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ガジェットの2016年7月の新着記事一覧
2016年07月29日(金)
温度と湿度をスマホでチェック、熱中症対策に向いたBluetooth温湿度計
2016/07/29 19:48
車内の様子を360度パノラマ写真で残そう! - 日産CUBE SHUTTER ROOMが想像以上に楽しかった
2016/07/29 18:23
レポート
2016年07月28日(木)
ソニー、電池事業を村田製作所に譲渡 - 10月中旬の締結目指す
2016/07/28 16:17
2016年07月27日(水)
家電の消費電力をもとに家族の安全を確認するIoTコンセント
2016/07/27 18:56
上海問屋、汗やメイクが付着するのを防ぐVRゴーグル用アイマスク
2016/07/27 17:57
2016年07月25日(月)
海外モバイルトピックス 第100回 ポストiPhoneを狙う新興メーカー、スマートフォンの歴史10年を振り返る
2016/07/25 16:56
連載
上海問屋、スマホを装着できるVRゴーグル - ヘッドホン搭載
2016/07/25 14:14
カシオの電子辞書「EX-word」、20周年記念プレスイベントで語られた歴史
2016/07/25 07:00
2016年07月22日(金)
ジメジメした日も涼しく - 扇風機付きの晴雨兼用傘「ファンブレラ」
2016/07/22 21:47
カシオ、電子辞書「EX-word」20周年記念のピーターラビット・コラボモデル
2016/07/22 18:50
2016年07月21日(木)
オートホバリングとカメラ機能を持った小型ドローン
2016/07/21 17:24
カシオの電子辞書「EX-word」、世界累計の販売台数が3,000万台越え
2016/07/21 14:00
カシオ、クラウド会計サービスと連携する電子レジスターなど7モデル
2016/07/21 08:00
2016年07月20日(水)
ハローキティがドライブレコーダーに - 衝撃を感知し自動で録画
2016/07/20 19:35
2016年07月19日(火)
スマホを頭にセットできる帽子「スマボウ」
2016/07/19 19:45
上海問屋、ボールペンやドライバーとしても使えるタッチペン
2016/07/19 16:23
2016年07月15日(金)
手のひらサイズでファミコン復活、米Nintendo「NES Classic Edition」発表
2016/07/15 07:39
2016年07月14日(木)
ソニー、7月23日から「PlayStation VR」の予約を再開
2016/07/14 14:18
2016年07月13日(水)
メガネ装着型ウェアラブルディスプレイ「Vufine」、Amazonで正規販売を開始
2016/07/13 13:35
2016年07月12日(火)
物理キーボードの象徴的スマホ「BlackBerry Classic」製造終了へ
2016/07/12 17:56
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