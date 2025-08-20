本ページはプロモーションが含まれています。
「家庭教師のトライって“やばい”って本当？」そんな不安を抱えているなら、まずは知っておきたいこと。
それは、"やばい"の正体は、悪評や噂ではなく「合う人・合わない人がはっきりしている」サービスだということです。
ネット上には「講師がひどい」「成績が上がらない」「電話がしつこい」など、ネガティブな声も散見されます。
確かにそうした体験談がある一方で、「相性の良い先生に出会えて成績が劇的に伸びた」「サポートが手厚くて安心して任せられた」といったポジティブな口コミも存在します。
つまり、感じ方や成果は利用者の状況次第で大きく変わるのです。
この記事では、「家庭教師のトライは本当にやばいのか？」という疑問について、評判・料金・サポート体制・向き不向きなど、あらゆる角度から徹底検証していきます。
【この記事を読んでわかること】
これを読めば、契約して後悔しないかどうか、自信をもって判断できるはずです。
そんな記事を目指して、信頼できる一次情報と実際の口コミをもとに真実を探っていきます。
|対象学年
|小学生～高校生（既卒生・浪人生◎）
|入会金
|11,000円
|授業料
|要問合せ
|他費用
|教師の交通費など
※詳細は要問合せ
|授業時間
|要問合せ
|対応教科数
|5教科（受験対策や中高一貫校指導も可能）
|当日キャンセル時の振替
|可能（連絡必須）
|指導実績
|約40年
|合格実績
（2025年3月）
|・大学入試：17,500名
（東京大学、京都大学、早稲田大学、慶應義塾大学など）
・高校入試：20,446名
（早大学院など）
・中学入試：2,433名
（開成中学校など）
|面談数
|年3回実施（春、夏、冬）
|補助教材
|AI教材や動画教材など
|運営会社
|株式会社トライグループ
※すべて税込
※参照：家庭教師のトライ
-
家庭教師のあすなろ
「安くていい教師」がモットー！料金重視のご家庭にもおすすめの家庭教師
-
家庭教師のTo-Last（トラスト）
日本最大級の個人契約サービスだから低価格を実現できる！マッチングも早い
-
個別教室のトライ
トライ式学習法×個別指導形式の学習塾でモチベーション高く学習できる
まず結論！家庭教師のトライが「やばい」と言われる5つの理由とその真相
インターネットで「家庭教師のトライ」と検索すると、関連キーワードに「やばい」という言葉が並ぶことがあります。
高額な費用を払う前に、こうした声の真意を確かめておきたいと考えるのは、ごく自然なことです。
とはいえ、“やばい”という印象がすべて事実とは限りません。その言葉の裏側には、実際に体験した中での失敗談や、相性のミスマッチ、一部誤解から生まれた噂が混ざっている場合もあります。
ここでは、よく話題に上がる「やばい」とされる5つの理由について、実際に多く寄せられている口コミや客観的な情報をもとに、冷静に整理しながら検証していきます。
本質を見極めたうえで、「本当にやばいのか、それとも誤解なのか」。
その判断材料として、次項から1つずつ詳しく見ていきましょう。
理由①「講師の質がひどい」という口コミのは“教師”や“相性”による
そういえば昔、家庭教師のトライを頼んだことがある。家庭教師くる日に急にお腹痛くなってトイレにこもっていたら来る前にトイレいっとけよなんか言われたの思い出しました。
こっちはお金払っているのになんだその態度は！と怒ってやればよかった！ピンからキリまでいるので注意した方がいいかもね
引用：X
このような体験談を目にすると、不安になるのは無理もありません。
講師側にも次の予定があった可能性はありますが、生徒に対して配慮を欠いた言動は、人間性に疑問を抱かせてしまいます。
どんなに指導力が高くても、接し方ひとつで印象は大きく変わってしまうのですよね。
うちの娘、数学だけ異常に成績悪いんですが、(他は偏差値65以上)家庭教師のトライオンラインを数学だけ明日から実施予定。
先生の選定が凄すぎてトライの本気を感じたwww
なんだ某国立大の医学部ってwww
逆に大丈夫かなと不安になってるwww
引用：X
一方で、このように、驚くほど優秀な講師に出会えたという声も存在します。
全国規模で数多くの講師を抱えているからこそ、ハイレベルな現役医学生や難関大出身者に指導してもらえるチャンスもあるのです。
運やタイミングも関係しますが、トライが持つ人材の層の厚さは大きな強みといえるでしょう。
家庭教師のトライがYouTubeにあげている高校英語の動画がとても分かりやすいので、おすすめです〜
私も自分自身の復習として、また教え方を学ぶためにみています！
引用：X
また、この口コミはトライの教材や指導ノウハウが教育現場でも高く評価されていることを示しています。
講師による個別指導だけでなく、オンライン動画のクオリティも含めた総合的な学習支援がトライの魅力です。
このように、講師の「質」には個人差があるものの、それが“トライ全体の品質”とイコールではないようです。
