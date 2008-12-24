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企業ITの2008年12月の新着記事一覧

2008年12月31日(水)

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日本動画協会と西武鉄道、ケロロ軍曹など登場する子供向け環境マガジン

企業動向 12/31 23:49

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日本IBM、大歳社長が退任し橋本専務が新社長に

企業動向 12/31 11:34

2008年12月30日(火)

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技術文書自動生成システム「Doxygen 1.5.8」 - ウィザードが改良

12/30 11:03

2008年12月27日(土)

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【AIRコレ】地球儀ツール『Earth Browser』で見る各地のリアルタイム情報

マーケティング 12/27 14:58

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「非正規切りは明らかな"政治災害"」、福島瑞穂がニコニコ生放送で強調

マーケティング 12/27 14:44

2008年12月26日(金)

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信藤三雄が選考-「エンタテインメントパッケージアワード」受賞作品決定

マーケティング 12/26 21:25

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"麻生支持者"切り崩せる? 秋葉原で大晦日、小沢一郎氏がニコニコ生放送出演

マーケティング 12/26 18:21

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Open Stack紹介、Webユーザ情報にアクセスする技術スタック

開発/エンジニア 12/26 16:56

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NetBeans7日本語化zipファイル、6.5日本語サイト同時公開

開発/エンジニア 12/26 16:55

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Hello Worldコレクション 第23回 C言語とは違う、独自のプログラミング作法をマスターする - Pascal編

開発/エンジニア 12/26 11:00

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ネット事件簿アクセスランキング Top10 - 08年11月版

マーケティング 12/26 10:20

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SOAのカンどころ - ミコ・マツムラが贈るSOAレッスン 第5回 ウォズから学んだこと - イノベーションの本質を考える

12/26 09:00

2008年12月25日(木)

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So-net Photo、タグで引ける「画像事典」提供開始

マーケティング 12/25 22:20

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Webコンテンツ「UNIQLOCK」の仕掛け人・田中耕一郎が語るUNIQLOCKとは

マーケティング 12/25 17:44

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ログインを優れたものにする11の方法

開発/エンジニア 12/25 15:36

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イマドキのIDE事情 第46回 JetBrainsのRuby IDE「RubyMine」を試してみる

開発/エンジニア 12/25 15:09

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OKIデータとデンカイ、国内企業初となるCO2排出権付きユニフォーム採用

企業動向 12/25 14:45

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【AIRコレ】オリジナル写真集を作れる『albelli Photo Book Creator』

マーケティング 12/25 14:41

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ソフトで学ぶ、はじめての会計実務 第6回 決算機能とデータ連携機能

企業動向 12/25 14:00

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OKIデータ、コピー機販売の「泰和科技」と提携 - 中国市場での販売強化へ

企業動向 12/25 13:26

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NEC、赤外線カメラでインフルエンザ対策

セキュリティ 12/25 12:33

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ライブドア、おすすめ機能「Cicindela」をオープンソース化

マーケティング 12/25 09:28

2008年12月24日(水)

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注目のFirefox用アドオン「Mozilla Ubiquity」開発者に訊く

開発/エンジニア 12/24 20:43

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FreeBSD 任意コード実行やroot権限獲得、Jail抜けの脆弱性

開発/エンジニア 12/24 18:54

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"子どもとケータイ"考えよう - 倉田真由美さんら参加、来年1月31日討論会

マーケティング 12/24 17:47

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資産の管理・運用が人気、2012年には今年の9倍に - SaaSの実態と中期予測

企業動向 12/24 16:42

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Mozilla Ubiquityマウスベースモデル動画公表、将来のFirefoxに採用?

開発/エンジニア 12/24 16:27

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Gitバージョン管理システム採用拡大、Perl 5も移行

情報システム 12/24 16:25

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Rails 3高速化Merb技術採用、Rails 2非互換の可能性

開発/エンジニア 12/24 16:23

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SVG Tinyモバイルデバイス向け高品質グラフィック仕様最新版、W3C勧告

開発/エンジニア 12/24 16:21

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このチャンネルについて （ビジネストップ > 企業IT）

主に企業システムのオーナーをターゲットとして、導入あるいは運用のフェーズで参考になる情報を提供していきます。

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