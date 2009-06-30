企業ITの2009年6月の新着記事一覧
2009年06月30日(火)
中国政府がPCへのフィルタリングソフト導入強制を延期へ - 新華社通信
マーケティング 06/30 22:45
自民・民主議員19人がマニフェスト対決! ニコニコ生放送で政策別公開討論会
マーケティング 06/30 20:08
ニコンと富士通BSC、デジカメ向けファームウェア開発の合弁会社を設立
企業動向 06/30 19:29
スナップショット機能を追加した「Firediff 0.2」発表
開発/エンジニア 06/30 19:12
セイコーエプソン、中・小型TFT液晶に関する事業資産の一部をソニーに譲渡
企業動向 06/30 18:55
写真素材販売サイト「イメージナビ」に美しい自然風景専門のブランド登場
マーケティング 06/30 18:18
デル、省電力性とセキュリティを重視した12.1型法人向けビジネスノート
SOHO/SMB 06/30 18:15
マスコミと市民記者がYouTubeをより活用するための新サービス - 米Google
マーケティング 06/30 17:26
中小企業の57%が09年のIT費増加と回答 - シマンテック調査
企業動向 06/30 17:11
ICT経済、生産や設備投資、輸出の減少に底打ち感 - 情報通信総合研究所
企業動向 06/30 17:00
日立、クラウド向けソリューション体系「Harmonious Cloud」を発表
企業動向 06/30 16:17
Python 3.1登場 - 高速化と新型導入
開発/エンジニア 06/30 16:14
日立、日立電子サービスと日立エイチ・ビー・エムを合併
企業動向 06/30 14:17
NEC社会起業塾を横浜市がサポート
企業動向 06/30 12:56
さくらインターネットがラボ設立 - 研究通じ若手エンジニア育成も
マーケティング 06/30 12:44
OKI、サーバの監査業務を自動化するアプライアンスを発表
情報システム 06/30 11:50
日本の政治とTwitter - 党首討論ライブ中継の逢坂誠二議員に聞く(後編)
マーケティング 06/30 11:00
HTML5には負けない!? SWFObjectの生みの親が語るFlashの優位性
開発/エンジニア 06/30 11:00
中小企業におけるボリュームライセンスのメリット - 東宝東和の場合
企業動向 06/30 11:00
openSUSE 11.2のマイルストーン第3弾が登場、11月のリリースへ向けて着々と
開発/エンジニア 06/30 10:18
クラウドDVRは合法サービス - 米最高裁がハリウッドの訴え棄却
マーケティング 06/30 10:02
スティーブ・ジョブズ、部分的だが職務復帰へ
企業動向 06/30 09:08
パナソニック、環境戦略の進捗状況を報告 - エコアイディアレポートを発行
企業動向 06/30 09:00
2009年度企業・団体向けパッケージソフトの国内市場はマイナス成長に
企業動向 06/30 09:00
リリース直前! Firefox 3.5の強化点をMozilla Japanがまとめて紹介
開発/エンジニア 06/30 09:00
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