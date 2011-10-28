企業ITの2011年10月の新着記事一覧
2011年10月31日(月)
富士ゼロックス、PDFから書籍を作成できる「電子書籍出版システム」
SOHO/SMB 10/31 17:16
2010年度クラウドソフト市場、パブリック/プライベート共に首位はMS
企業動向 10/31 16:03
日本オラクル、SPARC T4プロセッサ搭載の統合システム基盤を提供開始
情報システム 10/31 15:27
大島優子「わたしと赤ちゃんつくらない?」、AKB OFFICIAL NETが11月に公開
企業動向 10/31 15:16
NRI、住所が不明な場所でもタクシーが呼べる「全力案内!ナビ」
モバイル 10/31 14:51
Java、バッチ処理の仕様を策定へ
開発/エンジニア 10/31 14:38
リコー、iPad用ペーパーレス会議「TAMAGO Presenter」をバージョンアップ
モバイル 10/31 14:30
Google、「Doodle 4 Google」コンテストの投票を開始
マーケティング 10/31 14:08
ニコ生「天文学の最前線に迫る」に国立天文台 台長の観山氏が出演
マーケティング 10/31 13:31
楽天、台湾楽天市場に日本のファッションブランド専門サイトを開設
マーケティング 10/31 13:01
オーリック・システムズ、IPv6に対応した「RTmetrics」最新版を発表
マーケティング 10/31 12:13
IPv4アドレス枯渇、今後どんな問題が起こりうるのか? - JPNIC News
マーケティング 10/31 09:44
NECフィールディング、省エネ・高信頼で豊富な拡張性のUPS販売開始
情報システム 10/31 09:32
働きがいのあるグローバル企業ランキング第1位はあのITベンダー
企業動向 10/31 09:25
電通、Facebookを使って住所を知らない友人にカードを送れるサービスを公開
マーケティング 10/31 08:30
BIGLOBE、グループメッセージングアプリ「RingReef」を公開
マーケティング 10/31 08:00
2011年10月29日(土)
NICT、複数人による多言語会話の翻訳アプリ「ChaTra」のiPhone版を公開
マーケティング 10/29 16:29
Google TV、Honeycombアップデートがついに登場
マーケティング 10/29 15:34
レコチョク、アンケートによる2011年秋アニメ1位は「Fate/Zero」
マーケティング 10/29 15:26
2011年10月28日(金)
リコー、2012年3月期中間決算は構造改革費用の負担と震災影響で赤字を計上
企業動向 10/28 21:55
カヤック、行きたい場所を思い出させてくれるリマインダーサービスを公開
マーケティング 10/28 18:41
Yahoo!ロコ 地図アプリ、駅構内地図機能の提供開始
マーケティング 10/28 17:25
ニコニコ動画モバイルに感想投稿機能が追加
マーケティング 10/28 17:02
OKWave、女性向け投稿をまとめて読めるAndroidアプリ「わかるカモ」公開
マーケティング 10/28 16:29
IBM、iPad用アプリなどビッグデータの分析を支援する製品を発表
企業動向 10/28 15:32
国土地理院、サーバに対する不正アクセスを発表
セキュリティ 10/28 15:11
プラネックス、動体検知機能/無線LAN搭載のネットワークカメラ
SOHO/SMB 10/28 15:03
2011年度上期スマートフォン出荷台数、約8割がAndroid端末
企業動向 10/28 14:49
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