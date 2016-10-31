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ガジェットの2016年10月の新着記事一覧
2016年10月31日(月)
ソニーの電池事業、175億円で村田製作所に譲渡 - 連結営業利益は300億円減
2016/10/31 17:32
手軽に肌の潤いチャージ - スマホ接続のハンディミスト、上海問屋から
2016/10/31 16:11
2016年10月27日(木)
「Nintendo Switch」の体験会、2017年1月に実施 - プレゼンでソフトも発表
2016/10/27 18:10
IoTヨーヨーってなんだ!? - Cerevo、音楽に合わせて光輝くスマート・トイ
2016/10/27 16:04
レポート
新しい「Gear VR」は11月10日発売 - 視野角が拡大、没入感アップ
2016/10/27 12:30
2016年10月24日(月)
バケツや洗面台で衣類を洗えるUSB洗濯機 - 上海問屋から
2016/10/24 18:24
2016年10月21日(金)
自作 / テクノロジ
任天堂の次世代ゲーム機「Nintendo Switch」にNVIDIA Tegraが採用
2016/10/21 00:35
2016年10月20日(木)
任天堂、"NX"こと次世代ゲーム機「Nintendo Switch」の映像を世界初公開
2016/10/20 23:31
PSVR、発売から4日間で国内約4.6万台を販売
2016/10/20 19:56
2016年10月18日(火)
キングジム、卓上や引き出し内の掃除にピッタリのクリーナー「スミサット」
2016/10/18 18:51
Amazon、Kindleの日本限定「マンガモデル」 - 大容量32GB・高速ページ送り
2016/10/18 13:00
2016年10月17日(月)
上海問屋、スイッチみたいなLEDライト - 「ON」側に傾けて点灯
2016/10/17 18:56
水洗い可能で外でも寝転べるエアーソファー、上海問屋から
2016/10/17 18:55
サンコー、アウトドアに最適な充電式電熱ヒーターベスト
2016/10/17 18:44
海外モバイルトピックス 第103回 フロントカメラが2,100万画素! 次のステージに進んだスマホのカメラ画質競争
2016/10/17 18:14
連載
2016年10月14日(金)
「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」に登場するBB-8を操れるウェアラブルデバイス「フォースバンド」が登場
2016/10/14 09:00
レポート
2016年10月13日(木)
周辺機器
スマホでラベル印刷、心こもったギフトや日々の整理整頓に - ブラザーのラベルライター「P-TOUCH CUBE」発表会から
2016/10/13 08:52
レポート
2016年10月12日(水)
上海問屋、ショルダーバッグやリュックとして使える防水バッグ
2016/10/12 21:02
周辺機器
ブラザー、iPhoneやAndroid向けのキューブ型ラベルライター「PT-P300BT」
2016/10/12 11:40
周辺機器
ブラザー、印字速度が従来比で約2倍になったラベルライター「PT-D210」
2016/10/12 11:06
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