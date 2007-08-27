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ゲームの2007年8月の新着記事一覧
2007年08月27日(月)
『ドラゴンクエストIX 星空の守り人』発売延期が決定
2007/08/27 16:49
2007年08月17日(金)
網易、『大話西遊3』のオープンβ開始 - Q2業績で微減も、ゲーム事業に活路
2007/08/17 20:38
2007年08月16日(木)
方正電子が米Blizzardを提訴 - WoWのフォントをめぐって
2007/08/16 17:51
2007年08月10日(金)
スクエニ、『FINAL FANTASY VII』の原画や資料を展示する10周年イベント
2007/08/10 17:16
2007年08月02日(木)
任天堂、一筋縄ではいかないサッカー『マリオストライカーズ チャージド』
2007/08/02 21:07
2007年08月01日(水)
スクエニ、ニンテンドーDS版「ドラゴンクエスト」IV、V、VIを発表
2007/08/01 17:44
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