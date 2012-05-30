企業ITの2012年5月の新着記事一覧
2012年05月31日(木)
Facebookのタイムラインカバーを簡単にデザイン可能なWebサービスが登場
マーケティング 05/31 19:25
パフォーマンスを改善した「LibreOffice 3.5.4」が登場
開発/エンジニア 05/31 17:05
ニコニコ市場が「ぴあ」に対応 - ニコ動などを通じてチケット購入が可能に
マーケティング 05/31 15:51
ATEN、PCやKVMスイッチの遠隔操作を実現するリモートアクセスユニット
情報システム 05/31 13:32
前開きポロ」はOKでも「かぶりポロ」はNG? - クールビズ調査
企業動向 05/31 13:07
Google、ZAGATとGoogle+でローカル情報サービスを大幅強化
マーケティング 05/31 12:40
2011年国内PCサーバ出荷実績、メーカーシェアトップ3は昨年と変わらず
企業動向 05/31 12:01
オウケイウェイヴ、Q&Aを"人力"で検索するサービスを提供
マーケティング 05/31 10:57
日産、リーフのバッテリーから一般住宅へ電力を供給システム発表
企業動向 05/31 10:54
日本IBM、企業向けパブリッククラウドのSLAを99.9%に引き上げ
企業動向 05/31 10:39
Zynga、モバイルソーシャルゲーム最新作「あやかし陰陽録」をリリース
マーケティング 05/31 10:22
マピオン、スマートフォン向けWebサイトで天気サービスの提供を開始
マーケティング 05/31 10:14
ウェブルート、アンチマルウェア サービスの最新版を販売開始
セキュリティ 05/31 10:09
マイクロアド、APAC諸国でDSP「MicroAd BLADE」の事業展開を開始
マーケティング 05/31 10:02
NEC、40ギガビットインタフェース搭載のハイエンドマルチレイヤスイッチ
情報システム 05/31 09:30
マイナビ、効果的なFacebookビジネス活用法を学べるセミナーを開催
マーケティング 05/31 09:00
JavaScriptモジュールローダ「RequireJS 2.0」公開
開発/エンジニア 05/31 09:00
中小企業向けエンプラサーバOS「SME Server 8.0」公開
開発/エンジニア 05/31 08:00
2012年05月30日(水)
Fedora 17 "Beefy Miracle"デビュー
開発/エンジニア 05/30 16:08
Amazon、佐賀県鳥栖市の新物流センター「アマゾン鳥栖FC」が開業
マーケティング 05/30 16:07
デル、次世代ワークステーション4機種を発表
SOHO/SMB 05/30 12:45
エプソン、トナーや感光体が共通のA3カラーページプリンタと複合機
SOHO/SMB 05/30 11:58
サテライトオフィス、Google Apps向けシングルサインオン機能を無償提供
企業動向 05/30 11:30
新社会人が会社の先輩に最もジェネレーションギャップを感じる時は?
企業動向 05/30 11:21
固定レイアウトのEPUB3電子書籍を無料で作成できる「epubpack image」公開
マーケティング 05/30 10:58
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