実際には、相性が合えば大きな成果につながることも多く、体験授業や講師変更の仕組みをうまく活用することで満足度を高めることができるでしょう。
理由②「成績が全く上がらない」という口コミは担当教師再選定で回避可能！
・改めて思うけど、トライの家庭教師ではじめに担当してもらってた先生にお願いしてた3ヶ月、ほんまに無駄やったわぁ…
あのタイミングで変更お願いしたから今の先生に出会えたんだろうけど…
金も時間も無駄だった…
引用：X
最初の3ヶ月間がうまくいかなかったものの、講師の変更を機に満足度が一変したという体験談です。
このように、同じサービスでも“誰に教わるか”で成果は大きく左右されます。
早めに違和感に気づき、切り替える判断が功を奏した好例といえます。
私がめっちゃ成績上がったなって感じたのはトライの家庭教師と公文かな
引用：X
良い講師に出会えたことで成績の向上を実感できたケースです。
学習塾と併用しながらの利用であっても、「トライの先生がいたからこそ」という信頼が伝わってきます。
個別指導×集団指導の強みが発揮された結果と考えられます。
このように、真逆の評価が並ぶこと自体、講師との相性や指導スタイルの重要性を示しています。
どれだけ評判の良いサービスでも、合わないまま我慢を続ければ成果は出にくいもの。
柔軟に講師変更できる仕組みがあるのは、トライの大きなメリットです。
また、すぐに成績が上がるかどうかは、運任せではありません。
「合う先生に出会えるかどうか」は調整可能な要素だからです。
違和感を感じた時点で声を上げることが、時間もお金も無駄にしないための最善策になります。
理由③「料金が高い」という不満の口コミには利用者の満足度が大きく関わっている！
・ほんとこれ。そこそこの大学に通ってたら誰でもバイトできるし、バイトが教育方法の指導を受けるわけでもなくてただ自己流で教えるだけ。運が良ければいい先生に当たるけど絶対やめた方がいい。金ドブ。
あとただの大学生に高いお金払って家庭教師依頼するのも無駄。トライとか。
引用：X
コストに見合わないと感じた強い不満が読み取れます。
講師の質が期待以下であることや、事前研修が不十分に見える点などがマイナス評価につながったようです。
講師との相性が悪かった場合、料金がより重たく感じてしまうのも無理はありません。
学生時代は基本勉強してなかったので成績がとっっっっても悪かったけど、国語系だけはめちゃめちゃ成績良かった。
あまりに成績悪すぎて進学危うかった時期があるんだけど、その時に3ヶ月で100万円分家庭教師のトライに課金して好成績にしてもらいました(?)
引用：X
一方で、高額な費用を払ったにもかかわらず「満足だった」と語る声もあります。
これは単に金額の大小ではなく、「結果に対して納得できたかどうか」が評価の分かれ目であることを物語っています。
プロ講師の指名や指導回数の多さが、効果を高めた要因と考えられます。
高いと感じるか、納得できるか
――その違いは、成果と満足度のバランスにあります。
期待していた結果が得られなければ「無駄遣い」と思うのも当然ですが、結果が出たときには「投資してよかった」と捉える人も少なくありません。
料金の印象は、体験の質で大きく変わるのです。
理由④「電話がしつこい」「勧誘がしつこい」という口コミは他企業も同様だった！
家庭教師のトライ本当にしつこい…。
入らないって言ってるのに何度も電話してくるし、夏休み辺りからまたよく掛かってくる📞着信拒否にしたら番号変えてくるしww
もはや悪質、迷惑電話_| ̄|○ il||李
着信拒否してるだけで4つは番号ある。
入塾するまで続くのかな？笑
引用：X
このような口コミを見ると、不信感を抱いてしまうのも無理はありません。
連絡手段が執拗に感じられたとき、人は強い圧力を受けたように感じてしまいます。
特に断った後も何度も電話がある場合、「しつこさ」が記憶に残りやすくなるものです。
・家に来た塾の勧誘しつこい～😫上の子の時も同じ塾の勧誘しつこくてそれから敵視してる😑お子さん呼んでもらえますか？って動画見せて体験の日取りを無理やり予約させるんでしょ
知ってるよこの流れ😓「お子さんの為に✨」とか子供使うのほんと汚いと思う
また来ますねー🥰って...次は門前払いだな
引用：X
こちらは別の教育サービスに対する口コミですが、同様にしつこい勧誘に対して強い反発が表れています。
「家に来て予約を取るまで帰らない」というスタイルに、不快感を覚える声も少なくありません。
教育業界全体として、資料請求や問い合わせのあとは積極的な営業連絡がある傾向にあります。
これはトライだけに限られた現象ではなく、多くの大手サービスで見られる動きです。
不安に感じた場合は、はっきりと意思を伝えたり、必要に応じて着信拒否を設定したりするなど、落ち着いて対応するようにしましょう。
理由⑤「宗教団体（旧統一教会）との関係が怪しい」という噂は本当？
「宗教団体（旧統一教会）との関係が怪しい」という投稿がSNSや掲示板にあるのを見かけたことがあるかもしれません。
こうした書き込みはインパクトが強く、目にした瞬間に不安を覚えるのも無理はありません。
家庭教師のトライって統一教会系だから、関わっちゃ絶対ダメなの常識じゃね?
