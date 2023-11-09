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IIJの2023年11月の新着記事一覧
2023年11月10日(金)
IIJmio乗り換え体験談
スマホ料金は月990円! 接続もプランも高品質のIIJmioにして大正解!
25分前
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通話の音質も通信品質も問題なし 使用する上での困りごとはゼロ
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夫婦でIIJmioユーザー。スマホ料金は2人で月1,320円!?
25分前
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2023年11月09日(木)
MVNO
IIJmio、「AQUOS sense8」を11月17日から販売 - MNP特価29,800円
2023/11/09 11:28
2023年11月08日(水)
MVNO
Japan Travel SIMの仕様を改定 - メールアドレスのみで登録可／有効期限変更
2023/11/08 18:46
2023年11月07日(火)
MVNO
IIJ、第2四半期決算を発表 - 法人モバイルが200万回線超で好調維持
2023/11/07 17:09
2023年11月01日(水)
MVNO
IIJmio、MNPと同時の端末購入でおトクな「のりかえ価格」を適用
2023/11/01 17:09
MVNO
IIJmio、周辺機器やスマートウォッチが最大90％オフの「ブラックフライデーセール」
2023/11/01 14:57
MVNO
IIJmio、「Redmi Pad SE」ルータセット発売 - 「Redmi Note 10T」も価格改定
2023/11/01 12:58
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