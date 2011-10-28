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企業ITの2011年10月の新着記事一覧

2011年10月31日(月)

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富士ゼロックス、PDFから書籍を作成できる「電子書籍出版システム」

SOHO/SMB 10/31 17:16

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2010年度クラウドソフト市場、パブリック/プライベート共に首位はMS

企業動向 10/31 16:03

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日本オラクル、SPARC T4プロセッサ搭載の統合システム基盤を提供開始

情報システム 10/31 15:27

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大島優子「わたしと赤ちゃんつくらない?」、AKB OFFICIAL NETが11月に公開

企業動向 10/31 15:16

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NRI、住所が不明な場所でもタクシーが呼べる「全力案内!ナビ」

モバイル 10/31 14:51

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Java、バッチ処理の仕様を策定へ

開発/エンジニア 10/31 14:38

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リコー、iPad用ペーパーレス会議「TAMAGO Presenter」をバージョンアップ

モバイル 10/31 14:30

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Google、「Doodle 4 Google」コンテストの投票を開始

マーケティング 10/31 14:08

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ニコ生「天文学の最前線に迫る」に国立天文台 台長の観山氏が出演

マーケティング 10/31 13:31

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楽天、台湾楽天市場に日本のファッションブランド専門サイトを開設

マーケティング 10/31 13:01

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オーリック・システムズ、IPv6に対応した「RTmetrics」最新版を発表

マーケティング 10/31 12:13

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IPv4アドレス枯渇、今後どんな問題が起こりうるのか? - JPNIC News

マーケティング 10/31 09:44

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NECフィールディング、省エネ・高信頼で豊富な拡張性のUPS販売開始

情報システム 10/31 09:32

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働きがいのあるグローバル企業ランキング第1位はあのITベンダー

企業動向 10/31 09:25

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本当は難しい!? 自社の業務に最適なクラウドサービスを選ぶコツ 第1回 SEの代わりができるクラウドマーケットプレース「MINONARUKI(みのなるき)」

企業動向 10/31 09:00

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電通、Facebookを使って住所を知らない友人にカードを送れるサービスを公開

マーケティング 10/31 08:30

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BIGLOBE、グループメッセージングアプリ「RingReef」を公開

マーケティング 10/31 08:00

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そのままのGoogle Appsで本当に大丈夫? 第1回 企業のGoogle Apps導入増加の理由とは? -パラダイムシフトするメール-

企業動向 10/31 08:00

2011年10月29日(土)

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NICT、複数人による多言語会話の翻訳アプリ「ChaTra」のiPhone版を公開

マーケティング 10/29 16:29

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Google TV、Honeycombアップデートがついに登場

マーケティング 10/29 15:34

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レコチョク、アンケートによる2011年秋アニメ1位は「Fate/Zero」

マーケティング 10/29 15:26

2011年10月28日(金)

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リコー、2012年3月期中間決算は構造改革費用の負担と震災影響で赤字を計上

企業動向 10/28 21:55

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カヤック、行きたい場所を思い出させてくれるリマインダーサービスを公開

マーケティング 10/28 18:41

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Yahoo!ロコ 地図アプリ、駅構内地図機能の提供開始

マーケティング 10/28 17:25

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ニコニコ動画モバイルに感想投稿機能が追加

マーケティング 10/28 17:02

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OKWave、女性向け投稿をまとめて読めるAndroidアプリ「わかるカモ」公開

マーケティング 10/28 16:29

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IBM、iPad用アプリなどビッグデータの分析を支援する製品を発表

企業動向 10/28 15:32

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国土地理院、サーバに対する不正アクセスを発表

セキュリティ 10/28 15:11

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プラネックス、動体検知機能/無線LAN搭載のネットワークカメラ

SOHO/SMB 10/28 15:03

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2011年度上期スマートフォン出荷台数、約8割がAndroid端末

企業動向 10/28 14:49

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このチャンネルについて （ビジネストップ > 企業IT）

主に企業システムのオーナーをターゲットとして、導入あるいは運用のフェーズで参考になる情報を提供していきます。

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