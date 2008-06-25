スマホとデジタル家電

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スマホとデジタル家電の2008年6月の新着記事一覧

2008年06月30日(月)

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Francfrancケータイ発売記念発表会にCMキャラクターの玉木宏とNanamiが登場

携帯キャリア 06/30 23:23

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シャープ、家電初のグリーン・エネルギー・マーク付き液晶テレビAQUOS

テレビ / レコーダー 06/30 21:37

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Nokia、デザイン携帯の新シリーズ「Supernova」を発表

その他ガジェット 06/30 18:38

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松下、HDMIケーブル3種発表 - フリーアングルプラグで背面配線もスッキリ

テレビ / レコーダー 06/30 17:53

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オリンパス E-520 実写インプレッション

デジカメ 06/30 11:30

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使い道、わかりますか? 意外と人気の『ハンズフリー拡声器』 - TOA

06/30 09:00

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米Virgin Mobileが米Helio買収 - MVNOの難しさが浮き彫りに

その他ガジェット 06/30 08:52

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2008 WiMAX Expo Taipei - 個人向けWiMAX端末を多数展示

06/30 08:00

2008年06月29日(日)

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海外モバイルトピックス 第15回 Motorola、新型「明」で中国市場奪回なるか

その他ガジェット 06/29 19:31

2008年06月27日(金)

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ティアック、CDとカセットデッキのコンビネーションデッキ発表

サウンド / オーディオ 06/27 21:19

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ぐうたら主婦でごめんあそばせ 第67回 子育てと仕事の両立に助っ人 - ナショナル 電気圧力なべ「SR-P32A」(2)

生活家電 06/27 20:33

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ヤマハ、新パッドを採用した「DTXPRESS IV」を発表

06/27 17:50

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欧米で高評価を得たMac専用DJソフト「djay」7月上旬発売

06/27 15:32

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KDDI、ケータイ・「おうち電話」間の通話無料化で、固定電話契約数拡大図る

携帯キャリア 06/27 00:00

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ソフトバンク孫社長「iPhoneはパソコン以上に利便性をもたらす」

携帯キャリア 06/27 00:00

2008年06月26日(木)

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ソフトバンク、鮮やかなカラーが特徴の防水ワンセグ「823P」の発売日を決定

携帯キャリア 06/26 23:30

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ドコモ、国際ローミング対応の着せ替えケータイ「SO706i」の発売日を決定

携帯キャリア 06/26 23:28

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KDDI、au携帯電話と24時間通話料が無料になる「auまとめトーク」を開始

携帯キャリア 06/26 23:27

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ドコモ、iMenu「ゲーム」において「クラシックゲームコーナー」を開設

携帯キャリア 06/26 22:14

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ドコモ、Francfrancとコラボレーションした「N706i」の発売日を発表

携帯キャリア 06/26 21:19

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マスプロ、低価格なデジタル3波チューナーと卓上アンテナ発表

テレビ / レコーダー 06/26 19:30

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家電"売れ筋"週間ランキング(6/17～23)--掃除機バトル、大本命はダイソン!?

生活家電 06/26 18:55

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リミックス曲の作成や共有ができる実験サービス「Music Mashroom」公開

06/26 16:26

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BlackBerryのRIM、好調な決算に忍び寄るiPhone 3Gの影

その他ガジェット 06/26 13:10

2008年06月25日(水)

No image

ミルモ、DRM無しのWMA音楽配信を行う「ラジうた取り放題」開始

携帯キャリア 06/25 22:30

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±0、スイッチひとつでお湯が沸く、シンプルデザインの電気ケトル

生活家電 06/25 21:23

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音楽をはじめよう! 第94回 MAGIXのエントリーユーザー向けDAW「Music Maker Producer Edition」(2)

06/25 21:05

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天然木仕上げのスタイリッシュなiPod専用スピーカー「Alle STACK for iPod」

サウンド / オーディオ 06/25 20:23

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LGとSamsung、ヘッドセット一体型・高機能なインナーズームなど新機種発表

その他ガジェット 06/25 20:11

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気ままにスイートフォト 第12回 サーキット撮影に挑戦! - 1日で流し撮りは上達するか?(後編)

デジカメ 06/25 19:05

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