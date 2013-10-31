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ガジェットの2013年10月の新着記事一覧
2013年10月31日(木)
タブレットを購入するならWi-Fi版? セルラー版? - Wi-Fi版ユーザーの61%がネットワーク接続に不満
2013/10/31 15:39
レポート
2013年10月30日(水)
「iPad Air」の販売価格、"妥当だと思う人"はわずか5%程度 - マイナビニュース調査
2013/10/30 11:26
レポート
海外モバイルトピックス 第75回 ライバルはFirefox OS－Nokiaの新端末に注目
2013/10/30 08:00
連載
カシオの可視光通信技術を載せたコンセプトバイクが東京モーターショーに
2013/10/30 00:00
2013年10月29日(火)
新Surfaceと新iPadの購入意向を比較、人気の差はどのくらい? - MMD研究所
2013/10/29 18:56
iPad AirとiPad mini Retinaディスプレイモデルの人気カラーは黒か白か? - マイナビニュース調査
2013/10/29 09:00
レポート
2013年10月28日(月)
LG、6インチの曲面ディスプレイ搭載スマホ「LG G Flex」を発表
2013/10/28 19:21
シャープ、画面に触れずに操作するタブレット向けセンサ「GP2Y8E01」を開発
2013/10/28 18:53
2013年10月26日(土)
iPad AirとiPad mini Retinaディスプレイはどちらが人気か - マイナビニュース調査
2013/10/26 11:40
レポート
2013年10月25日(金)
日本MS、初代Surfaceの32GBを継続販売 - Surface Proは1万円値引き
2013/10/25 19:04
発売1カ月のiPhone 5s、iPhone 5c、販売シェアではソフトバンクが1歩リード! その理由について考えた
2013/10/25 19:00
レポート
iPad Air、iPad mini Retina、タブレット所有者の3割以上が購入を検討
2013/10/25 12:16
2013年10月24日(木)
「PCを買うかタブレットを買うか迷っている人には最適」 - 日本MS樋口社長がWindows 8.1採用タブ「Surface 2」「Surface Pro 2」をアピール
2013/10/24 21:36
レポート
日本MS、Surface Proの後継機種「Surface Pro 2」を発表 - 99,800円から
2013/10/24 18:13
日本MS、Surface RTの後継機種「Surface 2」を発表 - 44,800円から
2013/10/24 17:25
2013年10月22日(火)
iPhone 5s/5cの満足度調査ではauが勝利! - その理由について考えた
2013/10/22 19:21
レポート
ロードテスト第3回:カシオの電子辞書「エクスワード(ビジネスモデル)」 - 「キクタン」で英単語のボキャブラリーを増やす!
2013/10/22 00:00
レビュー
2013年10月21日(月)
エイサー、Windows 8.1搭載の8インチタブレットを発表 - 日本では11月発売
2013/10/21 12:13
2013年10月19日(土)
8型から70型まで勢ぞろい、これがWindows 8.1搭載タブレットだ
2013/10/19 11:30
レポート
海外モバイルトピックス 第74回 パナソニックの「家電スマホ」はインドで成功するか
2013/10/19 08:30
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