引用元：X
しかし、結論から言えば、この噂に信ぴょう性のある裏付けは確認されていません。
家庭教師のトライに関する公式発表や報道、企業情報の中には、宗教団体との直接的なつながりを示す情報は一切存在していません。
検索しても出てくるのは、根拠のない書き込みや憶測ばかりで、事実として受け取るには情報があまりにも乏しいのが実情です。
家庭教師のトライは、元々上場経験もある老舗企業であり、公式サイトでは経営陣のプロフィールや会社概要も明記されています。
|会社名
|株式会社トライグループ
|創業年月日
|1987年1月
|本社所在地
|〒102-0072
東京都千代田区飯田橋1-10-3
|役員一覧
|
代表取締役社長 物部 晃之
代表取締役副社長CFO 豊増 貴久
専務取締役 髙橋 義定
取締役 平田 新子
社外取締役 藤森 義明
社外取締役 赤池 敦史
社外取締役 杦山 幸功
社外取締役 高槻 大輔
万が一、重大な団体との関係があるなら、行政指導や報道などで問題視されているはずですが、現在までそのような動きは確認されていません。
うわさ話は、ときに事実以上に強い印象を残します。
だからこそ、情報の出どころと信頼性を見極める姿勢が重要です。
「怪しい」という言葉の響きだけで判断するのではなく、何が本当に危険で、何が単なる風評にすぎないのかを冷静に見つめることが、後悔しない選択につながります。
【トラブル回避術】入会後に「やばい…」と後悔しないために契約前に確認すべき重要ポイント
「なんとなく良さそう」で決めてしまった結果、後から後悔する
――そんな事態は、教育サービスの契約において決して他人事ではありません。
特に家庭教師のように高額かつ継続的な支出をともなうサービスは、内容や費用、仕組みを事前にしっかり理解しておくことが何より大切です。
家庭教師のトライは、講師の数やサポート体制の面では強みがある一方、プランの選び方や学習スタイルとの相性を見誤ると、「思っていたのと違った」と感じてしまうケースもあるようです。
入会後に不満が生まれやすいポイントは、実は契約前にしっかり確認すれば避けられることがほとんど。
逆に言えば、事前の情報収集とすり合わせを怠らなければ、満足度の高い選択につながる可能性が大いにあるということです。
ここからは、入会後の「こんなはずじゃなかった…」を防ぐために、事前にチェックしておきたい具体的なポイントを3つ紹介していきます。
長期学習には予算オーバー対策が必須！学習プランナーに月額上限を伝えよう
家庭教師の利用を始めるとき、「まずは試しに…」という軽い気持ちで始めたつもりでも、気づけば月々の出費が大きくなっていた、という声を耳にすることがあります。
特に受験や学力の底上げを目的とした長期指導では、ある程度の継続が前提になるため、あらかじめ予算を決めておくことが大切です。
目安になる金額を知りたい場合は、文部科学省が行った調査『子供の学習費調査 / 令和5年度 子供の学習費調査 1学校種別の学習費』 が役立ちます。（参照：文部科学省『子供の学習費調査 / 令和5年度 子供の学習費調査 1学校種別の学習費』）
|小学校
（公立）
|小学校
（私立）
|中学校
（公立）
|中学校
（私立）
|全日制高校
（公立）
|全日制高校
（私立）
|通信教育・家庭教師費
|20,996
|58,975
|21,252
|31,386
|15,819
|18,556
|補助学習費
|92,898
|375,483
|271,528
|236,986
|201,764
|171,888
|合計
|113,894
|434,458
|292,780
|268,372
|217,583
|190,444
参照：政府統計の総合窓口
この統計の、「通信教育・家庭教師費」と学校外の学習費を指す「補助学習費」を足した金額までなら、一般的に無理のない支払い料金といえます。
ただし、家庭教師の費用は受講する科目数や先生のレベルによって平均を上回る恐れがあるので注意が必要です。
その点家庭教師のトライなら、申し込み前に学習プランナーと相談しながらプランを組み立てることが可能。
「月に使える上限は○円まで」と明確に伝えておけば、無理のない範囲で指導回数や講師レベルを調整してもらえる仕組みです。
予算を曖昧にしたまま契約すると、「知らない間に追加料金が発生していた」ということにもなりかねません。
続けることを前提にするなら、最初の段階で「これ以上は出せない」という線引きをし、学習プランナーに伝えるようにしましょう。
他のサービスとの比較検討必須！最低2社の無料体験を受けてから判断しよう
契約前の段階で「ここが一番良さそう」と思っても、実際に体験してみると印象がまったく違った、ということは珍しくありません。
家庭教師のサービスは、パンフレットや公式サイトだけではわかりにくい部分が多く、実際の授業の雰囲気や講師との相性、学習の進め方などは、体験して初めて見えてくるものです。
だからこそ、気になるサービスがあれば、最低でも2社以上の無料体験を受けておくことを強くおすすめします。
体験授業を通じて、指導の丁寧さや提案内容の質、子どもの反応まで含めて比較できれば、「どちらが自分たちに合っているか」が明確になります。
また、複数社を検討する過程で、価格やサポートの違いにも気づけるため、納得感のある選択がしやすくなります。
家庭教師のトライでもオンライン形式であれば無料体験の申し込みが可能で、初回から学習プランナーが面談に入り、細かい要望や予算についてヒアリングしてくれます。
ただし、これは他社でも基本的に同様です。
一社だけで判断せず、比較して初めて見える違いがあるという視点を持つことが、後悔しない選択の第一歩です。
自宅での学びは学習習慣の定着が大前提！契約前に学習状況を見直しておこう
家庭教師のサービスは「教えてもらう」ことが中心に見えますが、実は学習の質を決めるのは日々の家庭学習にかかっています。
