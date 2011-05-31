企業ITの2011年5月の新着記事一覧
2011年05月31日(火)
デジタル名刺ホルダー「PITREC」にホワイトモデル
SOHO/SMB 05/31 21:30
インターコム、IBM Power Systemsアクセス用iPadアプリの法人ライセンス
モバイル 05/31 21:02
キングジム、10.5型の電子メモパッド「Boogie Board」の国内販売を開始
SOHO/SMB 05/31 20:03
東芝、Windows 7搭載の11.6型法人向けタブレット「WT310/C」
SOHO/SMB 05/31 19:15
ラジオNIKKEIとニフティ、radikoとTwitCasting活用の通販連動番組を展開
マーケティング 05/31 18:58
キングジム、ビジネスマン向けの手帳型「マメモ」 - ToDo機能やPC連携も
SOHO/SMB 05/31 18:12
第10回モバイル広告大賞の受賞作品を発表 - 大賞は「今日の西郷どーん」
マーケティング 05/31 18:06
東京電力、福島第一原発の動画「ふくいちライブカメラ」配信を開始
企業動向 05/31 16:55
PlayStation Network、日本・香港・韓国を除く全地域で全面再開
セキュリティ 05/31 16:31
NTTデータ、米Cloudera製Hadoop製品の販売とサポートを開始
情報システム 05/31 16:14
東芝、被災地避難所用に持ち運びできる有機EL照明器具を開発・提供
企業動向 05/31 15:34
Linus氏、次のリリースを「Linux 3.0」にすると正式発表
開発/エンジニア 05/31 15:20
大和ネクスト銀行、ベリサインの電子証明書とフィッシング対策製品を導入
セキュリティ 05/31 14:51
東京電力、7月分電気料金を6月分に比べて110円値上げ
企業動向 05/31 14:40
JR東海、一部のぞみの6号車を夏休み期間中「子ども連れ専用車両」に
企業動向 05/31 14:22
コニカミノルタ、最大約50%削減可能な複合機の省電力化設定サービス
SOHO/SMB 05/31 12:11
BINDにリモートDoS攻撃の脆弱性、緊急度は「高」
セキュリティ 05/31 11:50
富士ゼロックス、30枚/分の印刷が可能で両面印刷対応のA4モノクロレーザー
SOHO/SMB 05/31 11:44
Amino 1.0登場、JavaとJavaScriptに対応したシーングラフライブラリ
開発/エンジニア 05/31 10:59
JavaFX 2.0 β登場 - Javaで開発するリッチクライアントプラットフォーム
開発/エンジニア 05/31 10:53
Chromeの知られざる開発者向け機能 - JavaScriptメモリ消費量の解析
開発/エンジニア 05/31 10:47
「トゥパックは生きている」- ハッカーグループがPBSに偽記事
マーケティング 05/31 10:08
ソフトバンクテレコム、韓国KTと提携 - 日韓でデータセンター事業相互展開
企業動向 05/31 09:00
エクイニクスが東京第3データセンター開設 - 首都圏以外への展開も検討
企業動向 05/31 08:30
EMC、構造化データと非構造化データの重複除外と一元管理を実現
情報システム 05/31 08:00
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