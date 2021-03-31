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ガジェットの2021年3月の新着記事一覧
2021年03月31日(水)
プラススタイル、スマート空気デバイス「uHoo」取り扱い開始 - IFTTTで家電と連携
2021/03/31 16:47
サンワ、動画／画像／音楽データをPCなしで再生する名刺大のメディアプレーヤー
2021/03/31 16:22
2021年03月30日(火)
ベンキュー、4K UHD解像度のゲーミングプロジェクター「TK700STi」
2021/03/30 18:43
プラススタイル、世界のeスクーターを取り扱い開始 6万円台から
2021/03/30 17:46
BESV、グラベルタイプとシティタイプのe-BIKE新モデル
2021/03/30 17:42
カシオの電卓に新シリーズ、力強いカラーで個性を表現
2021/03/30 16:45
popIn Aladdinとゲーム機などをワイヤレスで接続、専用デバイス開発発表
2021/03/30 16:31
ソニー、スマートロックの遠隔操作でセキュアに家事代行を使える新サービス
2021/03/30 16:26
デジタルコンテンツ
SIE、PS3/PS Vitaのコンテンツ新規購入機能を7月以降順次終了
2021/03/30 12:37
2021年03月29日(月)
Razer、ステンレス製の「リユーザブルストロー」を発表
2021/03/29 19:39
アイリスオーヤマ、小型ファン搭載服「クールウェア」にフード・半袖タイプ
2021/03/29 16:30
2021年03月26日(金)
周辺機器
サンワサプライ、使用中の出っ張りがわずか0.6cmになる超ミニサイズUSBメモリ
2021/03/26 17:09
PayPayドームのレフトスタンドで100体のPepperがホークスを応援
2021/03/26 16:31
2021年03月25日(木)
ヤマハ、ボーカロイド技術活用の歌うロボット「Charlie」の発売日を決定
2021/03/25 15:50
あみあみがTwitterでPS5抽選予約販売！ あみあみ通販本店利用者が対象
2021/03/25 14:47
これ1台でホームシアター完成!? 小型プロジェクタ「MoGo Pro+」レビュー
2021/03/25 12:47
レビュー
2021年03月24日(水)
Amazon、Fire TV向けの新しい音声認識リモコンを4月14日発売
2021/03/24 21:09
Fitbit Inspire 2が探し物トラッカー「Tile」で追跡可能に
2021/03/24 13:02
2021年03月23日(火)
ヴィレヴァンオンライン、充電スタンドにもなる小さな「Switch用アケコン」
2021/03/23 20:51
サイバーガジェット、スティックやボタンの配置をカスタムできるSwitch用コントローラー
2021/03/23 19:23
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