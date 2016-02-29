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ガジェットの2016年2月の新着記事一覧
2016年02月29日(月)
120型の画面を体感できるフルHD対応のゴーグル型モニター
2016/02/29 21:18
スマホの月額料金、キャリアは格安SIMよりも5,000円高 - MMD研究所調査
2016/02/29 17:52
2016年02月26日(金)
Amazon、「家電タイムセール祭り」27日から - ルンバや一眼カメラなど特価
2016/02/26 22:16
2016年02月24日(水)
息を吹きかけて5秒で口臭判定「ポータブルニオイチェッカー2」
2016/02/24 15:04
2016年02月23日(火)
エプソン、メガネ型端末「MOVERIO BT-300」を開発 - 2016年秋にリリースか
2016/02/23 11:43
2016年02月22日(月)
スマホアクセサリー
Samsung、全天球カメラ「Gear 360」を発表
2016/02/22 17:35
周辺機器
東芝、メガネ型ウェアラブル端末の開発・発売を中止
2016/02/22 14:46
2016年02月19日(金)
サンコー、映像をスマホにリアルタイム表示できるぺン型カメラ
2016/02/19 20:51
2016年02月18日(木)
キヤノン、幅18cmでWi-Fi内蔵のフォトプリンター「SELPHY CP1200」
2016/02/18 20:07
2016年02月15日(月)
ソニー、30台の家電を操作できるリモコン「HUIS REMOTE CONTROLLER」
2016/02/15 13:26
2016年02月13日(土)
しゃべる地球儀で世界を知る - 液晶付きスタイラスで世界各国をタッチ
2016/02/13 16:04
2016年02月12日(金)
米Qualcomm、通信速度1Gbpsのモデムチップ「Snapdragon X16 LTE modem」
2016/02/12 22:27
今ある家電に違和感を覚えないか? - ソニーが日常に溶け込む家電プロジェクト「Life Space UX」を語る
2016/02/12 17:32
レポート
2016年02月10日(水)
テック、テレビで観察したり静止画保存したりできるデジタル顕微鏡
2016/02/10 18:32
2016年02月08日(月)
マルチな充電器 - カメラのバッテリパック、単3形/単4形充電池、スマホ対応
2016/02/08 17:37
プラネックス、ラグビーボール型のWi-Fi対応ネットラジオ
2016/02/08 15:53
2016年02月05日(金)
これがドミネーターだ! アニメ「PSYCHO-PASS」劇中アイテムをCerevoが発売 - 総部品1,400点、LED217個で自動変形銃を完全再現
2016/02/05 20:37
レポート
Mozilla、スマートフォン用Firefox OSの開発打ち切り - IoTに注力
2016/02/05 08:17
2016年02月04日(木)
Amazon、Kindleリーダーのホーム画面を刷新、2月にアップデートをリリース
2016/02/04 08:57
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