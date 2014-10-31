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ガジェットの2014年10月の新着記事一覧
2014年10月31日(金)
HuluがGoogle Chromecastに対応 - アプリ経由で近日に
2014/10/31 20:09
LG、34型曲面ウルトラワイド液晶モニター - 国内初カーブ画面で映像に没頭
2014/10/31 19:57
テレビ事業が2四半期続けて黒字もモバイルの収益悪化で最終損益△1,360億円 - ソニー、2014年度第2四半期決算
2014/10/31 19:15
レポート
Zoff、クリアレンズでブルーライトを約50%カットする「Zoff PC ULTRA」
2014/10/31 17:42
LG、グラフィック向け31型4Kモニター - デジタルシネマにも対応
2014/10/31 16:56
2014年度上期の国内携帯電話の出荷台数が過去最低の1578万台に - MM総研
2014/10/31 13:14
2014年10月30日(木)
ソニーモバイルの鈴木国正社長が退任し、新社長に十時裕樹氏が就任
2014/10/30 18:31
アマゾン、Kindle新製品のポイントを解説 - 新サービス発表や第1回KDPアワード授賞式も
2014/10/30 16:37
レポート
アルパイン、Apple CarPlay対応のカーオーディオを米国と欧州で販売開始
2014/10/30 16:05
2014年10月29日(水)
カシオ、親子で楽しく学べる未就学児向けデジタル知育ツール「kids-word」
2014/10/29 16:21
キングジム、皮脂汚れを拭い去るスマホ用パネルコーティング剤「iガラコ」
2014/10/29 11:55
ASUS、曲面有機ELディスプレイのスマートウオッチ - 11月下旬に登場
2014/10/29 11:39
2014年10月28日(火)
サウンド / オーディオ
フォーカルポイント、IK Multimedia製のLightning接続「手持ちマイク」
2014/10/28 20:54
Amazon、HDMI接続の「Fire TV Stick」 - 39ドルで発売
2014/10/28 19:09
JVCケンウッド、高音質なaptXやAAC対応のBluetoothカーオーディオ
2014/10/28 19:08
75.1%が「格安スマホ」という言葉を知っている、MMD研究所が調査
2014/10/28 17:44
腕時計型ウェアラブルデバイス「LG G Watch R」、au +1 collectionに登場
2014/10/28 16:25
ゴミ出しの日を音声で教えてくれる「ゴミ出し番長」
2014/10/28 16:04
JVCケンウッド、高速レスポンスの彩速ナビに簡単操作のエントリーモデル
2014/10/28 14:35
サンコー、手のひらサイズの魚群探知機 - パッと見で魚の位置がわかる
2014/10/28 11:41
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