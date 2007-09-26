スマホとデジタル家電

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スマホとデジタル家電の2007年9月の新着記事一覧

2007年09月28日(金)

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ウィルコム、2.5GHz帯の次世代PHS免許を総務省に申請

携帯キャリア 09/28 23:14

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クリエイティブ、ノベルティにも使える - 名入れ対応「MuVo T100」

その他ガジェット 09/28 21:32

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ソニー、120Hz駆動の液晶プロジェクター「VPL-VW200」を発表

サウンド / オーディオ 09/28 20:06

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16in/12out Firewireオーディオ/MIDIインタフェース「MOTU 8pre」発売

09/28 19:21

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ケンウッド、今度の「Media Keg」は高音質ヘッドフォン付属でデザイン2種類

その他ガジェット 09/28 18:43

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耐衝撃性に優れたハイブリッドデザインのG-SHOCK2種が登場

時計 / ウェアラブル 09/28 18:24

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デジタルカウボーイ、自転車のスポークに取り付けるLEDイルミネーション

その他ガジェット 09/28 18:19

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ヤマハ、デジタルサウンドプロジェクター組込みラック「YSP-LCP4000」発表

サウンド / オーディオ 09/28 18:00

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東芝、電波状況が悪くても快適にワンセグ試聴 - 新「gigabeat V」発表

その他ガジェット 09/28 17:00

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ウィルコム、オフィスの電話とPHS間の通話を定額にする「W-VPN」を発表

携帯キャリア 09/28 14:31

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出遅れていた韓国の地デジ転換がスタート - 現状と対策

その他ガジェット 09/28 14:22

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「NHK時計」をiPhone / iPod touchで - ニュースウィジェットも公開

その他ガジェット 09/28 13:16

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米Palm、99.99ドルのスマートフォン「Centro」

その他ガジェット 09/28 11:42

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Apple、iPhoneの大規模アップデート公開 - Wi-Fi Music Storeに対応

その他ガジェット 09/28 09:04

2007年09月27日(木)

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ボーズ、手のひらサイズのアンプ内蔵スピーカー「M2」発表

サウンド / オーディオ 09/27 23:02

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ボーズ、125 Westboroughに専用DVDレシーバーをあわせた「WBS-1EXIV」発表

サウンド / オーディオ 09/27 23:00

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ボーズ、スタイリッシュなスリムスピーカー「77WER/77WER-S」発表

サウンド / オーディオ 09/27 23:00

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ボーズ、iPod用スピーカー「SoundDock Portable」発表

サウンド / オーディオ 09/27 23:00

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ボーズ、5.1chシステム「Lifestyle V-Class Home Theater System」発表

サウンド / オーディオ 09/27 23:00

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コレガ、AV機器用のコンパクトなスイッチングハブ発表

サウンド / オーディオ 09/27 20:55

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ビクター、デジタルサウンドに最適化したインイヤーヘッドフォン発表

その他ガジェット 09/27 20:46

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バッファロー、1/3セグラジオにも対応したUSBワンセグチューナー発表

その他ガジェット 09/27 20:31

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ソニー、「ウォークマン」最上位モデル発表 - ワンセグ受信/録画機能装備

その他ガジェット 09/27 20:21

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三洋、H.264ハイビジョン撮影モデル追加でXactiシリーズのラインナップ強化

デジカメ 09/27 17:22

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Intel、NokiaらがWiMAXで提携、08年にはWiMAX対応小型タブレット登場

09/27 13:09

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iPhoneの開発者向け邦訳文書が公開

その他ガジェット 09/27 10:54

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T-MobileがSidekickの新モデル、MySpaceサポートでiPhoneに対抗

その他ガジェット 09/27 10:34

2007年09月26日(水)

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KDDI、四角い飴が口の中で溶けたイメージを具現化した「INFOBAR 2」を発表

携帯キャリア 09/26 23:22

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シャープ、新「AQUOSブルーレイ」- フルハイビジョン画質をそのまま再現

その他ガジェット 09/26 23:14

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シャープ、簡単操作の地デジビデオ「AQUOSブルーレイ」7機種発表

その他ガジェット 09/26 22:53

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