週に数回の指導があっても、それ以外の時間をどう過ごすかによって、学力の伸び方は大きく変わるのです。
文部科学省の報告でも、「家庭と連携し、基本的な生活習慣や学習習慣を確立すること」が子どもの学びの土台になると示されています。（参照： 文部科学省『教育内容等の改善の方向』）
また、静岡大学の研究でも、“家庭学習を習慣化することで知識の定着”に加え、”自律的な学習能力の向上”が期待できるとしています。（参照： 静岡大学 大学院『ルーティン化による家庭学習習慣の形成 －Google for education を用いた家庭学習の支援を通して－』）
もし今、日々の勉強が子ども任せになっていたり、机に向かう習慣がついていない場合、家庭教師を導入する前に一度「学習のペースを整える」ことから始めるのもひとつの手です。
どれだけ質の高い授業があっても、その後の行動が伴わなければ成果にはつながりません。
まずは生活と学習のリズムを整え、自宅での学びを習慣化できる下地をつくること。
それが、指導の効果を最大化させるための第一歩になります。
もう「やばい」とは言わせない！家庭教師のトライの知っておくべき4つの魅力
SNSや口コミサイトで「やばい」という言葉を見かけることはありますが、実際に利用している家庭の中には「想像以上に良かった」という声も多くあります。
そうした評価の違いは、見えている部分だけではわからないサービスの本質に触れたかどうかが分かれ目になるのかもしれません。
家庭教師のトライは、単に講師を紹介するだけでは終わりません。学習プランの設計や進捗の管理、オンラインでの柔軟な指導など、多角的なサポート体制が整えられています。
必要な場面で必要な手が届くような設計がされているため、手応えを感じる家庭も少なくありません。
ここからは、そんなトライの中でも特に評価されている4つの魅力について紹介していきます。
どのような強みがあって、なぜ一部の家庭では「やばい」とは正反対の満足感を得られているのか。
ひとつずつ丁寧に見ていきましょう。
強み①：膨大な教師数から相性の良い先生を探せる！オンライン指導なら全国の講師が対象に
誰に教わるかで、勉強への向き合い方はずいぶん変わります。
説明のしかた、話し方、雰囲気
――全部含めて「合うな」と思える先生と出会えるかどうか。
そこがスタートラインになることも少なくありません。
家庭教師のトライには、たくさんの講師が登録しています。その中から希望や状況に合いそうな先生を紹介してもらえるので、「これなら続けられそう」と思える相手と巡り会える可能性も高まります。
実際に教えてもらって「ちょっと違うな」と感じたら、変更の相談もできます。
さらに、オンライン指導なら選択肢は広がります。住んでいる地域に関係なく、全国の講師から選べるようになるからです。
難関大の現役生や、特定教科の指導に強い先生ともつながれるので、「この人にお願いしたい」と思える幅がぐっと広がります。
相性がいい先生と出会えたとき、学びは前向きになります。「わかるようになってきた」「やってみようかな」と感じるきっかけが、そこから生まれることも多いでしょう。
強み②：目標達成への最短ルートを描く『完全オーダーメイドのカリキュラム×トライ式学習法』で学べる
どんなにいい教材があっても、それをどう使うか次第で伸び方は変わります。人によって、必要なサポートの形も全く異なります。
だからこそ、トライは最初の聞き取りに力を入れています。
目標や得意・苦手、生活スタイルなどを細かく確認したうえで、毎週どんなペースで何を進めるかを組み立てます。
必要のないことには時間をかけず、力を入れるべき部分に集中する流れです。途中で内容を見直すこともできるので、無理なく続けやすくなります。
そして、その土台となるのが「トライ式学習法」です。
長年にわたり積み重ねてきた指導経験から生まれた、トライ独自の学び方。
たとえば「ダイアログ学習法」。
これは先生の話を聞くだけでなく、習った内容を自分の言葉で説明してみる方法です。
こうすると、実は理解があやふやだった部分が浮かび上がってきます。
ほかにも、脳の記憶のしくみに基づいて行う反復や、読書スピードを鍛えるトレーニングなど、成績につながる工夫が随所に取り入れられています。
トライ式の学習法をひとつずつ積み上げていけば、遠回りせずに最短でゴールを目指す道筋が、自然と見えてくるでしょう。
強み③：AI教材の活用で学力向上！指導以外の学習サポート体制が充実
参照：家庭教師のトライ
授業の時間が限られている以上、それ以外の時間をどう使うかが学力に直結します。
分かったつもりのまま終わってしまうことが続くと、なかなか成績にはつながりません。
そこで、トライでは家庭学習のサポートにも力を入れています。
提供されているのは、無料で使えるAIタブレット教材「トライ式 AI教材」。スマホやタブレットを使って、すき間時間でも学習できる仕組みです。
また、「Try IT（トライイット）」で映像授業を何度も見返せるので、苦手な部分の振り返りにベストなツールがそろっています。
毎日の勉強が「やって終わり」になってしまうのはもったいないことです。
自分のペースで振り返りができるツールがあると、授業で得た知識をきちんと積み重ねられるようになります。
教わる時間と、自分で学ぶ時間。その両方が支えられていることが、トライの大きな強みです。
強み④：不登校支援が充実◎不登校のお子様でも最難関大学合格を目指せる！
学校に通うことが難しくなっても、学びの機会は失われるべきではありません。
家庭教師のトライでは、不登校の子どもたちを支える体制が整っており、これまで数多くの子が自信を取り戻し、志望校合格を果たしています。
トライは家庭教師サービスに加え、全国でフリースクールも展開しています。
実際の口コミ
私は中学１年生から２年生まで学校に通えず、家に引きこもりがちで進路や自分の夢などあまり考えていませんでした。
