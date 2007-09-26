スマホとデジタル家電の2007年9月の新着記事一覧
2007年09月28日(金)
ウィルコム、2.5GHz帯の次世代PHS免許を総務省に申請
携帯キャリア 09/28 23:14
クリエイティブ、ノベルティにも使える - 名入れ対応「MuVo T100」
その他ガジェット 09/28 21:32
ソニー、120Hz駆動の液晶プロジェクター「VPL-VW200」を発表
サウンド / オーディオ 09/28 20:06
ケンウッド、今度の「Media Keg」は高音質ヘッドフォン付属でデザイン2種類
その他ガジェット 09/28 18:43
耐衝撃性に優れたハイブリッドデザインのG-SHOCK2種が登場
時計 / ウェアラブル 09/28 18:24
デジタルカウボーイ、自転車のスポークに取り付けるLEDイルミネーション
その他ガジェット 09/28 18:19
ヤマハ、デジタルサウンドプロジェクター組込みラック「YSP-LCP4000」発表
サウンド / オーディオ 09/28 18:00
東芝、電波状況が悪くても快適にワンセグ試聴 - 新「gigabeat V」発表
その他ガジェット 09/28 17:00
ウィルコム、オフィスの電話とPHS間の通話を定額にする「W-VPN」を発表
携帯キャリア 09/28 14:31
出遅れていた韓国の地デジ転換がスタート - 現状と対策
その他ガジェット 09/28 14:22
「NHK時計」をiPhone / iPod touchで - ニュースウィジェットも公開
その他ガジェット 09/28 13:16
米Palm、99.99ドルのスマートフォン「Centro」
その他ガジェット 09/28 11:42
2007年09月27日(木)
ボーズ、手のひらサイズのアンプ内蔵スピーカー「M2」発表
サウンド / オーディオ 09/27 23:02
ボーズ、スタイリッシュなスリムスピーカー「77WER/77WER-S」発表
サウンド / オーディオ 09/27 23:00
ボーズ、iPod用スピーカー「SoundDock Portable」発表
サウンド / オーディオ 09/27 23:00
コレガ、AV機器用のコンパクトなスイッチングハブ発表
サウンド / オーディオ 09/27 20:55
ビクター、デジタルサウンドに最適化したインイヤーヘッドフォン発表
その他ガジェット 09/27 20:46
バッファロー、1/3セグラジオにも対応したUSBワンセグチューナー発表
その他ガジェット 09/27 20:31
ソニー、「ウォークマン」最上位モデル発表 - ワンセグ受信/録画機能装備
その他ガジェット 09/27 20:21
三洋、H.264ハイビジョン撮影モデル追加でXactiシリーズのラインナップ強化
デジカメ 09/27 17:22
Intel、NokiaらがWiMAXで提携、08年にはWiMAX対応小型タブレット登場
09/27 13:09
iPhoneの開発者向け邦訳文書が公開
その他ガジェット 09/27 10:54
T-MobileがSidekickの新モデル、MySpaceサポートでiPhoneに対抗
その他ガジェット 09/27 10:34
2007年09月26日(水)
KDDI、四角い飴が口の中で溶けたイメージを具現化した「INFOBAR 2」を発表
携帯キャリア 09/26 23:22
シャープ、新「AQUOSブルーレイ」- フルハイビジョン画質をそのまま再現
その他ガジェット 09/26 23:14
シャープ、簡単操作の地デジビデオ「AQUOSブルーレイ」7機種発表
その他ガジェット 09/26 22:53
バックナンバー
|2019
|2018
|2017
このチャンネルについて （デジタルトップ > スマホとデジタル家電）
スマートフォン、携帯キャリア、MVNO (格安スマホ)、デジタルカメラ、4K テレビ、オーディオ、生活家電などデジタル製品に関する情報チャンネル。