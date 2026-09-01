お金や株式、保険など「金融資産全般を蓄える」貯蓄。将来のために貯めたいと思いつつ、なかなか思うように増えない――そんな感覚を持つ人も少なくないのではないでしょうか。今回マイナビニュースでは、特に貯金に関してアンケートを実施しました。多くの回答から見えてきたのは、「貯められる人」と「貯められない人」の違いです。

そこで、マイナビニュースアンケート会員の実体験からエピソードを抜粋。日々の生活の中でどのような差が生まれているのかを探るとともに、人気漫画家兼イラストレーターの菅原県さんにイラスト化してもらいました。

貯蓄できる人は、節約のチャンスを逃さない

家計節約に大きな効果がある“固定費の見直し”。そのうち通信費は、料金プランや通信事業者の乗り換えなどでグッと減らせる場合があります。しかしそれが分かっていても、忙しい毎日を送っていると「お店で順番待つために時間をムダにしたくない」「手続きがめんどくさそう……」と二の足を踏んでしまいがちですよね。そこで注目したいのが「eSIM」です。

昔からある物理的なSIMカードとは異なり、スマホ内蔵チップに契約情報などを直接書き込む方式で、現在販売されているスマホの多くが対応しています。カードの入れ替えが不要で手続きもオンラインで行えるため、お店で順番待ちをしたり、カードが郵送されるのを待ったりする必要がないのがメリット。ちょっとした空き時間にサクッと乗り換えられます。

そのeSIMサービスを提供する通信事業者の中でも、パイオニア的な存在が「IIJmio（アイアイジェイミオ）」。ドコモやauなどの大手キャリアから通信回線を借り受け独自サービスをプラスしてお得な料金で提供するMVNOと呼ばれる通信事業者のひとつで、国内で初めてインターネット接続サービスを提供開始したIIJ（株式会社インターネットイニシアティブ）が運営する老舗ブランドです。 eSIMに関しては、2019年に国内の通信事業者として初めて個人向けのサービスを提供開始しており、運用ノウハウが豊富。手続きもスムーズで、申し込みから開通までのすべてがオンラインで完結します。スマホでの初期設定もQRコードを読み取って簡単な操作を行うだけで済み、早ければ申し込んでから数十分で開通可能です※1。

※1 申し込みのタイミングや審査状況などにより開通までの時間は異なります

さらにIIJmioでは、2026年9月1日よりeSIMのラインアップを拡充。従来から提供している音声通話機能付きeSIM（ドコモ網・au網）やデータ通信専用eSIM（ドコモ網）に加え、新たにSMS機能付きeSIM（ドコモ網・au網）とデータ通信専用eSIM（au網）の提供を開始します。これにより、「音声通話は不要だけどSMSは使いたい」「利用する回線を選びたい」といったさまざまなニーズに合わせて、より柔軟にeSIMを選べるようになります。

また、今回のラインアップ拡充を記念したキャンペーンも実施中。eSIMを検討している人にとっては、乗り換えや新規契約を始める絶好のタイミングといえるでしょう。

こうした実績や高い技術力がユーザーからも支持され、「SIMカード契約数シェアNo.1（出典：MM総研 国内MVNO市場規模の推移 2026年3月末より）」や「2024～2025年 オリコン顧客満足度®調査 格安スマホ 2年連続総合第1位」などの受賞歴を持っています。

IIJmioならギガのプランも豊富！

おトクな料金プランも人気の理由で、IIJmioが提供しているスマホ向けプラン「ギガプラン」では、自分の使い方に合わせて「SIMの機能」を音声、SMS、データの3種類から、「データ量」を2～55ギガの8種類から選択可能。さらに、音声定額などの充実した「オプション」も用意されています。

月によって使うデータ量に波があっても余ったデータ量は翌月に無料で繰り越せるうえ、同一名義での契約であれば、複数回線でデータ量を合算してシェアできる「データシェア」や任意のデータ量を別回線にプレゼントできる「データプレゼント」なども利用可能。家族でデータ量を融通し合うこともできます。

おトクなキャンペーン実施中！

しかも今ならおトクなキャンペーンが実施されており、2026年11月4日までにeSIMの音声またはデータプランを申し込んだ場合、初期費用が1,650円割引になります。

また、今ならおトクなキャンペーンを実施中。データ通信eSIMの2ギガプランは最大3カ月間0円となります。音声eSIMの25ギガプランは、5ギガ増量で最大6カ月間30ギガとなるほか、通話定額10分+が無料（最大6カ月間）となり、月額900円で利用できます。なお、11月4日までの期間限定です。手軽なだけでなく、ムダなくおトクに使えるのがIIJmioのeSIMなのです。

手軽に手続きできるIIJmioのeSIMを節約に活かそう！

漫画の友人のように、固定費見直しのため通信事業者を乗り換えたいと考えていても「手続きがめんどくさそう」「お店で順番待ちするのは避けたい」と二の足を踏んでいる人は少なくないはず。

しかし、eSIMの実績とノウハウが豊富なIIJmioなら、申し込みから開通までの手続きがオンラインで完結。eSIMの設定もQRコードを読み取って簡単な操作を行うだけで済み、早ければ申し込みから数十分で利用を開始できます※1。しかも今ならおトクなキャンペーンが実施中。通信費を見直したい人や、忙しくてお店に足を運ぶことが難しい人、手続きを効率的にすませたい人にとって、IIJmioのeSIMは有力な選択肢と言えそうです。まずは、公式サイトで気軽に自分に合ったプランをチェックしてみてはいかがでしょうか。

※1 申し込みのタイミングや審査状況などにより開通までの時間は異なります

[PR]提供：IIJmio