でも、トライ式高等学院中等部に入学していろんな人に会い、先輩方のお話も聞いて自分の将来に少し希望を持つことができました。（後略引用）
引用元：トライ式中等部
単に学力の補強を行うだけではなく、生活のリズムを整えたり、気持ちに寄り添った声かけを行ったりと、学校以外の学びの場として信頼を集めてきました。
この背景があるからこそ、学習支援だけでなく心のサポートまで含めた対応が可能になっています。
在宅での学習が中心になる場合でも、マンツーマンだからこそ状況に合わせて柔軟に対応できる点は大きな安心材料です。
まずは授業に慣れることから始めて、少しずつ目標を設定していくことで、自信と意欲を取り戻せるケースも少なくありません。
「学校に戻らなくても、目標を叶える道がある」。その選択肢を提供してくれるのが、トライの強みのひとつです。
今はまだ一歩が踏み出せなくても、環境が整えば、可能性は着実に広がっていきます。
【まとめ】メリットから分かる家庭教師のトライが向いている子の特徴
ここまで見てきた通り、家庭教師のトライには「合う子」にとって非常に心強い仕組みが整っています。
学習スタイルや性格、状況に合わせて柔軟に対応できるからこそ、他ではなかなか成果を感じられなかったケースでも、手応えを得られる可能性があります。
特に、次のような子にはトライのサポートがフィットしやすいでしょう。
- 教師選びに妥協したくない子
- トライ式の学習法でしっかり学びたい子
- 補助教材でスキマ時間も有効活用したい子
- 多感な時期のメンタルサポートも重視している子（不登校支援も◎）
このように、家庭教師のトライは「授業を受けるだけ」にとどまらず、生活や気持ちに寄り添った支援を通じて、勉強を続ける土台をつくってくれる存在です。
自分に合った方法で、無理なく前に進んでいきたいと考えているなら、選択肢のひとつとして検討してみる価値は十分にあります。
「やばいかも…」と感じる子はどんな子？家庭教師のトライのデメリットから分かる「向いてない子」の特徴
どれほど評価の高いサービスでも、合うかどうかは人それぞれです。
家庭教師のトライも、良い面が多い一方で、相性が合わなければ「ちょっと違ったかも」と感じることがあります。
「講師と合わなかった」「想像より料金が高くついた」
――そんな声も、実際に利用してみた人の中にはあります。
仕組みそのものに問題があるというよりは、スタイルの違いが原因になることが多いようです。
たとえば、自主的に学習を進めるのが苦手な場合、自由度が高い指導はうまく機能しないことがあります。
学習習慣が定着していなかったり、目的があいまいなまま始めてしまうと、思ったように結果が出ないまま終わってしまう可能性もあります。
無理に合わせようとせず、「うまくいかない理由」に気づけるかどうかが分かれ道です。
ここからは、家庭教師のトライが向いていないと言われるケースを見ながら、注意しておきたい4つのポイントを整理していきます。
①仲間と競い合う環境で学びたい子
まわりと刺激し合いながら頑張るのが得意なタイプの子もいます。
誰かと同じ課題に取り組み、早く解けたことがうれしかったり、褒められるとやる気が出たり。
そうした空気の中で伸びていく子には、家庭教師の環境は少し物足りないと感じるかもしれません。
マンツーマン指導は自分のペースで進められるぶん、比べる相手がいません。
授業が終わったあとの時間も基本はひとり。机に向かう習慣がまだ安定していないと、気が散ってしまうこともあります。
実際、教室での協同学習には、やる気を維持したり、他の考えにふれて視野を広げたりといった効果があることが報告されています。（参照： 望月通子『ピア・ラーニングに対する 学習者の認識と学びのプロセス』）
まわりと比べることで自分の今が見える
――そんなスタイルのほうが合う子もいるということです。
勉強の質だけでなく、どんな環境なら前向きになれるか。
その点もあらかじめ考えておくと、あとから「ちょっと違ったかも」と感じることが減るでしょう。
②学習習慣が定着していない子ややる気のない子
どれだけ良い授業を受けても、それを支える日々の勉強がなければ、成績は思ったようには伸びていきません。
家庭教師をうまく利用するには、指導がない時間も机に向かう習慣があることが前提になることを忘れてはいけないのです。
実際に、文部科学省の調査でも学ぶ時間そのものが学力と密接に関係していることが示されています。（参照： 文部科学省『学生の勉強時間に関する調査結果』）
一方、海外の研究では「時間の多さ」だけでは不十分で、そこに集中力ややる気、学び方の工夫が加わることで、効果が発揮されるとしています。（参照： 英国心理学会 英国心理学会）
これらを踏まえると、まだ学習リズムが整っていない状態なら、まずはその土台から整える必要が出てきます。
たとえば、塾の自習室や静かな学習スペースを使って、「毎日決まった時間に机に向かう」という習慣を身につけるのもいいでしょう。
③プロ家庭教師を選択せずに最難関大学を目指したい子
難関大学を目指すなら、どんな先生に教わるかはとても大事です。
ただ問題を解くだけではなく、どう進めていくかを一緒に考えてくれるような存在が、心強い支えになります。
トライでは、プロ家庭教師と通常の教師を選べる仕組みがあります。
どちらにも熱意のある先生はいますが、難関校を狙うとなると、過去問の傾向を読み取ったり、合格までの流れを組み立てたりといった“戦略的な視点”が求められることも増えてきます。
そうなると、やはり経験のあるプロの力を借りたほうが安心です。
実際、通常の教師には大学生や社会人アルバイトも含まれていて、在籍校に条件はありません。
学力には問題がなくても、教えること自体に不慣れな場合、説明のしかたや授業の組み立てで物足りなさを感じることもあり得ます。
「確実に仕上げたい」と思うなら、最初からプロ家庭教師を候補に入れておく。
そうすることで、あとからの不安や迷いが少なくなっていくかもしれません。
