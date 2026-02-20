時は少し前、2025年夏、某日。4月に入社してきた新入社員が垢抜け始めたのを見て焦る社会人4年目の男が1人。マイナビニュースで働く彼は、フレッシュな後輩たちにあてられて、自分がフレッシュではなくなってしまったことに気が付いた。

そして、何か新しいことを始めて、これから中堅になっていくにあたっての印象づくりをしなければと思うのだった。

新プロジェクト始動! 新しい挑戦を求めて訪れたのは……

●プロフィール紹介 F

マイナビニューススタッフ。社会人4年目。何か新しいことを始めたいと考え始める。本連載の主人公。



F：4月～6月、何も新しいことをしていない。このままではいかん。社会人4年目を迎えた今、自分から行動を起こさなければ明るい未来はつかめないだろう。

F：こういう時頼りになるのは……そうだ! そういえば明日、サクセスの担当者と打ち合わせがあった。ダメもとで相談してみるか～。

花王サクセス担当者から提案された新企画とは!

翌日、花王本社へ訪れたFは、花王サクセス担当者の長崎さんと打ち合わせを始める。

●プロフィール紹介 長崎さん

花王サクセスのブランド担当者。サクセスのPRを担当しており、最近は「男性スキンケア&頭皮ケア」の重要性を世の中に広めたいと考えている。

F：長崎さん! 本日もよろしくお願いいたします!

長崎さん：よろしくお願いいたします! では打ち合わせしましょうか。

～30分後～

長崎さん：……では、今後はそのように進めましょう。ありがとうございました!

F：あ、長崎さんちょっと待ってください。一つ相談したいことがありまして……。

長崎さん：いいですよ、どうしました?

F：実は先日、新入社員を迎えた時、キラキラしててフレッシュでいいなぁって思っちゃったんです。自分は少しずつ社会に慣れ始めて色々とマンネリ化してきて、このままではダメな気がし始めて……。社会人としての次のステップを目指したいというかなんというか。

長崎さん：なるほど。Fさんももう4年目ですもんね。気持ちわかります……。あ、そうだ! 次のタイアップ企画、Fさんの「ワンランクアップ計画」にしませんか?

F：「ワンランクアップ計画」??

長崎さん：さっきの打ち合わせで、ちょうど「男性スキンケア&頭皮ケア」の重要性について認知を広げたいって話してたじゃないですか。Fさんに色々と実践してもらえたら、重要性も伝えられるし、Fさん自身も新しいチャレンジになっていいかな、と!

F：なるほど! 僕が変化すればするほど、スキンケア&頭皮ケアのメリットを伝えられると……。おもしろい。やりましょう!

長崎さん：決定ですね! 我々も全力でサポートします!

【次回予告】スキンケアに詳しい人に話を聞いてみた!

F：まさか、自分の成長記録が企画になってしまうとは……これはチャンスだ! まずは「男性スキンケア&頭皮ケア」についてしっかり学ぶところからだよな～。

F：一人で悩んでも仕方ないな。よし、詳しい人に話を聞こう!

＊＊＊

Fの垢抜け? チャレンジ企画がスタート!

次回は美容に詳しい人に話を聞きに行くようです。 お見逃しなく!

Coming soon……

