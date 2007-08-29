スマホとデジタル家電

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スマホとデジタル家電の2007年8月の新着記事一覧

2007年08月31日(金)

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シャープ、タッチパネルやスキャナになる光センサー液晶を開発

08/31 20:47

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32GBサウンドライブラリ付属サンプラー「MOTU MachFive 2」発売

08/31 17:55

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シンタックスジャパン、8チャンネル・ハイエンドAD/DAコンバータを発売

08/31 17:45

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カシオ、60枚/秒の超高速連写が可能な次世代デジタルカメラを開発

デジカメ 08/31 17:36

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ニコン、無線LAN機能を中心にしたユニーク発表会

デジカメ 08/31 14:56

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米パナソニック、デジタル一眼レフカメラ「LUMIX DMC-L10」を発表

デジカメ 08/31 04:44

2007年08月30日(木)

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KDDI、防災週間に合わせて30日より「帰宅支援マップ」無料お試し版を提供

携帯キャリア 08/30 23:52

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Nokia、Music Storeの楽曲を再生できる音楽向けミッドレンジ携帯電話

その他ガジェット 08/30 22:12

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三洋、フルハイビジョンデジタルムービーで世界最小/最軽量のXacti発表

その他ガジェット 08/30 20:59

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象印、電気ケトル的な使い方も可能な、マイコン沸騰電動ポット発表

生活家電 08/30 20:06

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ビクター、フルハイビジョン倍速ドライバー搭載37V/32V型液晶テレビを発表

その他ガジェット 08/30 19:25

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ニコン、エントリー向けデジタルカメラ「COOLPIX L15/14」を発表

デジカメ 08/30 19:02

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ニコン、高画質、高機能な「COOLPIX P5100/P50」を発表

デジカメ 08/30 18:52

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ニコン、高速・コンパクトなデジタルカメラ「COOLPIX S」シリーズを発売

デジカメ 08/30 18:39

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Nokia、エンタテインメントにフォーカスした「Nseries」新機種を発表

その他ガジェット 08/30 17:37

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ニコン、コンパクトデジタルカメラ「COOLPIX」を一挙に8モデル発表

デジカメ 08/30 16:37

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Nokiaが音楽ストアをオープン、iTunesに対抗

その他ガジェット 08/30 13:00

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デジカメ満足度調査、デジタル一眼が高ポイント - 米J.D.Power

デジカメ 08/30 09:10

2007年08月29日(水)

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ソフトバンク、ドコモに対抗し法人契約でも半額割引サービスを導入

携帯キャリア 08/29 23:54

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ソフトバンク、本革やキルトを使った815T用コーディネートパネルを発表

携帯キャリア 08/29 23:36

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ソニー、ブラビアリンクに対応したシアターシステム5機種発表

その他ガジェット 08/29 23:00

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ソニー、フルHD液晶搭載「BRAVIA」新ラインナップ6シリーズ15機種発表

その他ガジェット 08/29 23:00

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ソニー、ブラビア背面取付可能HDDレコーダーとネットワークオプション発表

その他ガジェット 08/29 23:00

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ぐるなび、新サービスを発表 - おサイフケータイをスタンプカードに

08/29 22:16

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東芝、野菜室を冷蔵室に組み込んだ新形態の冷凍冷蔵庫発表

生活家電 08/29 20:32

No image

ソフトバンク、紛失した携帯電話の不正使用を防ぐ遠隔ロックサービス

携帯キャリア 08/29 19:40

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オリンパス、高性能マイク搭載 - 「Voice-Trek」シリーズ最上位モデル発表

その他ガジェット 08/29 19:11

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松下、標準でBluetoothを搭載した、D-snapとD-dock発表

その他ガジェット 08/29 18:56

No image

イー・モバイルの契約数が10万件を突破

08/29 18:23

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クリエイティブ、クレジットカードサイズのポータブルメディアプレーヤ発表

その他ガジェット 08/29 18:01

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