【保護者版】安さを第一に考えているご家庭
学習にかかる費用は、決して小さな負担ではありません。
特に長期間にわたるサポートを検討している場合、毎月の支出が積み重なっていくことになります。
だからこそ、価格を最優先で考えたいという気持ちは、とてもよくわかります。
家庭教師のトライは、質の高い指導や個別最適化された学習プランを提供する反面、料金は他社と比べてやや高めの傾向があります。
講師の質やサポート体制にこだわる分、コストもそれに比例して上がる設計になっているためです。
もちろん、金額に見合った内容が用意されているという評価もあります。
ただ、「できるだけ費用を抑えたい」「まずは安い選択肢で試してみたい」と考えている場合、トライは少しハードルが高いと感じてしまうかもしれません。
コスト面を重視するなら、個人契約型の家庭教師や、低価格帯の塾・オンラインサービスも選択肢に入れてみるといいでしょう。
教育における正解はひとつではないからこそ、家庭の事情や方針に合ったスタイルを選ぶことが大切です。
【慎重派の方へ】家庭教師のトライ以外で検討したいおすすめのサービス3選
家庭教師のトライは、指導の質やサポート体制の手厚さが評価され、選ばれる場面が多くあります。
しかし、どんな子にもぴったりとは限りません。
学び方の相性や費用面で、「ちょっと別の選択肢も見てみたい」と感じることもあるはずです。
最近は、家庭教師に限定しなくても、学びを支える手段はさまざまに広がっています。
費用を抑えたいとき。先生との相性をじっくり見極めたいとき。
どんな方法なら続けやすそうか、一度立ち止まって考えてみるだけでも視野が変わってきます。
このあと紹介するのは、家庭教師のトライとよく比較される3つのサービスです。
それぞれに異なる強みがあり、「これなら合いそう」と思えるポイントも見えてくるかもしれません。
少しでも納得できる選択につながるよう、ひとつずつ特徴を見ていきましょう。
|項目
|家庭教師のトライ
|家庭教師のあすなろ
|家庭教師のTo-Last（トラスト）
|個別教室のトライ
|指導人数
|1対1
|1対1
|1対1
|1対1
|仕切り
|ー
|ー
|ー
|あり
|入会金
|11,000円
|22,000円
|7,800円
※教師紹介料
|11,000円
|授業料
|要問合せ
|30分 875円～
|担当教師と各自決定
|要問合せ
|授業時間
|要問合せ
|1コマ30分
※増減可能
|担当教師と各自決定
|120分
（指導60分）
|当日キャンセル
振替対応
|可能
（連絡必須）
|要問合せ
|担当教師と各自決定
|不可
|教室数
|ー
|ー
|ー
|約650校
※すべて税込
家庭教師のあすなろ：「安くていい教師」がモットー！コスパ重視のご家庭におすすめ
|対象学年
|小学生～高校生（既卒生・浪人生要相談）
|入会金
|22,000円（税込）
|授業料
|・小学生 1コマ（30分）875円（税込）
・中学生 1コマ（30分）875円（税込）
・高校生 1コマ（30分）1,125円（税込）
|他費用
|・保証金 14,000円
（指導料など、滞納がなければ退会時に全額返金）
・交通費
（1kmあたり10円 ／ 電車・バスの場合は実費）
※契約内容により異なるため要確認
|対応教科数
|5教科（受験対策や中高一貫校指導も可能）
|当日キャンセル時の振替
|要問合せ
|指導実績
|20年以上
|サポート
|受験対策サポートとして情報サイトを公開
|運営会社
|株式会社マイ・プラン
※すべて税込
※参照：家庭教師のあすなろ
できるだけ費用を抑えつつ、誠実な指導を受けたい。
——そんな願いに応えてくれるのが、家庭教師のあすなろです。
月謝制で分かりやすい料金体系が魅力で、「安くて、でもしっかり学べる」を叶えてくれるサービスです。
あすなろの大きな特徴は、“やる気を引き出す”ことに重きを置いている点です。
勉強の楽しさや目標の達成感を大切にしながら、自分から机に向かえる習慣を身につけていく。
そんな土台づくりを、講師とスタッフが一体となって支えています。
また、サポート体制が非常に手厚いのも特長のひとつです。
たとえば、講師との相性が合わなければ何度でも交代が可能。LINEでの質問対応やオンライン自習室の開放、模試や計画帳による家庭学習の支援など、授業以外の部分のフォローも万全です。
指導開始後も、定期的な報告書で学習状況を可視化してくれるので、成長の様子が把握しやすく、安心して任せられます。
費用対効果やサポート力の高さで選ぶなら、あすなろは有力な選択肢になるはずです。
家庭教師のTo-Last（トラスト）：日本最大級の個人契約サービスだから早い！安い！安心！
|対象学年
|小学生～高校生（既卒生・浪人生要相談）
|教師紹介料
|7,800円（税込）
※教師の連絡先1名分の費用
|授業料
|相場は1時間1,500円～3,500円程度
※担当の教師と打合せし、各自決定する
|他費用
|交通費など
※担当の教師と打合せし、各自決定する
|対応教科数
|担当教師による
|当日キャンセル時の振替
|担当教師による
|運営会社
|株式会社Doope
※すべて税込
※参照：家庭教師のTo-Last
家庭教師のTo-Last（トラスト）は、家庭と講師が直接契約を結ぶタイプのサービスです。
運営が仲介料を取らない仕組みになっているため、料金をかなり抑えやすいのが特徴です。
登録している講師も多く、条件を細かく絞り込んで探すことができます。
学歴や経験などの情報も事前に見られるので、「この人にお願いしたい」と思える教師を見つけやすい仕組みです。
有名大学の学生や、社会人としての指導経験がある講師も登録されています。
ただ、個人契約である以上、サポートはほぼありません。
何か問題が起きたとしても、運営側が間に入ってくれるわけではないため、やりとりや責任の所在はすべて自分で管理する必要があります。
