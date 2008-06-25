スマホとデジタル家電の2008年6月の新着記事一覧
2008年06月30日(月)
Francfrancケータイ発売記念発表会にCMキャラクターの玉木宏とNanamiが登場
携帯キャリア 06/30 23:23
シャープ、家電初のグリーン・エネルギー・マーク付き液晶テレビAQUOS
テレビ / レコーダー 06/30 21:37
Nokia、デザイン携帯の新シリーズ「Supernova」を発表
その他ガジェット 06/30 18:38
松下、HDMIケーブル3種発表 - フリーアングルプラグで背面配線もスッキリ
テレビ / レコーダー 06/30 17:53
オリンパス E-520 実写インプレッション
デジカメ 06/30 11:30
使い道、わかりますか? 意外と人気の『ハンズフリー拡声器』 - TOA
06/30 09:00
米Virgin Mobileが米Helio買収 - MVNOの難しさが浮き彫りに
その他ガジェット 06/30 08:52
2008 WiMAX Expo Taipei - 個人向けWiMAX端末を多数展示
06/30 08:00
2008年06月29日(日)
海外モバイルトピックス 第15回 Motorola、新型「明」で中国市場奪回なるか
その他ガジェット 06/29 19:31
2008年06月27日(金)
ティアック、CDとカセットデッキのコンビネーションデッキ発表
サウンド / オーディオ 06/27 21:19
ヤマハ、新パッドを採用した「DTXPRESS IV」を発表
06/27 17:50
欧米で高評価を得たMac専用DJソフト「djay」7月上旬発売
06/27 15:32
KDDI、ケータイ・「おうち電話」間の通話無料化で、固定電話契約数拡大図る
携帯キャリア 06/27 00:00
ソフトバンク孫社長「iPhoneはパソコン以上に利便性をもたらす」
携帯キャリア 06/27 00:00
2008年06月26日(木)
ソフトバンク、鮮やかなカラーが特徴の防水ワンセグ「823P」の発売日を決定
携帯キャリア 06/26 23:30
ドコモ、国際ローミング対応の着せ替えケータイ「SO706i」の発売日を決定
携帯キャリア 06/26 23:28
KDDI、au携帯電話と24時間通話料が無料になる「auまとめトーク」を開始
携帯キャリア 06/26 23:27
ドコモ、iMenu「ゲーム」において「クラシックゲームコーナー」を開設
携帯キャリア 06/26 22:14
ドコモ、Francfrancとコラボレーションした「N706i」の発売日を発表
携帯キャリア 06/26 21:19
マスプロ、低価格なデジタル3波チューナーと卓上アンテナ発表
テレビ / レコーダー 06/26 19:30
家電"売れ筋"週間ランキング(6/17～23)--掃除機バトル、大本命はダイソン!?
生活家電 06/26 18:55
リミックス曲の作成や共有ができる実験サービス「Music Mashroom」公開
06/26 16:26
BlackBerryのRIM、好調な決算に忍び寄るiPhone 3Gの影
その他ガジェット 06/26 13:10
2008年06月25日(水)
ミルモ、DRM無しのWMA音楽配信を行う「ラジうた取り放題」開始
携帯キャリア 06/25 22:30
±0、スイッチひとつでお湯が沸く、シンプルデザインの電気ケトル
生活家電 06/25 21:23
LGとSamsung、ヘッドセット一体型・高機能なインナーズームなど新機種発表
その他ガジェット 06/25 20:11
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