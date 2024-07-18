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IIJの2024年7月の新着記事一覧
2024年07月24日(水)
【イベントレポート】親子で楽しむMY FAMILY FESTA 2024でIIJmioのブースを直撃! ファミリーでお得に使えるサービスとは!?
2時間前
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2024年07月18日(木)
周辺機器
IIJmio、従来の約半分の直径の超細径LANケーブルを販売開始
2024/07/18 14:20
MVNO
IIJmio、「AQUOS R9／wish4」を7月26日に販売開始 - 「AQUOS R9」は期間限定89,800円
2024/07/18 13:47
2024年07月12日(金)
MVNO
IIJmio、動作確認端末に「motorola edge 50 pro」を追加
2024/07/12 17:35
2024年07月09日(火)
MVNO
「IIJmio meeting 35」7月20日開催、4年ぶりのリアルイベント
2024/07/09 15:42
2024年07月08日(月)
【金欠だけどスマホ買い替えたい……】IIJmioで今なら人気機種が9,980円からゲットできちゃう！
2024/07/08 18:00
- PR -
2024年07月05日(金)
MVNO
IIJ、「Xperia 10 VI」を法人向けにも販売開始
2024/07/05 11:31
2024年07月04日(木)
MVNO
IIJmio、開催中の各種キャンペーンで対象製品の追加・変更
2024/07/04 17:33
MVNO
IIJmio、「Xiaomi Pad 6S Pro」「Redmi Pad Pro」のルータセットを7月5日に販売開始
2024/07/04 14:17
MVNO
IIJmio、「Xperia 10 VI」「POCO F6 Pro」を7月5日に販売開始
2024/07/04 01:07
2024年07月03日(水)
MVNO
IIJmio、「motorola edge 50 pro」を7月5日に販売開始 - 69,800円
2024/07/03 17:44
2024年07月01日(月)
MVNO
IIJmio、「IIJmioクーポンスイッチ（みおぽん）」アプリと「IIJmioクーポンスイッチAPI」を提供終了へ
2024/07/01 08:15
MVNO
IIJmio、「OPPO Reno11 A」「moto g64 5G」を動作確認済端末に追加
2024/07/01 08:05
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