この点はあらかじめ理解しておきたいところです。
費用をできるだけ抑えたい。先生とのやりとりも自分で進めたい。
そう考えるなら、To-Lastはかなり柔軟に使える仕組みです。
納得のいく条件で先生と出会えれば、学びやすい環境が整っていくはずです。
個別教室のトライ：トライ式学習法にこだわるご家庭に！個別指導形式の学習塾でモチベーションアップを実現
|対象学年
|小学生～高校生（既卒生・浪人生◎）
|指導人数
|完全マンツーマン（1対1）
|入会金
|11,000円
|授業料
|要問合せ
|他費用
|・各種テスト費
・各種講習費
・基本料（教室運営や学習管理等）など
|授業時間
|要問合せ
|対応教科数
|5教科
|当日キャンセル時の振替
|不可
|教室数
|約650校
|指導実績
|約40年
|合格実績
（2025年3月）
|・大学入試：17,500名
（東京大学、京都大学、早稲田大学、慶應義塾大学など）
・高校入試：20,446名
（早大学院など）
・中学入試：2,433名
（開成中学校など）
|面談数
|年3回実施（春、夏、冬）
|補助教材
|AI教材や動画教材など
|運営会社
|株式会社トライグループ
※すべて税込
※参照：個別教室のトライ
個別教室のトライは、家庭教師で知られるトライグループが運営する完全マンツーマン型の学習塾です。
担当するのは毎回同じ講師。
教えるスピードや進め方は、生徒の理解に合わせて柔軟に変えられるようになっています。
この教室で実践されているのは、トライ独自の「トライ式学習法」。
授業では「理解→演習→確認」の流れを重視し、自分の言葉で説明する時間も取り入れています。
こうした工夫を通して、曖昧な理解のまま進まないようにしながら、しっかり知識を積み上げていきます。
さらに、教室には教育プランナーが常駐しています。
学力のバランスを見ながら計画を立ててくれたり、勉強への不安や進路の相談にのってくれたり。困ったときに話せる相手がいるというのは、意外と心強いものです。
教室には自習スペースも用意されていて、授業がない日でも利用できます。
いつでも通える場所があることで、「勉強する習慣」も自然と身についていきます。
家庭教師ではいまひとつ伸びなかった子が、教室で流れをつかんだという話もあるようです。
申し込み前に不安をゼロに！家庭教師のトライのよくある質問(FAQ)
家庭教師のサービスを検討するときは、気になることが意外とたくさんあるものです。
料金や仕組み、先生とのやりとりや噂のことなど、「こういう細かいことって、どこで聞けばいいんだろう？」と迷う場面もあるかもしれません。
家庭教師のトライには、公式サイトや問い合わせ窓口で丁寧な説明がありますが、それでも実際の口コミや声を見ていると、申し込む前に確認しておきたい“ちょっとした疑問”は残るものです。
ここからは、家庭教師のトライについてよくある質問を5つピックアップし、それぞれにわかりやすくお答えしていきます。
大きな疑問はもちろん、思いがけない不安の芽もひとつずつ解消して、納得のうえでスタートできるようにしておきましょう。
Q1.「家庭教師のトライ」と「個別教室のトライ」、どちらがおすすめですか？
どちらが良いかは、その子の性格や生活リズム、学習習慣の有無によって変わってきます。
どちらも1対1の完全マンツーマン形式ですが、環境や雰囲気が異なるため、それぞれに向き・不向きがあります。
たとえば、自宅で集中して勉強できる子や通塾が難しい状況にあるなら家庭教師のトライが向いているかもしれません。
逆に、静かな教室で切り替えて取り組んだほうがやる気が出るタイプなら、個別教室のトライのほうが続けやすい可能性もあります。
また、個別教室のトライには自習スペースがあるため、授業以外でも学べる環境がほしい場合は便利です。
一方で、家庭教師のトライの場合は移動の負担がないぶん、習い始めのハードルが低く、時間を柔軟に調整しやすいという利点があります。
|家庭教師のトライ
|個別教室のトライ
|学習環境
|家庭対面式（オンライン可能）
|教室対面式
|学習指導方法
|トライ式
|トライ式
|補助教材・副教材
|AI教材・映像授業など
|AI教材・映像授業など
|おすすめの子
|安定した自宅学習に取り組める子
|自宅学習が安定していない子
それぞれの特長を比較しながら、“今の生活スタイルや学習状況に合っているのはどちらか”考えてみると、判断しやすくなるでしょう。
Q2.トライ式の授業を受けたいけれど、受験生なので感染症対策を徹底したいです。
受験が近づくと、体調管理にもより一層気を配りたくなるものです。
とくに教室や対面の授業で人との接触が増える状況だと、「学びたいけれど不安もある」と感じる方も多いのではないでしょうか。
そんなときに選択肢として考えたいのが、トライのオンライン個別指導です。
教室に通わず、自宅にいながらプロ講師のマンツーマン指導が受けられるサービスで、通学の負担を減らしつつ、しっかり学習を進められる環境が整っています。
このオンライン指導でも、トライ式学習法は健在です。理解・演習・確認の3ステップに加え、習ったことを自分の言葉で説明する「ダイアログ学習」も画面越しに展開。
通信環境さえあれば、対面とほぼ変わらないクオリティの授業が受けられます。
もちろん、講師は一人ひとりの性格や目標に合わせて専任でつきます。
授業後には学習記録も残るので、進み具合や理解度を可視化しながら調整が可能です。
感染症対策を優先したい時期でも、学びの質を妥協せずに済む点は大きな安心材料といえるでしょう。
Q3.過去に会社が売却されたという話を聞いたのですが、現在の経営体制に問題はありませんか？
たしかに、2021年10月に「家庭教師のトライ」を運営するトライグループは、英国の投資会社CVCキャピタル・パートナーズに買収されました。（参照： CVC キャピタル パートナーズ）
