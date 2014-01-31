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ガジェットの2014年1月の新着記事一覧
2014年01月31日(金)
2013年国内携帯電話の出荷台数は前年比10.2%減の3,929万台に - MM総研
2014/01/31 20:27
サンワダイレクト、デジカメとしても使える最大500倍のデジタル顕微鏡
2014/01/31 14:42
2014年01月29日(水)
山形カシオとBSAC、水中トランシーバー「Logosease」の専用講習プログラム
2014/01/29 20:47
アップル
アップル、オンラインのApple Storeに「Apple TVストア」を設置
2014/01/29 18:33
Google、度付きレンズ対応のGoogle Glass フレーム
2014/01/29 18:04
エプソン、Android搭載のメガネ型HMD「MOVERIO」に新モデル - シースルーで"ながら利用"が可能に
2014/01/29 14:52
レポート
ファミコン世代は若者よりもスマホゲームを長時間利用 - ニールセン調査
2014/01/29 11:59
2014年01月28日(火)
世界のスマートフォンシェア、AppleやSamsungの苦戦目立つ
2014/01/28 20:10
AV機器連携が可能に! エプソンのメガネ型ディスプレイ「MOVERIO」新モデル
2014/01/28 18:09
レノボ、WUXGAディスプレイ搭載のWin8.1タブレット「ThinkPad 8」を発表
2014/01/28 18:08
2014年01月27日(月)
20代女性タブレット所有者、4割が1日2時間以上利用 - ジャストシステム調査
2014/01/27 17:31
サンワダイレクト、最大5台のスマホに給電可能なタップ型USB充電器
2014/01/27 17:00
GoogleとSamsung、10年間にわたる特許クロスライセンス契約を締結
2014/01/27 12:39
2014年01月25日(土)
聞き間違いじゃないよ、「ファブレット」って何？ - gooスマホ部 Q&A
2014/01/25 08:00
海外モバイルトピックス 第78回 2014年はライフログ系スマートウォッチが熱くなる
2014/01/25 08:00
連載
2014年01月24日(金)
GEANEE、赤外線LEDライトを6灯装備したドライブレコーダー
2014/01/24 21:01
KDDIの2014年春モデルスマホ、最も人気の機種は? 曲面スマホは売れるのか? - マイナビニュース調査
2014/01/24 19:07
レポート
アスク、手回し充電可能でモバイルバッテリーにもなるLEDランタン
2014/01/24 19:05
PC向け楽天Koboアプリにビューワー機能 - Koboがなくても電子書籍が読める
2014/01/24 17:06
Qualcomm、PalmやiPAQの特許ポートフォリオを取得
2014/01/24 11:15
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