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ガジェットの2015年9月の新着記事一覧
2015年09月30日(水)
ソニー、リストバンド型活動量計「SmartBand 2」 - 心拍センサー新搭載
2015/09/30 17:43
メガネスーパー、かけ心地追求したウェアラブル端末を12月に発表
2015/09/30 16:49
動き・音楽に合わせて光るIoTボトルキャップ「Illumicap」
2015/09/30 16:14
Google、第2世代「Choromecast」を発表 - テレビとはケーブル接続に
2015/09/30 11:37
カシオ、電子ピアノ「CELVIANO Grand Hybrid」のGP-500BPを発売延期
2015/09/30 10:20
2015年09月25日(金)
海外モバイルトピックス 第95回 2015年秋冬のスマートウォッチは丸形がトレンド
2015/09/25 21:04
連載
UPQ、4G対応SIMフリースマホの技適ラベルに誤記 - 初期出荷分を回収へ
2015/09/25 16:38
SamsungとOculus、一般向けのHMD「Gear VR」 - 11月に99ドルで発売
2015/09/25 13:04
テレビ / レコーダー
シャープ、ワイヤレスTVに対応した家族向けタブレット「AQUOSファミレド」
2015/09/25 11:00
2015年09月24日(木)
Amazon沼にますますドップリ - 動画見放題サービス「プライム・ビデオ」&新型「Fire TV」発表会
2015/09/24 22:55
レポート
テレビ / レコーダー
Amazon、「Fire TV」シリーズの予約受付を開始 - 3日間限定の割引も
2015/09/24 19:09
テレビ / レコーダー
Amazon、国内で「プライム・ビデオ」を開始 - プライム会員は見放題
2015/09/24 12:26
2015年09月19日(土)
海外モバイルトピックス 第94回 指先2本サイズの超小型なスマホが登場
2015/09/19 10:00
連載
2015年09月18日(金)
Amazon、タブレット「Fire HD」シリーズに8型と10.1型の新モデル
2015/09/18 21:07
Amazon、タブレット「Fire」に7型の新モデル - プライム会員は4,000円引き
2015/09/18 19:53
ALSOK、スマホからも操作できるホームセキュリティサービス
2015/09/18 18:03
Garmin、GPS搭載のトレーニングデータ収集サイクルコンピュータ
2015/09/18 08:00
Amazon、タブレット新モデル発表、8,980円の「Fire」と「Fire HD 8/10」
2015/09/18 07:54
エプソン、メガネ型ディスプレイ「MOVERIO Pro」を発売
2015/09/18 07:00
2015年09月17日(木)
デジカメ
「RICOH THETA S」の全天球画像を「Gear VR」で体験 - 東京ゲームショウ
2015/09/17 19:16
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