そのため、このニュースをきっかけに、体制が大きく変わったのではと心配になる方も多いかもしれません。
ただ、買収ののちもトライの中枢はしっかりと残っています。
創業者である平田修会長や、前社長の二谷友里恵氏が再出資というかたちで経営に参画しており、従来の方針や理念が引き継がれていることが公式に示されています。（家庭教師のトライ）
実際、経営体制が大きく変わったというよりも、資本面での強化によって新たなチャレンジが加速した印象があります。
たとえば、オンライン学習の「Try IT」やAIを活用した教育コンテンツへの投資が進み、指導の質や選択肢はむしろ広がっています。
長年にわたり教育サービスを展開してきたノウハウに、新しい技術と柔軟な発想が加わった。
——そう捉えると、今後のトライにも十分な期待が持てそうです。
Q4.5ch（2ch）にある悪い噂や、裁判・事件になったという話はどこまで本当ですか？
ネット掲示板などでは、「トライには問題があった」「裁判沙汰になったことがある」といった書き込みを見かけることがあります。
こうした声を見ると、不安を感じてしまうこともあるかもしれません。
実際に確認できる出来事としては、過去に使用されていた中学社会の動画教材の中で、水俣病について「遺伝する」という表現が使われていたことがありました。
これは、胎児性水俣病に関する内容を紹介する中で、本来「胎盤を通じて胎児に影響を与える」という説明を、「遺伝」という言葉で表してしまったというケースです。
新潟県の患者団体から訂正の申し入れがあり、トライは速やかに陳謝し、動画を修正しています。（参照：新潟県公式サイト）
映像授業サービス「Try IT（トライイット）」における不正確な表現についてのお詫び
このたび、弊社が展開する永久無料映像授業サービス「Try IT」の中学社会「昭和時代」の動画における水俣病に関する説明で、妊娠中の母親が摂取したメチル水銀が胎盤を通じて胎児に取り込まれ、生まれてきた子どもが水俣病を発症するという事例があったことを、誤って水俣病が「遺伝する」と表現した箇所がございました。
しかし水俣病が遺伝するという事実はなく、不正確な表現であったため、当該動画を非公開といたしました。
弊社では、本件が差別や偏見につながりかねない誤りであることを重く受け止めており、深く反省するとともに利用者や関係者のみなさまに対して心よりお詫び申し上げます。
今後は、表現のチェック体制強化をはじめとした再発防止を徹底して、より正確な情報発信に努めてまいります。
引用元：家庭教師のトライ
この表現に悪意があったわけではなく、医学的な背景を説明しようとしたがゆえの言い回しだった可能性もあります。
だからこそ、訂正にあたっても、内容に即した丁寧な説明と誠実な姿勢が示されたと感じられる部分です。
また、過去には社内の人事制度に関する裁判もありました。
能力評価制度の導入をめぐって意見の相違がありましたが、最終的には制度の適正性が認められ、トライ側の主張が受け入れられた形で終わっています。（参照：公益社団法人全国労働基準関係団体連合会（全情報））
どんな大手企業でも、長い運営のなかではさまざまな意見や出来事がつきものです。
大切なのは、問題が起きたときにどう向き合い、どう修正するかという姿勢です。
その点でトライは、必要な対応を誠実に行ってきた印象があります。
Q5.先生にお茶やお菓子を出すべきですか？来客としての対応が面倒です…
家庭教師をお願いするとき、「お客さんとして対応したほうがいいのかな？」と悩むことがあります。
とくに初回や訪問時など、「お茶を出さないと失礼にあたるかも」と感じてしまう場面もあるかもしれません。
結論から言えば、無理にお茶やお菓子を出す必要はありません。
トライの家庭教師は、あくまで“学習のパートナー”という立場で訪問しています。
仕事として授業を行うため、形式的なもてなしは求められていませんし、気を遣わせてしまうことを気にする講師も少なくありません。
また、途中で飲食を挟むことで授業の流れが止まってしまったり、集中が切れてしまう可能性もあるため、むしろ最初から“ノー配慮”のほうが、お互いに気持ちよくやり取りができるケースが多いようです。
どうしても何か用意したい場合でも、必要以上に気を張ることはありません。
水やお茶を一杯出しておくくらいの、さりげない対応で十分です。
負担を感じず、学習に集中できる環境を整えることこそが、一番の“おもてなし”になるのかもしれません。
まとめ：家庭教師のトライは「やばい」のではなく「合う・合わない」が明確なサービスだった
インターネット上には、家庭教師のトライに対するさまざまな声があふれています。
「講師の質が気になる」「料金が高い」「勧誘がしつこい」など、不安を感じる口コミも決して少なくありません。
ただ、その一方で「先生との相性が良かった」「成績が上がった」「サポートが手厚い」といった評価も確かに存在しています。
つまり、家庭教師のトライが「やばい」と言われる理由の多くは、実際のサービスの内容というよりも、受け手との相性や状況によって評価が大きく分かれる構造にあるのではないでしょうか。
完全マンツーマンによる指導、教育プランナーのサポート、オンライン対応、そして不登校や発達支援まで含めた柔軟な体制など、多くの強みを持っているのは間違いありません。
けれど、学習習慣が整っていない段階だったり、費用の優先順位が高いご家庭にとっては、合わないと感じる部分が出てくることもあるでしょう。
大切なのは、あらかじめサービスの特徴や向き・不向きを理解したうえで、自分にとって最適な学び方を見つけていくことです。
家庭教師のトライは、合う人にはとても力になる存在。
「やばい」と感じる前に、自分にとってどうかを丁寧に見極めていくことが、後悔のない選択につながるでしょう。
◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。
PR
[PR]提供：アフィリエイト広告