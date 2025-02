英語のリエゾン(音の連結)や子音の欠落といった、細かい音が聞き取れるようになり、リスニング力向上に効果的と言われる「シャドーイング」。しかしシャドーイング自体がうまくいかない人や、何度やっても英語力が上がらない人もいます。

今回の記事では、シャドーイングの効果・効果を出すための正しいやり方・練習方法について解説するので、一読したらすぐ実践に移りましょう。

シャドーイングとは、流れてくる英語音声のすぐ後を追って復唱する英語の勉強方法です。

シャドー(影)が意味するように、音声を聞き終わってからではなく、流れてくる音声を影のように追いかけながら発声するのがポイント。

音声を聞いてすぐに発声するので、正しいアクセントやリズムを覚えやすく、英語の聞き方や話し方のコツを自然と身に付けることができます。

そのうえ、音声だけを頼りに口頭で繰り返す方法であるため、集中力も鍛えられるお得な勉強法です。

この点で、リスニング力とスピーキング力を同時に鍛えたい方には、シャドーイングは非常に効果的な勉強法といえます。

シャドーイングは、リスニングの上達だけでなく、英語を正確に発声する力も同時に鍛えられる効率的な練習方法です。

黙読やただの音読とは異なり、耳だけで音声を聞き取り発声も行うため、リスニング力とスピーキング力を同時に鍛えられます。

英語を勉強するうえで非常に効果的といわれていますが、おすすめの理由や英語力の向上にどのように寄与するのか、具体的に解説していきます。

シャドーイングは、リスニング力を向上させます。

流れてくる音声を忠実に聞き取り再現することで、リエゾン(音の連結などの英語特有の音声変化)が理解できるようになり、英文の音に慣れやすくなるからです。

ネイティブの音声が収録された教材を使えば、音声変化と速度に耳が慣れていき、ネイティブが話すスピードの英語を聞き取れるようになります。

最初に「リスニングが難しい」と感じてしまう原因は、ネイティブの発音を言語として捉えきれていないためです。

しかし何度も反復して聞き直すことで、言語として聞き取れる音が増えていきます。英語特有の音声変化やリズムに慣れて、多少聞き取れない箇所があっても、意味を推測して理解できるようになっていくはずです。

※リエゾンとは、例えばDid you…?が「ディド ユー」ではなく、「ディジュー」と発音される状態のこと。

音声のすぐ後に続いて発声していくため、スピーキング力向上に繋がるとされています。

聞き取るだけではなく、実際に自分で発声してみることで、ネイティブに近い発音やイントネーションが身に付くためです。

音読とシャドーイングはいずれも口頭による訓練のため、スピーキング力と強い相関関係があると示唆されています。

参考:飯野厚「シャドーイング練習が英語スピーキング力とシャドーイングの認識に及ぼす効果」『法政大学多摩論集』(2014年, 法政大学多摩論集編集委員会) pp.105-121

そもそも、英語のスピーキングが日本人にとって難しいといわれる所以は、「日本語にない音が英語にはあるから」です。

例えば、「L」や「R」なども、厳密には日本語に全く同じ音が存在するわけではありません。

どちらも聞き慣れない音のため、そもそも発音することも難しいというわけです。

そのため、ネイティブのスピーキングを何度も聞いて、舌や喉の使い方を真似する必要があります。

試行錯誤しながら発声を繰り返すことで、ネイティブに近いスピーキング力を習得できるようになるのです。

実際に経験された方も多いと思いますが、単語やフレーズの発音を何度も繰り返すことで、圧倒的に記憶は定着しやすくなりますよね。

さらに、発声することで自分が理解できていない英文の内容が明確に把握できるうえ、なんとなくで学習を進めてしまうことを防げます。

シャドーイングに実際に取り組む前に、意味を調べたりフレーズが意味しているものをイメージしたりすることで、文法も習得できます。

そのため、シャドーイングで語彙や表現をインプットしたら、何度もアウトプットして自分が理解できているかを確認することが重要です。

そのようにして、多くの文章やフレーズに触れながら自分で口に出していくことで、語彙力も身に付き文法も理解できるようになるというわけなのです。

どの言語でも、その言語特有の発音やリズムが存在します。

その発音やリズムは、実際に音声を聞いたうえで、実際に自分の言葉で発さなければ習得できません。

英語は特に、日本語よりもアクセントやイントネーションが重要だといわれている言語です。

例えば、発音記号やアクセントの位置について英語辞書や教科書で学んでいたとしても、それらを知っているだけでは英語でコミュニケーションを取れるということにはなりませんよね。

シャドーイングではスクリプトの意味やアクセントの位置まで意識しながら、自分でも発声を繰り返すため、流れてくるネイティブの音声のリズムに慣れていきます。

自分の口から英語を発することになるため、発音やアクセントを誤魔化すことはできません。結果的に、ネイティブに近い発音を体得できるのです。

英語を理解する際には、流れてくる音声を無意識のうちに日本語に変換する作業を行っていませんか?

しかしそれだと、実際の英会話では相手の言葉に、瞬時に反応できません。

そこでシャドーイングを行えば、英語を日本語に翻訳せず、英語を英語のまま理解するスキルが自然と身に付きます。

リーディングを中心に学習していると、都度翻訳することに慣れてしまうため、英語を英語のまま理解することは容易ではありません。

シャドーイングを使って、聞こえた音声を英語のまま理解できるようになるだけで、英語でのコミュニケーションは非常に楽になります。

「シャドーイングは英語を追いかけて発音するだけだから、頭も手も使わなくて楽じゃん」

と考えた人もいるでしょう。

しかしシャドーイングで重要なのは、英語を英語のまま理解できる状態を目指すことです。

英文をひたすら音声の通りに繰り返したり、意味も分からずになんとなく発声したりするだけでは、シャドーイングで期待する効果は発揮されません。

最初は流れてくる音声のスピードが速く、同等のスピードで発声するだけでも精一杯のはず。

英語をそのまますばやく理解できるようになるには、シャドーイングに取り組む前の、英単語の意味の調査や文法理解などの事前の準備が不可欠なのです。

シャドーイングで効果を出すためには、準備段階から正しい方法で行う必要があります。

以下、効果を出すためのシャドーイングのやり方とコツを順に紹介しますので、これから取り組む方はぜひ参考にしてみてください。

現状のスキルで、最低でも80%以上理解できるレベルの教材を選びます。

リスニングの時点で、全く意味が理解できずに意味を調べる時間や学ぶ時間がかかってしまって、シャドーイング自体の練習ができない事態を避けましょう。

教材を選んだら、シャドーイングを始める前にスクリプトを読み、現時点で分からない単語や文法については調べておきましょう。

スクリプトの意味が分からない状態でシャドーイングを行っても、内容を理解しないままただ音をなぞるだけになってしまい、英語力は向上しません。

また意味を理解すると同時に、正しいアクセントの場所やイントネーションもしっかり理解しておくと、その後のトレーニングが楽になります。

スクリプトを熟読しながら、意味の塊(チャンク)ごとに分けて、瞬時に意味を理解する練習をします。

例えば以下のオリジナル文章をご覧ください。

I was nervous when I wrote my first letter, but I will write again today because I will never forget the joy I felt the day I received your reply in a stylish envelope.