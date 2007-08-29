スマホとデジタル家電の2007年8月の新着記事一覧
2007年08月31日(金)
シャープ、タッチパネルやスキャナになる光センサー液晶を開発
08/31 20:47
32GBサウンドライブラリ付属サンプラー「MOTU MachFive 2」発売
08/31 17:55
シンタックスジャパン、8チャンネル・ハイエンドAD/DAコンバータを発売
08/31 17:45
カシオ、60枚/秒の超高速連写が可能な次世代デジタルカメラを開発
デジカメ 08/31 17:36
ニコン、無線LAN機能を中心にしたユニーク発表会
デジカメ 08/31 14:56
米パナソニック、デジタル一眼レフカメラ「LUMIX DMC-L10」を発表
デジカメ 08/31 04:44
2007年08月30日(木)
KDDI、防災週間に合わせて30日より「帰宅支援マップ」無料お試し版を提供
携帯キャリア 08/30 23:52
Nokia、Music Storeの楽曲を再生できる音楽向けミッドレンジ携帯電話
その他ガジェット 08/30 22:12
三洋、フルハイビジョンデジタルムービーで世界最小/最軽量のXacti発表
その他ガジェット 08/30 20:59
象印、電気ケトル的な使い方も可能な、マイコン沸騰電動ポット発表
生活家電 08/30 20:06
ビクター、フルハイビジョン倍速ドライバー搭載37V/32V型液晶テレビを発表
その他ガジェット 08/30 19:25
ニコン、エントリー向けデジタルカメラ「COOLPIX L15/14」を発表
デジカメ 08/30 19:02
ニコン、高画質、高機能な「COOLPIX P5100/P50」を発表
デジカメ 08/30 18:52
ニコン、高速・コンパクトなデジタルカメラ「COOLPIX S」シリーズを発売
デジカメ 08/30 18:39
Nokia、エンタテインメントにフォーカスした「Nseries」新機種を発表
その他ガジェット 08/30 17:37
ニコン、コンパクトデジタルカメラ「COOLPIX」を一挙に8モデル発表
デジカメ 08/30 16:37
Nokiaが音楽ストアをオープン、iTunesに対抗
その他ガジェット 08/30 13:00
デジカメ満足度調査、デジタル一眼が高ポイント - 米J.D.Power
デジカメ 08/30 09:10
2007年08月29日(水)
ソフトバンク、ドコモに対抗し法人契約でも半額割引サービスを導入
携帯キャリア 08/29 23:54
ソフトバンク、本革やキルトを使った815T用コーディネートパネルを発表
携帯キャリア 08/29 23:36
ソニー、ブラビアリンクに対応したシアターシステム5機種発表
その他ガジェット 08/29 23:00
ソニー、フルHD液晶搭載「BRAVIA」新ラインナップ6シリーズ15機種発表
その他ガジェット 08/29 23:00
ソニー、ブラビア背面取付可能HDDレコーダーとネットワークオプション発表
その他ガジェット 08/29 23:00
ぐるなび、新サービスを発表 - おサイフケータイをスタンプカードに
08/29 22:16
東芝、野菜室を冷蔵室に組み込んだ新形態の冷凍冷蔵庫発表
生活家電 08/29 20:32
ソフトバンク、紛失した携帯電話の不正使用を防ぐ遠隔ロックサービス
携帯キャリア 08/29 19:40
オリンパス、高性能マイク搭載 - 「Voice-Trek」シリーズ最上位モデル発表
その他ガジェット 08/29 19:11
松下、標準でBluetoothを搭載した、D-snapとD-dock発表
その他ガジェット 08/29 18:56
イー・モバイルの契約数が10万件を突破
08/29 18:23
クリエイティブ、クレジットカードサイズのポータブルメディアプレーヤ発表
その他ガジェット 08/29 18:01
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