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ガジェットの2016年6月の新着記事一覧
2016年06月30日(木)
PS VRを起爆剤に、ロボット開発も - ソニーの経営方針説明会で語られたこと
2016/06/30 18:59
レポート
ロボホンにスマホの仕事をさせたらスタートレックの世界に近づいた! - スマホにはない相棒感
2016/06/30 13:06
レビュー
2016年06月29日(水)
Kindle、本全体を自由に移動できる新ナビゲーション「Page Flip」
2016/06/29 09:16
2016年06月23日(木)
スマホから家電を操作するリモコン「eRemote」、訪問設置サービスを開始
2016/06/23 16:11
Amazon、電子書籍リーダー「Kindle」新モデル発表、重さわずか161グラム
2016/06/23 07:44
2016年06月22日(水)
スマホで操作できる乾電池「MaBeee」の斜め上な使い方を模索してみた
2016/06/22 09:00
レポート
2016年06月19日(日)
スマホが普及しても進化を止めないガラケー - パナソニック担当者が伝えるガラケーの魅力と最新機能
2016/06/19 08:00
レポート
2016年06月17日(金)
屋外で使いやすいUSB電源の電子蚊取り器 - モバイルバッテリー使用可能
2016/06/17 15:58
2016年06月16日(木)
腕と手のジェスチャーでスマホやパソコンを操作できるアームバンド
2016/06/16 19:08
サンディスク、ドライブレコーダー向け高耐久microSDメモリーカード
2016/06/16 18:03
OS搭載、295gの一体型VRデバイス「IDEALENS K2」を体験してきた
2016/06/16 17:51
2016年06月15日(水)
ラトック、スマホとBluetooth接続してPM2.5とPM10を計測するほこりセンサー
2016/06/15 15:48
Fire OSがアップデート、Kindle本をmicroSDに保存できるように
2016/06/15 13:56
2016年06月14日(火)
40%小型化した「Xbox One S」が発表 - 4K HDR対応、2TB HDDモデルも
2016/06/14 16:24
「PlayStation VR」体験会をソニーストアで開催
2016/06/14 14:18
「PlayStation VR」は10月13日に発売、44,980円
2016/06/14 13:11
2016年06月09日(木)
長時間ひんやり快適なUSB駆動の吸熱マット - 水冷パイプと静音ポンプを採用
2016/06/09 19:04
上海問屋、デスクの上で楽しめる電子ドラムパッド
2016/06/09 18:07
上海問屋、16灯LEDで周囲に存在を知らせる自転車用ライト
2016/06/09 18:04
Samsungが折り曲げ可能スクリーン搭載スマホを開発中、MWC 2017にも登場か
2016/06/09 14:33
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