家電の2008年8月の新着記事一覧
2008年08月29日(金)
コラボルタ、マイケル・ジャクソン生誕50周年記念ケータイを発売
08/29 23:26
NTTドコモ、amadanaケータイの新色モデル「N706iII」を30日より発売
携帯キャリア 08/29 20:59
KDDI、8つの"でか"機能を搭載した「簡単ケータイW62PT」を発売
携帯キャリア 08/29 20:50
Google、Android向けにYouTubeスタイルのアプリ配信サービス
08/29 18:57
松下、自己放電を改善したニッケル水素電池「充電式EVOLTA」第2世代モデル
生活家電 08/29 17:45
カジュアルオーディオショー「my-musicstyle vol.5」開催
サウンド / オーディオ 08/29 17:40
2008年08月28日(木)
KDDI、50代のオトナ向け携帯「URBANO」を発表 - ジローラモ氏が絶賛
携帯キャリア 08/28 23:34
ヤマハ、Soavoの技術を投入したミドルレンジのフロア型スピーカー
サウンド / オーディオ 08/28 23:30
ソニー、32V～40V型TV対応AVラックシアター - ウォークマンや携帯の音楽も再生
08/28 23:00
jig.jp、jigブラウザ用プラグイン検索「jigletギャラリー」の提供開始
携帯キャリア 08/28 22:55
ソニー、9.9mmの世界最薄モデル、240Hz駆動モデルなどBRAVIA4シリーズ発表
08/28 22:33
「メイクアップ」機能で美しく? - カシオ「EXILIM」新モデルで人物撮影体験
デジカメ 08/28 22:01
電子楽器「TENORI-ON」の誕生秘話 -「グッドデザインエキスポ2008」
08/28 20:45
あのEnoがサウンドを手がけるiPhone用ゲーム「newtonica」が登場!
携帯キャリア 08/28 18:12
2008年08月27日(水)
松下、アドバンスドAVCエンコーダー搭載の5.5倍録画Blu-Rayレコーダ発売
テレビ / レコーダー 08/27 23:14
松下、ラックシアター2機種、AVアンプ、サウンドセットを発表
テレビ / レコーダー 08/27 23:00
ソニー、マルチチャンネルインテグレーテッドアンプ3機種とSACDプレイヤー
08/27 23:00
日立、真空チルドルーム機能アップ--使い勝手や省エネ性を高めた大型冷蔵庫
生活家電 08/27 23:00
オンラインでiPhone 3GのMNPが申し込み可能に
携帯キャリア 08/27 21:45
ソフトバンク、パケット定額フルの下限を1,029円に値下げ - ドコモに対抗
携帯キャリア 08/27 19:51
ニコン、動画も撮影できるデジタル一眼レフカメラ「D90」発表--新レンズも
デジカメ 08/27 19:44
イチオシレビュー!仕事とパーソナルをSwitchできる「type S」＆“α300”
PR 08/27 19:04
ウィルコム、Office抜き、大容量バッテリーで低価格な「WILLCOM D4」発売
携帯キャリア 08/27 18:48
ウィルコム、学生らを対象に11の辞書などを追加したWILLCOM 03を発売
携帯キャリア 08/27 18:45
松下、ビエラのプラズマに録画対応モデル追加--大画面モデルを新シリーズに
テレビ / レコーダー 08/27 18:32
ドコモ、体組成計と連携するウェルネスケータイ「SH706iW」の発売日を決定
携帯キャリア 08/27 18:05
NTTドコモ、1,029円から使える2段階定額制パケット定額サービスを発表
携帯キャリア 08/27 17:30
キヤノン、下半期はミドルクラスを強化! EOS 50D発表会
デジカメ 08/27 17:25
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